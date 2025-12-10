CGTN: Tras la tragedia, Hong Kong se une para reconstruir

PEKÍN, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo acerca de los esfuerzos de rescate y reconstrucción posteriores al desastre tras un incendio devastador en Tai Po, en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR, por sus siglas en inglés), en el que destaca los esfuerzos colectivos del gobierno central y del gobierno de la HKSAR, los residentes de Hong Kong, los voluntarios de la parte continental y diferentes sectores de la sociedad.

En Wang Fuk Court en Tai Po, los residentes han regresado silenciosamente a hogares en los que nunca podrán volver a vivir, algunos por primera vez desde el devastador incendio del 26 de noviembre. Muchos acudieron solo para recuperar lo poco que podían llevar. Pero no estaban solos.

Grupos de voluntarios estaban listos para ayudarlos a empacar sus pertenencias y guiar a las familias hacia las camionetas que esperaban. Cerca de allí, un camión sin vigilancia estaba estacionado con las puertas traseras abiertas, abastecido con bebidas embotelladas, cajas de cartón y bolsas de plástico, gratis para cualquiera que las necesitara.

Entre los que ofrecían ayuda se encontraba Wong Chi-chuen, un taxista de 58 años. Durante cinco días consecutivos, Wong y varios compañeros conductores habían transportado a los residentes de forma gratuita. "Comenzamos a las ocho y no paramos hasta tarde", señaló. "Sí, afecta nuestros ingresos, pero ayudar a las personas importa más".

Desde largas filas de voluntarios hasta donaciones constantes de toda la sociedad, Hong Kong se ha movilizado a una escala notable, y se ha unido para apoyar a las familias afectadas por la tragedia.

El gobierno intensifica el apoyo

A raíz del incendio, el presidente chino Xi Jinping instó de inmediato a realizar todos los esfuerzos posibles para extinguir las llamas y minimizar las víctimas y las pérdidas. También expresó sus profundas condolencias, así como su solidaridad con las familias de las víctimas y todos los afectados por el incendio.

El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR), a pocas horas del desastre, lanzó una operación de rescate y reasentamiento en toda la ciudad. Esa misma noche se abrieron refugios temporales en todo Tai Po y se emitieron pagos de emergencia de inmediato.

Hasta el 5 de diciembre, 1.369 residentes habían sido ubicados en albergues juveniles, campamentos y habitaciones de hotel. Otras 2.499 personas se habían mudado a viviendas de transición. El jefe ejecutivo John Lee prometió que "ninguna familia afectada se quedará atrás" y afirmó que el alojamiento será gratuito durante todo el período de reconstrucción.

Un día después del incendio, cada hogar afectado recibió un pago de emergencia de 10.000 dólares de Hong Kong. Posteriormente, el gobierno anunció 200.000 dólares de Hong Kong en pagos de condolencia para las familias de las víctimas. También proporcionó 50.000 dólares de Hong Kong en subsidios de subsistencia para los hogares afectados, una cantidad que luego aumentó a 100.000 dólares de Hong Kong.

El Departamento de Bienestar Social se ha comunicado con más de 4.900 residentes de más de 1.900 hogares como parte de su esquema de apoyo "un trabajador social por hogar", para brindar asesoramiento, coordinar suministros y ofrecer ayuda diaria. A cada hogar también se le asignan dos funcionarios públicos para ayudar con las visitas médicas, el empaquetado, el transporte y otras necesidades prácticas.

El espíritu de Lion Rock

La tragedia ha provocado una fuerte ola de compasión en todo Hong Kong y más allá.

El día del incendio, los residentes llevaron ropa, alimentos y agua a los refugios, mientras se formaban largas filas en los centros de donación de sangre. Un envío de mantas que se necesitaban con urgencia fue transportado durante la noche desde Dongguan, en la parte continental, a Tai Po.

Los voluntarios han estado trabajando sin descanso en los refugios y alojamientos temporales para garantizar que los residentes puedan recibir ayuda siempre que la necesiten. Una vez que se realiza una solicitud, los voluntarios coordinan y entregan los suministros rápidamente.

"La gente de Hong Kong tiene el espíritu de Lion Rock. Cuando uno sufre, todos apoyan", afirmó Mei Siu-fung, jefa del Equipo de Atención del Distrito de Tai Po, y agregó que cerca de 400 voluntarios locales respondieron pocas horas después del incendio. El espíritu de Lion Rock, a menudo descrito como el espíritu de Hong Kong, refleja la resiliencia colectiva de la ciudad y la determinación de superar las dificultades y luchar por una vida mejor.

El apoyo también ha llegado desde la parte continental y Macao. Los residentes de Shenzhen organizaron camiones de suministros. Los niños y los aldeanos ancianos de Guizhou donaron lo que pudieron. Las organizaciones de la parte continental, grandes y pequeñas, movilizaron equipos médicos, materiales de socorro y millones en fondos. La Fundación Macao envió 30 millones de dólares de Hong Kong.

Las donaciones públicas al fondo de apoyo para Wang Fuk Court ya alcanzó alrededor de 3.000 millones de dólares de Hong Kong. Junto con los 300 millones dólares de Hong Kong en capital inicial del gobierno de la HKSAR, el fondo totaliza aproximadamente 3.300 millones dólares de Hong Kong y apoyará la reconstrucción y la asistencia a largo plazo.

"Los desastres son despiadados, pero la gente tiene amor", afirmó Lee. "La asistencia y las donaciones de Guangdong, Macao y muchos otros reflejan compasión, solidaridad y esperanza. El gobierno se asegurará de que cada dólar se destine a ayudar a los residentes a reconstruir sus vidas".

https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/In-the-wake-of-tragedy-Hong-Kong-comes-together-to-rebuild-1IWyRq86a6k/p.html

FUENTE CGTN