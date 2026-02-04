Cango Inc. Umumkan Perkembangan Terbaru Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode Januari 2026

DALLAS, 4 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan"), perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin di sejumlah lokasi di dunia untuk mengembangkan platform energi dan komputasi AI terintegrasi, hari ini mengumumkan perkembangan terbaru produksi dan penambangan Bitcoin pada periode Januari 2026.

Perkembangan Terbaru Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode Januari 2026

Metrik January 2026 [1] Desember 2025 [1] Jumlah Bitcoin yang diproduksi 496,35 569,0 Jumlah rata-rata Bitcoin yang diproduksi per hari 16,01 18,35 Jumlah kepemilikan Bitcoin [2] 7.474,6 7.528,3 Jumlah Bitcoin yang terjual 550,03 0 Deployed hashrate 50 EH/s 50 EH/s Average operating hashrate [3] 37,02 EH/s 43,36 EH/s

1. Tidak diaudit, perkiraan. 2. Hingga akhir bulan. 3. Angka rata-rata selama satu bulan.

Paul Yu, CEO & Director, Cango, mengatakan, "Pada Januari, cuaca dingin ekstrem dan badai salju di sejumlah wilayah utama di Amerika Utara menyebabkan aktivitas operasional berhenti untuk sementara waktu sehingga menurunkan average hash rate. Namun, penyesuaian terhadap tingkat kesulitan jaringan mampu mengimbangi kendala tersebut. Dengan demikian, kami tetap dapat menambang hampir 500 BTC sepanjang Januari. Mulai bulan ini, kami akan secara selektif menjual sebagian Bitcoin yang baru ditambang untuk mendukung ekspansi platform inferensi serta inisiatif pertumbuhan jangka pendek lainnya. Fleksibilitas taktis ini mendukung kami menangkap peluang bisnis baru dan mengelola likuiditas dengan lebih lincah."

Tentang Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) adalah perusahaan yang bergerak dalam penambangan Bitcoin. Cango mengembangkan platform infrastruktur global terintegrasi yang menopang ekonomi digital masa depan. Cango beroperasi di lebih dari 40 lokasi di Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika Timur.

Sejak merambah bisnis aset digital pada November 2024, Cango telah menggarap sejumlah proyek percontohan dalam bidang solusi energi terintegrasi dan komputasi AI terdistribusi. Secara paralel, Cango juga terus mengelola bisnis ekspor mobil bekas internasional secara daring melalui AutoCango.com.

Informasi selengkapnya: www.cangoonline.com.

