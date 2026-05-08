하이센스, XR10 공개: 프로젝터의 정점, 모든 가정에 영화관을 가져오다

칭다오, 중국 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가전 및 가정용 기기 분야의 선도 브랜드인 하이센스(Hisense)가 5월 8일, 가정에서 진정한 영화관의 몰입감을 제공하도록 설계된 프리미엄 레이저 프로젝터인 XR10을 공개했다. XR10은 강력한 성능과 세련된 디자인을 결합하여 영화, 게임 및 가족과의 공유 순간 등 일상생활에 대형 스크린 경험을 가져온다.

6000 ANSI 루멘을 갖춘 XR10은 밝은 공간에서도 밝고 생생한 영상을 보장하여 사용자는 방을 어둡게 할 필요 없이 아침 뉴스부터 심야 영화까지 선명하고 생생한 이미지를 즐길 수 있다. 업계 최대인 0.84~2.0:1 광학 줌과 4K 무손실 렌즈 시프트(수직 ±130%, 수평 ±46%)로 설치가 간편하며, 최대 300인치까지 완벽하게 정렬된 이미지를 투사하여 어떤 벽이든 다양한 방 레이아웃에 자연스럽게 적응하는 진정한 영화관 캔버스로 변화시킨다.

첨단 아이리스 렌즈(Iris Lens)는 시청 대비를 최대 6만 대 1까지 향상해 각 장면에 자동으로 적응해, 그림자의 미묘한 디테일을 드러내고 모든 하이라이트에 깊이와 강도를 더해 블록버스터나 조용한 드라마 등 시청하는 스토리가 더 몰입감 있고 감정적으로 매력 있게 느껴지도록 한다.

드비알레(Devialet) | 파리 오페라(Opéra de Paris)와 공동 설계한 사운드를 통해 경험은 더 향상되며, 풍부하고 공간을 가득 채우는 오디오를 만들어내 시청자를 액션에 더 가깝게 만든다. 쿼드캠(QuadCam)과 ToF 스마트 센스(ToF Smart Sense)와 함께 오토 매직 AI 어드저스팅 3.0(Auto Magic AI Adjusting 3.0)으로 구동되는 XR10은 실시간으로 화질과 정렬을 지능적으로 최적화하여 진정으로 간편한 플러그 앤 플레이 경험을 가능하게 한다. 고급 액체 냉각 시스템은 장시간 시청 세션 중에도 안정적이고 일관된 성능을 보장하여 시간이 지나도 밝기와 화질을 유지한다.

광범위한 디스플레이 혁신 전략을 바탕으로 하이센스는 홈 시네마와 거실 환경 모두에서 대형 스크린 솔루션을 지속적으로 확장하고 있다. XR10으로 하이센스는 영화관을 더 가깝고, 더 몰입감 있으며 일상생활에 완벽하게 통합시켜 사람들이 집에서 콘텐츠를 경험하는 방식을 변화시킨다.

하이센스 소개

1969년 설립된 하이센스는 160개국 이상에서 운영되는 세계적으로 인정받는 가전 및 소비자 전자제품 분야의 선도업체로, 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품 및 지능형 IT 솔루션 제공을 전문으로 한다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 전 세계 1위를 차지하고 있다(2023~2025). 하이센스는 RGB 미니 LED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)으로서 차세대 RGB 미니 LED 혁신을 지속적으로 선도하고 있다. 2026 FIFA 월드컵™(FIFA World Cup 2026™)의 공식 스폰서로서 하이센스는 전 세계 관객들과 연결하는 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense