호찌민시, 부산에서 열리는 제1회 글로벌도시관광서밋에서 베트남-호찌민시 관광 홍보 프로그램 개최

부산, 한국 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 지난 10월 27일, 부산에서 박형준 부산시장의 주재로 제1회 글로벌도시관광서밋(GCTS 2025) 개회식이 열렸다. 이번 행사에는 부티응옥히우(Bui Thi Ngoc Hieu) 호찌민시 관광국 부국장 겸 대표단 단장이 참석했으며, 행사 일정에 맞춰 '베트남-호찌민시 관광 홍보 프로그램'을 주관했다.

이 프로그램의 목표는 관광지로 잘 알려진 호찌민시와 베트남을 홍보하고 협력관계를 확대하며 최신 글로벌 관광 발전 동향을 소개하는 것이다. 아울러 자매도시 체결 및 협력관계 30주년을 맞아 호찌민시와 부산이 문화, 관광, 무역, 투자 분야에서 관계를 강화하고 협력을 증진하는 데 기여하고자 한다.

목적 및 전략적 의의

부산에서 개최된 제1회 글로벌도시관광서밋(GCTS 2025)의 일환으로 마련된 '베트남-호찌민시 관광 홍보 프로그램'은 단순한 홍보 활동이 아닌, 아시아 및 글로벌 관광 지도에서 호찌민시의 위상을 공고히 하기 위한 전략적 조치다.

주요 목적은 다음과 같다.

국제사회 및 부산의 관광 파트너들에게 베트남-호찌민시 관광 소개 및 홍보 .

. 혁신, 기술(AI), 지속 가능한 관광 개발, 문화관광 브랜딩 등 글로벌 관광 발전의 새로운 동향에 대한 통찰력 공유를 통해 호찌민시 관광 발전 방향에 참여 및 기여 .

등 글로벌 관광 발전의 새로운 동향에 대한 통찰력 공유를 통해 호찌민시 관광 발전 방향에 . 부산 소재 관광기관과의 파트너십 구축 및 활용 을 통해 2026 호찌민시 국제여행박람회(ITE HCMC) 를 위한 우수 바이어 유치 .

을 통해 를 위한 . 한국 파트너 및 글로벌도시관광진흥기구(TPO) 회원사와의 네트워킹을 통해 향후 호찌민시 관광 산업 발전을 위한 전략적 방향 논의 및 협력 기회 모색.

홍보 프로그램 주요 활동

호찌민시 관광국 대표단은 부산에서 다음과 같은 주요 활동을 수행한다.

10월 27일부터 29일까지 파라다이스 호텔 부산 및 구남로 엑스포 정원에서 열리는 글로벌도시관광서밋(GCTS 2025)에 참가해 본회의 및 고위급 대화에 참여한다. 10월 28일 파라다이스 호텔에서 열리는 '관광 파트너와의 만남과 협력(G2B)' 프로그램을 통해 호찌민시 관광 산업과 부산의 관광기업•협회가 직접 교류하고 협력할 수 있는 가교 역할을 수행한다. 이 행사에서는 2026 호찌민시 국제여행박람회(International Travel Expo Ho Chi Minh City, ITE HCMC 2026)도 공식 소개될 예정이다. 10월 26일과 27일 양일에 걸쳐 해운대구 구남로 일대에 한국 시장 선호도에 맞춰 매력적으로 설계된 호찌민시 관광지 부스를 운영한다.

