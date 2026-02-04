Cango Inc. gibt Update zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb im Januar 2026 bekannt

DALLAS,, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen"), ein führender Bitcoin-Miner, der seine globalen Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, hat heute sein Update zur Bitcoin-Mining-Produktion und zu den Mining-Aktivitäten für Januar 2026 veröffentlicht.

Update zur Bitcoin-Mining-Produktion und zu den Mining-Aktivitäten für Januar 2026

Kennzahl Januar 2026 [1] Dezember 2025 [1] Anzahl der produzierten Bitcoins 496,35 569,0 Durchschnittlich produzierte Bitcoins pro Tag 16,01 18,35 Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoins [2] 7.474,6 7.528,3 Gesamtzahl der verkauften Bitcoin 550,03 0 Eingesetzte Hashrate 50 EH/s 50 EH/s Durchschnittliche Betriebs-Hashrate [3] 37,02 EH/s 43,36 EH/s

1. Ungeprüft, geschätzt. 2. Stand zum Monatsende. 3. Monatsdurchschnitt.

Paul Yu, Geschäftsführer und Direktor von Cango, erklärte: „Im Januar führten extreme Kälte und Schneestürme in wichtigen Regionen Nordamerikas zu vorübergehenden Betriebsausfällen und einer Verringerung unserer durchschnittlichen Hash-Rate. Die günstigen Anpassungen der Netzwerkschwierigkeiten haben diese Herausforderungen jedoch teilweise ausgeglichen, so dass wir im Laufe des Monats fast 500 BTC schürfen konnten. Ab diesem Monat werden wir selektiv einen Teil der neu geschürften Bitcoin verkaufen, um die Erweiterung unserer Inferenzplattform und andere kurzfristige Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Diese taktische Flexibilität wird es uns ermöglichen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und unsere Liquidität flexibler zu verwalten."

Informationen zu Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) ist ein Bitcoin-Mining-Unternehmen mit der Vision, eine integrierte, globale Infrastrukturplattform zu schaffen, die in der Lage ist, die künftige digitale Wirtschaft anzutreiben. Die Miningaktivitäten des Unternehmens erstrecken sich auf über 40 Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika.

Seit dem Einstieg in den Bereich der digitalen Assets im November 2024 hat Cango Pilotprojekte in den Bereichen integrierte Energielösungen und verteiltes KI-Computing gestartet. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com weiterhin ein internationales Online-Gebrauchtwagenexportgeschäft.

Weitere Informationen finden Sie auf www.cangoonline.com.

Investorenkontakt

Juliet Ye, Leiterin der Kommunikationsabteilung

Cango Inc.

E-Mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel.: +852 2117 0861

E-Mail: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg