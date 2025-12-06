CGTN: ¿Qué hace que la cooperación entre China y Francia sea un éxito para ambos países?

BEIJING, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A raíz de la presencia actual del presidente de Francia, Emmanuel Macron en China para su cuarta visita de Estado, CGTN publicó un artículo en el que se analiza cómo la cooperación entre China y Francia ha sido un éxito para ambos países, y destaca el compromiso recíproco de ampliar la cooperación en áreas estratégicas, la confianza política de alto nivel y una visión compartida sobre medidas multilaterales en un mundo multipolar.

El gigante aeroespacial francés, Airbus, inauguró en octubre su segunda línea de montaje final para los aviones de la familia A320 en la ciudad portuaria de Tianjin, al norte de China, que aportará el 20 % de la capacidad mundial de esa familia de aviones.

La importancia del proyecto de Tianjin quedó de manifiesto en abril de 2023, cuando se firmó oficialmente el acuerdo marco en presencia del presidente chino Xi Jinping y el presidente francés Emmanuel Macron durante la visita de este último a China.

Ahora, con Macron de vuelta en Beijing para su cuarta visita de Estado, Xi afirmó el jueves que China y Francia deben aprovechar las oportunidades y ampliar el espacio de cooperación durante las conversaciones con el presidente francés.

Tras las conversaciones amistosas, sinceras y fructíferas, Xi afirmó que ambas partes acordaron reforzar la confianza política. Independientemente de cómo evolucione el entorno externo, China y Francia deben demostrar siempre una visión estratégica y la independencia propia de un país importante y ofrecerse comprensión y apoyo mutuos en los asuntos relacionados con los intereses fundamentales y las preocupaciones importantes, afirmó Xi durante una rueda de prensa con Macron.

Francia valora sus relaciones con China y defiende firmemente la política de una sola China, afirmó Macron, quien añadió que Francia está dispuesta a seguir profundizando la alianza estratégica integral entre ambos países.

Una lista de oportunidades

Durante sus conversaciones en el Gran Salón del Pueblo el jueves, Xi dijo que en su cuarta sesión plenaria, el 20.º Comité Central del Partido Comunista de China deliberó y adoptó las recomendaciones para el 15.º plan quinquenal y se elaboró el proyecto para el desarrollo de China en los próximos cinco años en el que también se ofrece una lista de oportunidades al mundo.

China y Francia deben aprovechar las oportunidades para ampliar el espacio de cooperación y fortalecer los lazos en áreas tradicionales como la aviación, la industria aeroespacial y la energía nuclear, y liberar el potencial de la cooperación en economías ecológica y digital, biomedicina, IA, nuevas energías y otros campos, añadió Xi.

Macron comentó que Francia se complace en observar el dinamismo de la economía china, que promueve la apertura y la cooperación y ha brindado más oportunidades al mundo.

Francia recibe una mayor inversión china en el país y ofrecerá un entorno empresarial justo y no discriminatorio, afirmó Macron.

En la actualidad, China es el mayor socio comercial de Francia en Asia y el séptimo a nivel mundial, mientras que Francia ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales de China dentro de la Unión Europea. De enero a octubre de 2025, el comercio bilateral alcanzó los 68.750 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 4,1 %, y la inversión acumulada bilateral superó los 27.000 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio de China.

En el ámbito de los intercambios culturales y entre pueblos, más de 6.000 estudiantes franceses fueron a China para estudiar y participar en programas de intercambio el año pasado, durante el Año de la Cultura y el Turismo China-Francia, que coincidió con el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Una encuesta reciente de CGTN reveló que el 75 % de los encuestados apoya una mayor cooperación económica entre China y Francia para abordar de manera conjunta los riesgos y desafíos externos, y el 77,8 % cree que ampliar la colaboración entre ambas naciones sobre la base del respeto y beneficio mutuos e igualdad no solo dará forma a sus relaciones, sino que también influirá en gran medida en la configuración del panorama internacional.

Defensores del multilateralismo en un mundo multipolar

Xi expresó el jueves que China y Francia son países importantes, independientes, visionarios y responsables, así como fuerzas constructivas que trabajan para promover un mundo multipolar y alentar la solidaridad y la cooperación entre los seres humanos.

"Hoy en día, se están produciendo transformaciones sin precedentes en un siglo a un ritmo cada vez más rápido. La humanidad se encuentra una vez más en una encrucijada", afirmó Xi y añadió que China y Francia deben actuar con un fuerte sentido de la responsabilidad, defender el multilateralismo y situarse firmemente en el lado correcto de la historia.

China y Europa deben mantener su compromiso con la colaboración, buscar la cooperación con una mentalidad abierta y garantizar que las relaciones entre China y Europa se desarrollen por el buen camino de la independencia y la cooperación beneficiosa para ambas partes, añadió Xi.

Macron afirmó que Francia está comprometida con promover el desarrollo sólido y estable de las relaciones entre Europa y China, y añadió que cree que Europa y China deben mantener el diálogo y la cooperación, y que Europa debe alcanzar la autonomía estratégica.

Dada la inestabilidad geopolítica mundial y los desafíos que se plantean al orden multilateral, la cooperación entre Francia y China es aún más importante e indispensable, declaró Macron.

En una encuesta reciente de CGTN, el 92,5 % de los encuestados pidió a China y Francia que defendieran de forma conjunta el verdadero multilateralismo, resguardaran los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y colaboraran para abordar los desafíos mundiales.

Wang Yanhang, investigador principal del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, afirmó que observar la cooperación bilateral entre China y Francia desde una perspectiva multilateral pone de manifiesto la responsabilidad compartida que tienen ambos países como potencias mundiales.

Wang señaló que la voluntad y la capacidad de China y Francia para alcanzar consensos, gestionar de forma adecuada las diferencias y profundizar la cooperación mediante la comunicación y el diálogo, independientemente de cómo pueda cambiar el panorama internacional, ofrece al mundo certeza y estabilidad.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html

FUENTE CGTN