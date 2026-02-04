Cango Inc. anuncia la actualización sobre las operaciones de producción y minería de Bitcoin para enero de 2026

DALLAS, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "empresa"), minera líder en Bitcoin que aprovecha sus operaciones a nivel mundial para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, publicó hoy su actualización sobre las operaciones de producción y minería de Bitcoin para enero de 2026.

Actualización sobre las operaciones de producción y minería de Bitcoin para enero de 2026

Métrica Enero de 2026 [1] Diciembre de 2025 [1] Número de Bitcoins producidos 496,35 569,0 Número promedio de Bitcoins producidos por día 16,01 18,35 Número total de bitcoin en posesión [2] 7.474,6 7.528,3 Número total de Bitcoins vendidos 550,03 0 Potencia de cálculo desplegada 50 EH/s 50 EH/s Potencia de cálculo operativa promedio [3] 37,02 EH/s 43,36 EH/s

1. Sin auditar, estimado. 2. Para fin de mes. 3. Promedio del mes.

Paul Yu, director ejecutivo y director de Cango, comentó: "En enero, el frío extremo y las tormentas de nieve en regiones clave de Norteamérica provocaron una interrupción temporal de las operaciones y redujeron nuestra tasa de hash promedio. Sin embargo, los ajustes favorables en la dificultad de la red compensaron parcialmente estos desafíos, lo que nos permitió minar casi 500 BTC durante el mes. A partir de este mes, venderemos de forma selectiva una parte de los Bitcoin recién minados para apoyar la expansión de nuestra plataforma de inferencia y otras iniciativas de crecimiento a corto plazo. Esta flexibilidad táctica nos permitirá aprovechar nuevas oportunidades de negocio y gestionar nuestra liquidez con mayor agilidad".

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) es una empresa de minería de bitcoin con la visión de establecer una plataforma de infraestructura mundial integrada, capaz de impulsar la economía digital del futuro. Las operaciones mineras de la empresa se extienden a más de 40 sitios de América del Norte, Medio Oriente, América del Sur y África Oriental.

Desde que ingresó al espacio de activos digitales en noviembre de 2024, Cango ha puesto en marcha proyectos piloto en soluciones energéticas integradas y en computación de IA distribuida. Al mismo tiempo, Cango continúa operando un negocio internacional de importación de automóviles usados en línea a través de AutoCango.com.

Para más información, visite: www.cangoonline.com

