『ONE PIECE』と楽しむ花蓮の夏：立ち寄る先々で楽しめる花蓮ならではの冒険

花蓮、2026年8月4日 /PRNewswire/ -- Hualien County Governmentは、世界的に絶大な人気を誇るIP『ONE PIECE』との初のコラボレーション企画を開始しました！全長15メートルの巨大なサウザンド・サニー号が寿豊郷の鯉魚潭へ正式に船出し、イベント最大の見どころとなりました。同時に、花蓮各地の特色に合わせて設置された、おなじみのキャラクターをかたどった6体の新作オブジェもお披露目されました。

Information provided by the Hualien County Government

花蓮駅には ウソップ のオブジェが設置され、新たな冒険への旅立ちを思わせます。

のオブジェが設置され、新たな冒険への旅立ちを思わせます。 100年近い歴史を持つ将軍府には、 ゾロ のオブジェが設置されています。日本建築と文化遺産が融合したこの場所は、ゾロが体現する不屈の精神と信念を彷彿とさせます。

のオブジェが設置されています。日本建築と文化遺産が融合したこの場所は、ゾロが体現する不屈の精神と信念を彷彿とさせます。 活気あふれる東大門夜市には、 ルフィ のオブジェが設置されています。花蓮の郷土料理が集まるこの夜市は、旅行者が地元の味を楽しむうえで欠かせないスポットであり、食いしん坊のルフィなら決して見逃せません。

のオブジェが設置されています。花蓮の郷土料理が集まるこの夜市は、旅行者が地元の味を楽しむうえで欠かせないスポットであり、食いしん坊のルフィなら決して見逃せません。 向日広場には、 サンジ のオブジェが設置されています。花蓮漁港を望み、豊かな海洋文化と新鮮な食材の魅力を感じられるこの場所は、サンジの活力と情熱を思わせます。

のオブジェが設置されています。花蓮漁港を望み、豊かな海洋文化と新鮮な食材の魅力を感じられるこの場所は、サンジの活力と情熱を思わせます。 知卡宣緑森林親水公園には、 ナミ のオブジェが設置されています。豊かな緑と自然景観に囲まれたこの公園は、家族連れがくつろぎながら自然に触れられる場となっています。

のオブジェが設置されています。豊かな緑と自然景観に囲まれたこの公園は、家族連れがくつろぎながら自然に触れられる場となっています。 イベントのメイン会場である寿豊郷の鯉魚潭には、チョッパーのオブジェが設置されています。美しい湖と山々の景観で知られるこの地域には、観光にも癒やしにもふさわしい雰囲気があり、チョッパーらしさと見事に調和しています！

Hualien County Governmentは、イベントが8月20日まで開催されると発表しました。スタンプラリー企画に加え、夜には壮大な水と光のショー、星空を彩る花火ショー、世界トップクラスのファイヤーダンスが繰り広げられます！

SOURCE Hualien County Government