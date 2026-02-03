Cango Inc. fait le bilan de ses opération de production et de minage de bitcoins en janvier 2026

DALLAS, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) (« Cango » ou la « société »), un leader du minage de bitcoins qui s'appuie sur ses opérations mondiales pour développer une plateforme intégrée de calcul de l'énergie et de l'IA, a publié aujourd'hui le bilan de ses opérations de production et de minage de bitcoins pour le mois de janvier 2026.

Bilan des opérations de production et de minage de bitcoins pour janvier 2026

Indicateur Janvier 2026 [1] Décembre 2025 [1] Nombre de bitcoins produits 496,35 569,0 Nombre moyen de bitcoins produits par jour 16,01 18,35 Nombre total de bitcoins détenus [2] 7 474,6 7 528,3 Nombre total de bitcoins vendus 550,03 0 Taux de hachage déployé 50 EH/s 50 EH/s Taux de hachage opérationnel moyen [3] 37,02 EH/s 43,36 EH/s

1. Non vérifié, estimé. 2. En fin de mois. 3. Moyenne sur le mois.

Paul Yu, PDG et directeur de Cango, a déclaré : « En janvier, le froid extrême et les blizzards dans les principales régions d'Amérique du Nord ont entraîné des temps d'arrêt temporaires et réduit notre taux moyen de hachage. Cependant, les ajustements favorables de la difficulté sur le réseau ont partiellement compensé ces difficultés, ce qui nous a permis de miner près de 500 BTC au cours du mois. À partir de ce mois-ci, nous vendrons de manière sélective une partie des bitcoins nouvellement minés afin de favoriser l'expansion de notre plateforme d'inférence et d'autres initiatives de croissance à court terme. Cette flexibilité tactique nous permettra de saisir de nouvelles opportunités commerciales et de gérer nos liquidités avec une plus grande agilité ».

À propos de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE : CANG) est une société d'exploitation de minage de bitcoins dont l'objectif est d'établir une plateforme d'infrastructure mondiale intégrée capable d'alimenter la future économie numérique. Les activités de minage de la société s'étendent sur plus de 40 sites en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Est.

Depuis son entrée dans l'espace des actifs numériques en novembre 2024, Cango a activé des projets pilotes dans les domaines des solutions énergétiques intégrées et de l'informatique IA distribuée. Parallèlement, Cango continue d'exploiter une entreprise internationale d'exportation de voitures d'occasion en ligne par l'intermédiaire d'AutoCango.com.

Relations avec les investisseurs

Juliet Ye, responsable de la communication

Cango Inc.

E-mail : [email protected]

Christensen Advisory

Tél. : +852 2117 0861

E-mail : [email protected]

