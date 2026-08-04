화롄의 여름을 즐기다, 원피스: 매 순간이 특별한 화롄의 모험

화롄, 2026년 8월 4일 /PRNewswire/ -- 화롄현 정부가 전 세계적으로 선풍적인 인기를 누리고 있는 IP인 원피스(ONE PIECE)와 최초로 크로스오버 협업을 선보인다. 길이 15미터에 달하는 거대한 천 개의 사우전드 써니 호(Thousand Sunny)가 쇼펑향 리위호에 정식으로 닻을 내려, 이번 행사 최대의 하이라이트로 자리매김했다. 이와 함께 화롄의 다양한 지역적 특색과 어우러진 6개의 신규 클래식 캐릭터 조형물이 동시에 처음으로 모습을 보인다.

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화롄역의 우솝 (Usopp) 은 새로운 모험이 시작되는 이미지를 담아냈다.

은 새로운 모험이 시작되는 이미지를 담아냈다. 100년의 역사를 가진 장군부(Chiang Chün Fu)의 조로 (Zoro) 는 일본식 건축 양식과 문화유산이 어우러져 조로가 상징하는 인내와 신념을 떠올리게 한다.

는 일본식 건축 양식과 문화유산이 어우러져 조로가 상징하는 인내와 신념을 떠올리게 한다. 활기 넘치는 동다멘 야시장(Dongdamen Night Market)의 루피 (Luffy) . 화롄의 현지 미식이 모이는 이곳은 여행객들이 지역의 맛을 경험할 수 있는 핵심 관광지로, 음식을 사랑하는 루피가 절대 놓칠 수 없는 곳이다.

. 화롄의 현지 미식이 모이는 이곳은 여행객들이 지역의 맛을 경험할 수 있는 핵심 관광지로, 음식을 사랑하는 루피가 절대 놓칠 수 없는 곳이다. 일출광장(Sunrise Square)의 상디 (Sanji) . 화롄 어항의 풍경을 감상할 수 있는 이곳은 풍성한 해양 문화와 신선한 식재료를 선보이며, 상디의 생동감과 열정을 그대로 반영한다.

. 화롄 어항의 풍경을 감상할 수 있는 이곳은 풍성한 해양 문화와 신선한 식재료를 선보이며, 상디의 생동감과 열정을 그대로 반영한다. 즈카쉬안 산림공원(Zhikaxuan Forest Park)의 나미 (Nami) . 짙은 녹음과 생태 경관으로 둘러싸인 이 공원은 가족들이 편안히 쉬며 자연을 만끽할 수 있는 공간을 제공한다.

. 짙은 녹음과 생태 경관으로 둘러싸인 이 공원은 가족들이 편안히 쉬며 자연을 만끽할 수 있는 공간을 제공한다. 이번 행사의 주무대인 쇼펑향 리위호의 쵸파(Chopper). 눈부신 호수와 산의 경치로 유명한 이 지역은 관광과 치유가 공존하는 분위기를 선사하며, 쵸파의 캐릭터 특성과 완벽하게 맞아떨어진다.

화롄현 정부는 이번 행사가 8월 20일까지 진행된다고 밝혔다. 스탬프 미션과 더불어, 야간에는 화려한 분수 조명 쇼와 별빛 불꽃놀이, 그리고 세계적 수준의 불꽃 춤 공연도 함께 펼쳐질 예정이다.

SOURCE Hualien County Government