Cango Inc. kondigt update aan over Bitcoinproductie- en miningactiviteiten voor januari 2026

DALLAS, 4 februari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG ("Cango" of het "bedrijf"), een toonaangevend Bitcoin-miningbedrijf dat zijn wereldwijde activiteiten benut om een geïntegreerd energie- en AI-computingplatform te ontwikkelen, heeft vandaag een update voor Bitcoin-productie- en miningoperaties voor januari 2026 gepubliceerd.

Update over Bitcoin-productie en -miningactiviteiten voor januari 2026

Metrisch januari 2026 [1] december 2025 [1] Aantal geproduceerde Bitcoins 496,35 569,0 Gemiddeld aantal geproduceerde Bitcoins per dag



16,01 18,35 Totaal aantal aangehouden Bitcoins [2] 7.474,6 7.528,3 Totaal aantal verkochte Bitcoins 550,03 0 Gebruikte hashrate 50 EH/s 50 EH/s Gemiddelde operationele hashrate [3] 37,02 EH/s 43,36 EH/s

1. Niet gecontroleerd, geraamd. 2. Vanaf het einde van de maand. 3. Gemiddelde over de maand.

Paul Yu, CEO en directeur van Cango, zei: "In januari veroorzaakten extreme kou en sneeuwstormen in essentiële Noord-Amerikaanse regio's tijdelijke operationele uitval en verminderden onze gemiddelde hashrate. Gunstige aanpassingen van de netwerkmoeilijkheden compenseren deze uitdagingen echter gedeeltelijk, waardoor we gedurende de maand bijna 500 BTC kunnen ontginnen. Vanaf deze maand zullen we selectief een deel van nieuw ontgonnen Bitcoins verkopen om de uitbreiding van ons inferentieplatform en andere groei-initiatieven op korte termijn te ondersteunen. Deze tactische flexibiliteit zal ons in staat stellen om nieuwe zakelijke kansen te grijpen en onze liquiditeit met meer behendigheid te beheren."

Over Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) is een Bitcoin-miningbedrijf met een visie om een geïntegreerd, wereldwijd infrastructuurplatform op te zetten dat in staat is de toekomstige digitale economie aan te drijven. De mijnbouw van het bedrijf omvat meer dan veertig locaties in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Afrika.

Sinds het invoeren van de digitale assetruimte in november 2024, heeft Cango pilootprojecten geactiveerd in zowel geïntegreerde energieoplossingen als gedistribueerde AI-computing. Tegelijkertijd blijft Cango via AutoCango.com een online internationaal exportbedrijf voor tweedehands auto's exploiteren.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.cangoonline.com

Contactpersoon voor investeerdersrelaties

Juliet Ye, Head of Communications

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]

