CGTN: China y Pakistán reafirman sus relaciones y se comprometen a impulsar un mundo multipolar

BEIJING, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la visita oficial a China del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, CGTN publicó un artículo en el que resaltó cómo China y Pakistán trabajan de manera conjunta para generar beneficios tangibles para ambos pueblos y mantener la paz y la estabilidad regionales en medio del convulso panorama internacional.

En una carta reciente dirigida al presidente chino Xi Jinping, un grupo de estudiantes pakistaníes de la Universidad de Tianjin en China manifestó su compromiso sincero con el desarrollo de la cooperación, la promoción de los intercambios y la defensa de la amistad entre ambas naciones.

Xi expresó que le reconfortaba constatar que la causa de la amistad entre China y Pakistán contaba con sucesores jóvenes comprometidos, una satisfacción que compartió con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, durante su encuentro el lunes en el Gran Salón del Pueblo en Beijing.

Xi señaló que ambos países debían acelerar el desarrollo de una comunidad chino-pakistaní aún más unida con un futuro compartido en la nueva era y lograr más resultados a partir de la cooperación constante para beneficiar a ambos pueblos, contribuir a la paz y la estabilidad en la región, y dar un buen ejemplo para la construcción de una comunidad de futuro compartido con los países vecinos.

Una amistad inquebrantable

La visita oficial de cuatro días a China realizada por el primer ministro pakistaní se produce poco después del 75.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que comenzaron 21 de mayo de 1951.

Xi expresó que, durante los últimos 75 años, "China y Pakistán han disfrutado de un entendimiento, confianza y apoyo mutuos, y han construido una amistad tradicional inquebrantable".

La confianza mutua y la cooperación práctica estratégicas han impulsado considerablemente el desarrollo de ambas naciones, indicó.

Sin importar cómo evolucione el panorama internacional, China siempre priorizará el desarrollo de las relaciones con Pakistán en su diplomacia con los países vecinos, añadió Xi.

Asimismo, exhortó a ambas partes a impulsar no solo grandes proyectos emblemáticos sino también programas "pequeños y significativos" que mejoren las condiciones de vida de las personas, y ampliar la cooperación integral en áreas como la agricultura, la industria, la inteligencia artificial y la formación de talentos.

China y Pakistán prevén el fortalecimiento de la cooperación bilateral en todos los sectores, con amplios beneficios en materia de relaciones comerciales y económicas. China ha mantenido su posición como el principal socio comercial de Pakistán por 11 años consecutivos. Según el Ministerio de Comercio de China, el gigante asiático es la mayor fuente de importaciones de Pakistán y su segundo mayor destino de exportaciones, además de situarse como la mayor fuente de inversión extranjera directa en el país.

Como proyecto emblemático de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), el corredor económico chino-pakistaní (CPEC, por sus siglas en inglés) ha sido actualizado a la versión 2.0, con un enfoque en cinco pilares fundamentales: el crecimiento, el mejoramiento de las condiciones de vida, la innovación, el desarrollo sostenible y la apertura. El corredor ha inyectado a la economía de Pakistán más de 25.900 millones de dólares en inversiones totales y ha generado 260.000 puestos de trabajo.

Sharif afirmó que Pakistán ampliará la cooperación con China en el marco de la IFR e impulsará el desarrollo del CPEC para que la relación entre las dos naciones continúe creciendo y beneficiando a ambos pueblos.

Añadió que la amistad inquebrantable, forjada personalmente por la generación anterior de líderes "continúa fortaleciéndose cada vez más y es inigualable".

Un mundo multipolar

Más allá del alcance bilateral, la cooperación entre China y Pakistán es ampliamente considerada como un elemento de estabilidad en un panorama mundial y regional cada vez más convulso.

Durante las conversaciones sostenidas el lunes, Xi expresó el agradecimiento de China a Pakistán por demostrar un "espíritu proactivo" y mediar en el restablecimiento de la paz en Medio Oriente, mientras que, por su parte, Sarif manifestó el agradecimiento de Pakistán a China por apoyar su papel mediador en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El mes pasado, Xi presentó una propuesta de cuatro puntos para promover la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, y abogó por el compromiso con los principios de coexistencia pacífica, soberanía nacional y el estado de derecho internacional, así como por un enfoque equilibrado en el ámbito del desarrollo y la seguridad.

Estos cuatro puntos ofrecen un marco de referencia para la paz en la región, le expresó el primer ministro pakistaní a Xi.

Xi señaló que China y Pakistán debían continuar fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad en esferas más amplias y salvaguardar de manera conjunta la paz y la estabilidad en la región.

El presidente chino agregó que ambas partes debían mantener una comunicación y coordinación estrechas, oponerse de manera conjunta al unilateralismo y a la mentalidad de la Guerra Fría, y promover un mundo multipolar equitativo y ordenado, así como una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos.

En una entrevista con China Media Group, Jiang Zaidong, embajador chino en Pakistán, expresó que una cooperación más estrecha entre ambas naciones serviría como "pilar" para la paz y la estabilidad en la región y como "cortafuegos" para salvaguardar la equidad y la justicia a nivel internacional.

Ante las repercusiones del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán, y la creciente presión sobre el panorama regional y la economía mundial, Jiang afirmó que China y Pakistán se mantienen unidas para amplificar las voces de paz y justicia, y colaborar de manera activa en iniciativas prácticas de mediación.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html

FUENTE CGTN