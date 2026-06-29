AXMOS 컨소시엄 코드프레소, 부산정보산업진흥원•부산벤처기업협회와 'AX 사업협력' MOU 체결

— AI 혁신 컨소시엄 'AXMOS'의 한 축으로 참여, 부산 지역 AX 도입 가속화 공동 추진

— AI 업무 효율화 공동 연구개발 및 솔루션 인프라 도입 협력

— AI 역량 평가•교육 솔루션 'AI Fluent'로 부산형 AX 인재 양성

서울, 대한민국 2026년 6월 29일 /PRNewswire/ -- AI 역량 평가•교육 전문기업 코드프레소(대표 이동훈)는 6월 26일 (재)부산정보산업진흥원(원장 김태열), (사)부산벤처기업협회와 부산 지역 AI 전환(AX) 확산을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 코드프레소는 제조 AI 혁신 컨소시엄 'AXMOS(엑스모스)'의 핵심 참여사로서 이번 협약에 함께했다.

이번 협약은 부산정보산업진흥원•부산벤처기업협회가 보유한 공공 인프라와 네트워크에 AXMOS의 AI 기술력과 글로벌 사업 역량을 결합해, 부산을 명실상부한 지역 AX 거점으로 도약시키기 위한 민관 협력 구조를 마련하는 데 목적이 있다. 세 기관은 △AX 도입을 위한 업무 효율화 방식 공동 연구•개발 △AX 솔루션 인프라 구축 및 도입 △부산 지역에 맞는 AX 인재 양성과 전문가 활용•활성화 △각 기관의 기반 기술을 활용한 부산 지역 AX 활성화 프로그램 공동 개발•확대 등에 협력하기로 했다.

코드프레소는 이번 협약에서 'AI 역량 평가•교육' 전문성을 바탕으로 부산 지역 기업의 AX 인재 양성을 담당한다. 그 중심에는 생성형 AI 활용 역량을 진단하고 교육까지 연결하는 AI 역량 평가•교육 솔루션 'AI Fluent'가 있다. AI Fluent는 임직원이 생성형 AI를 실제 업무에 얼마나 능숙하게 활용하는지를 프롬프트 엔지니어링, AI 워크플로 설계, AI 에이전트 활용, AI 코드 리뷰 등 실무 과제를 기준으로 평가하고, 부족한 역량을 채우는 교육으로 이어준다. 개발자뿐 아니라 마케팅•영업•재무•HR 등 전 직무를 아우르는 것이 특징이다.

코드프레소는 "AX 전환의 성패는 결국 구성원의 AI 활용 역량에 달려 있다"는 관점에서, 부산 지역 기업이 데이터에 기반해 인재의 AI 역량을 진단하고 체계적으로 끌어올릴 수 있도록 지원한다는 방침이다.

코드프레소는 삼성전자•현대자동차•SK텔레콤 등 국내 주요 대기업의 IT 역량 강화 파트너로 활동해 왔으며, 현대모비스•한국조선해양플랜트협회 등 제조•조선 산업의 DX•AX 역량 강화에서도 전문성을 인정받았다. 올해 상반기에는 한국•싱가포르•베트남•룩셈부르크 4개국에서 AI 교육 프로그램을 잇따라 성료했고, 지난 4월 '2026 GITEX AI 아시아'에서 수백 대 1의 경쟁을 뚫고 한국 AI 기업 최초로 '슈퍼노바 챌린지' 본상(Winner)을 수상했다. 이러한 AI 역량 평가•교육 역량은 지난 6월 1일 KBS 9시 뉴스에 소개되기도 했다.

이동훈 코드프레소 대표는 "AX는 단순히 도구를 바꾸는 것이 아니라 조직이 일하는 방식을 AI 중심으로 재편하는 일이며, 그 출발점은 구성원 개개인의 AI 역량"이라며 "AI 역량이 공정하게 평가되고 체계적으로 길러지는 표준을 부산 지역 기업과 함께 만들어 가겠다"고 밝혔다.

코드프레소 소개

코드프레소(대표 이동훈)는 'AI 리터러시 표준화'를 비전으로 하는 AI 역량 평가•교육 전문기업이다. 2019년 설립 이후 국내 주요 대기업•대학•공공기관을 대상으로 데이터 사이언스, 클라우드, AI 분야의 실습 중심 교육과 역량 평가를 제공해 왔다. AI 기반 실무 IT 역량 평가 'SkillCertify'와 AI 활용 역량 평가•교육 'AI Fluent'를 중심으로 기업의 AX 전환과 인재 역량 표준화를 지원하고 있다.

참고: AXMOS 컨소시엄

AXMOS(엑스모스)는 2026년 3월 출범한 제조 AI 혁신 연합체로, 트랜스링크 인베스트먼트, 윌트벤처빌더, 코드프레소, 드림에이스, 팝업스튜디오코리아 등 5개 기업으로 구성된다. 공동 사업 전개와 글로벌 시장 개척을 추진하고 있다.

SOURCE 코드프레소