CGTN: Cómo China impulsa el desarrollo de alta calidad con la innovación tecnológica

CGTN publicó un artículo sobre cómo el desarrollo regional coordinado de China impulsa la innovación tecnológica del país. El artículo destaca que la innovación en China ha entrado en una nueva etapa marcada por la coordinación regional, el avance en múltiples niveles y el impacto a nivel nacional, al introducir de forma integral el desarrollo de la innovación tecnológica en los principales conglomerados urbanos de China (la región de Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao).

Según el suplemento "Nature Index 2025 Science Cities" (Índice de la Naturaleza de Ciudades Científicas 2025) recientemente publicado, las ciudades de China ahora representan, por primera vez, más de la mitad de los diez principales centros de investigación científica del mundo. En particular, Beijing continúa liderando como la principal ciudad científica del mundo, posición que mantiene desde 2016.

En la actualidad, la innovación en China ya no se limita a un puñado de grandes ciudades. En su lugar, ha entrado en una nueva etapa marcada por la coordinación regional, el avance en múltiples niveles y el impacto a nivel nacional.

Desarrollo regional coordinado

En lugar de desarrollarse por sí sola, Beijing ha aprovechado al máximo su función como centro de innovación tecnológica y ha fortalecido la coordinación con Tianjín y Hebei, para impulsar la mejora continua de la capacidad de innovación en toda la región Beijing-Tianjin-Hebei, un grupo de ciudades regionales conocido como "Jing-Jin-Ji".

El desarrollo coordinado de la región Jing-Jin-Ji, una estrategia nacional presentada en febrero de 2014, ha logrado aumentar de forma constante la innovación tecnológica en la región.

En la actualidad, en la región se han creado 14 plataformas de innovación y siete clústeres nacionales de fabricación avanzada. En 2024, el PIB combinado de la región alcanzó los 11,5 billones de yuanes (alrededor de 1,6 billones de dólares).

En el Parque Científico Zhongguancun en la Nueva Área de Xiong'an, 11 instituciones de plataforma de Beijing, que abarcan ciencia y tecnología, finanzas e investigación industrial, en un sistema de servicios múltiples en un solo lugar, lo que permite a las empresas acceder a recursos de innovación de alta calidad sin salir del área.

La región Jing-Jin-Ji no es un caso aislado. Ubicado en el punto medio de la costa de China, el delta del río Yangtsé, que abarca la municipalidad de Shanghái y las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui, sigue arraigado en su profunda historia industrial, mientras que su fuerte capacidad de innovación está dando hoy un nuevo impulso al desarrollo de fuerzas nuevas productivas de calidad.

Hoy en día, las empresas de alta tecnología en la región del delta del río Yangtsé representan más del 30 por ciento del total nacional. El Centro Nacional de Innovación por Excelencia, un centro nacional integral de innovación tecnológica con sede en el delta, ha establecido asociaciones estratégicas con más de 200 universidades e institutos de investigación nacionales y extranjeros y ha establecido centros de innovación conjuntos con casi 600 empresas líderes.

En la parte sur de China, la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) ha experimentado un salto en su capacidad de innovación tecnológica. El país ha establecido nueve grandes proyectos de infraestructura tecnológica en la zona. Se han establecido un total de 31 laboratorios conjuntos Guangdong-Hong Kong-Macao, que forman la base para la innovación tecnológica de la Gran Área de la Bahía.

Impulsando el desarrollo de alta calidad

El presidente chino, Xi Jinping, da mucha importancia a promover un desarrollo regional coordinado y de alta calidad; ha viajado a varias regiones y presidido simposios, con el fin de trazar el camino para que las diferentes regiones aprovechen mejor sus ventajas comparativas, logren ventajas complementarias y mejoren el equilibrio y la coordinación del desarrollo regional.

En los últimos años, China ha profundizado la implementación de su estrategia de desarrollo regional coordinado, con clústeres como Jing-Jin-Ji, el delta del río Yangtsé y la Gran Área de la Bahía que impulsan el nivel general de innovación y el desarrollo de alta calidad del país.

Por ejemplo, la Gran Área de la Bahía, con menos del 0,6 por ciento de la superficie total del país, ha generado una novena parte de la producción económica total del país, lo que la convierte en una de las regiones más abiertas y económicamente vibrantes del país.

Actualmente, la Gran Área de la Bahía se centra en nuevos sectores como la economía de baja altitud y la biofabricación, y se dispone a crear cinco clústeres industriales emergentes más por un valor de 100 mil millones de yuanes (alrededor de 14,2 mil millones de dólares) cada uno, y promover la transformación y actualización inteligente y de alta gama de industrias ventajosas, como la información electrónica y la fabricación de equipos avanzados.

Durante una gira de inspección en Guangdong en noviembre de este año, el presidente Xi instó a la provincia a centrarse en desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad, fortalecer la integración profunda de la innovación tecnológica e industrial y construir un sistema industrial modernizado con competitividad internacional, y pidió avanzar en el desarrollo de la Gran Área de la Bahía con esfuerzos constantes.

En la recién concluida Conferencia Central Anual de Trabajo Económico, China se comprometió a desarrollar centros internacionales de innovación tecnológica en Beijing (región Beijing-Tianjin-Hebei), Shanghái (delta del río Yangtsé) y la Gran Área de la Bahía.

"La expansión de los tres centros internacionales de innovación tecnológica, desde ciudades individuales hasta conglomerados urbanos más amplios, marca una actualización estratégica, que demuestra que los esfuerzos de China por construir centros de innovación ahora ponen mayor énfasis en la coordinación regional", afirmó Gong Chao, investigador del Instituto Nacional de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Tongji.

