Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin relative al mese di gennaio 2026

Cango Inc.

Feb 03, 2026, 12:42 ET

DALLAS, 3 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società"), un'azienda leader nel mining di Bitcoin che sfrutta le sue operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di elaborazione IA ed energia, ha pubblicato oggi l'aggiornamento delle sue operazioni di produzione e mining di Bitcoin per gennaio 2026.

Aggiornamento sulla produzione e sulle operazioni di mining di Bitcoin relative al mese di gennaio 2026

Metrica

Gennaio 2026 [1]

Dicembre 2025 [1]

Numero di Bitcoin prodotti

496.35

569.0

Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno

16.01

18.35

Numero totale di Bitcoin detenuti [2]

7,474.6

7,528.3

Numero totale di Bitcoin venduti

550.03

0

Hashrate distribuito

50 EH/s

50 EH/s

Hashrate operativo medio [3]

37,02 EH/s

43,36 EH/s

1.       Stimato, non verificato.

2.       A fine mese.

3.       Media mensile.

Paul Yu, CEO e Direttore di Cango, ha commentato: "A gennaio, il freddo estremo e le bufere di neve nelle regioni chiave del Nord America hanno causato tempi di inattività operativa temporanei e ridotto il nostro hashrate medio. Tuttavia, gli aggiustamenti favorevoli della difficoltà della rete hanno compensato in parte queste criticità, consentendoci di effettuare un mining di quasi 500 BTC nel corso del mese. A partire da questo mese, venderemo selettivamente una porzione dei Bitcoin oggetto delle recenti attività di mining per supportare l'espansione della nostra piattaforma di inferenza e altre iniziative di crescita sul breve termine. Questa flessibilità tattica ci consentirà di cogliere nuove opportunità di business e di gestire la nostra liquidità con maggiore agilità".

Informazioni su Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) è una società di mining di Bitcoin con l'obiettivo di creare una piattaforma di infrastrutture globali e integrate in grado di alimentare la futura economia digitale". Le attività di mining della Società si estendono su oltre 40 siti in Nord America, Medio Oriente, Sud America e Africa orientale.

Dal suo ingresso nel settore degli asset digitali, a novembre 2024, Cango ha attivato progetti pilota sia in soluzioni energetiche integrate che in elaborazione di intelligenza artificiale distribuita. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale di auto usate online tramite AutoCango.com. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.

Contatto per i rapporti con gli investitori

Juliet Ye, Responsabile delle comunicazioni
Cango Inc.
E-mail: [email protected] 

Christensen Advisory
Tel: +852 2117 0861
E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

