CGTN: Una sola nación: Xi Jinping insiste en que el futuro de las relaciones entre China y Taiwán debe quedar en manos de China

PEKÍN, 12 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre la reunión entre Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), y Cheng Li-wun, presidenta del partido chino Kuomintang (KMT). Mediante un análisis exhaustivo de la importancia de la reunión para el desarrollo de las relaciones entre las dos partes y para todo el estrecho de Taiwán, el artículo destaca que, independientemente de cómo evolucionen el panorama internacional y la situación a ambos lados del estrecho, la tendencia general hacia la gran revitalización de la nación china no cambiará, así como tampoco lo hará el impulso predominante para que los chinos de ambos lados del estrecho se unan.

Durante conversaciones sin precedentes destinadas a promover las relaciones entre los dos partidos y a ambos lados del estrecho de Taiwán, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC), se reunió con Cheng Li-wun, presidenta del Partido Nacionalista Chino (KMT) el viernes por la mañana en Pekín.

Las palabras "madre patria," "una nación" y "paz" fueron algunas de las más frecuentes que enfatizaron los líderes de ambas partes a lo largo de las conversaciones para destacar que las personas a ambos lados del estrecho de Taiwán son chinas, pertenecen a una misma nación y comparten una aspiración común de paz y tranquilidad, mejores relaciones en el estrecho y una vida mejor.

"Esta es una responsabilidad que ni los partidos PCCh ni KMT pueden eludir, y también un factor clave para que ambos partidos colaboren", afirmó Xi.

Cheng fue invitada por el Comité Central del Partido Comunista Chino y por Xi y es la primera presidenta del KMT en encabezar una delegación a China continental en la última década. La delegación visitó la provincia de Jiangsu y Shanghái antes de llegar a Pekín.

Creación de un futuro prometedor para las relaciones entre ambas partes del estrecho

Durante la reunión, Xi presentó cuatro propuestas para impulsar las relaciones entre ambas partes del estrecho. Solicitó forjar vínculos más cercanos entre ambas partes sin olvidar comprender de forma correcta la identidad, proteger la madre patria a través del desarrollo pacífico, promover el bienestar de la población mediante los intercambios y la integración, y hacer esfuerzos conjuntos para lograr una renovación nacional.

La clave para preservar la madre patria reside en reconocer que ambas orillas del estrecho pertenecen a una sola China, señaló Xi.

A lo largo del último año, los compatriotas de ambos lados del estrecho se opusieron con firmeza al separatismo de "la independencia de Taiwán" y a las injerencias externas, siguieron reuniendo fuerzas para promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho e impulsaron la gran renovación de la nación china.

China continental puso en marcha una serie de medidas destinadas a resguardar los intereses comunes de la población a ambos lados del estrecho, como la creación de una plataforma en línea para que los ciudadanos puedan denunciar actos repudiables cometidos por quienes abogan por la "independencia de Taiwán" y sus cómplices en la persecución de los compatriotas taiwaneses.

Mientras tanto, en Taiwán se multiplicaron las voces que se oponen al separatismo y a la injerencia externa, y los ciudadanos se manifestaron para defender el desarrollo pacífico y la estabilidad.

Seguir profundizando intercambios y cooperación es de igual importancia. Por ejemplo, la conferencia anual de 2025 de la Cumbre de Líderes Empresariales de ambos lados del estrecho congregó a unas 800 personas procedentes de China continental y Taiwán para debatir sobre transformación industrial, innovación y cooperación a ambos lados del estrecho, lo que ofreció una plataforma para la cooperación industrial entre ambas orillas, facilitó intercambios en profundidad y dio lugar a resultados importantes.

Gracias a una serie de medidas de apoyo, entre las que se incluyen la exención de tasas para los residentes de Taiwán que solicitan por primera vez un permiso de viaje al continente y la ampliación a 100 de los puntos de expedición de permisos para los residentes de Taiwán, las visitas entre ambos lados del estrecho superaron los 5 millones en 2025 y alcanzó su nivel más alto en seis años.

Tras destacar que las personas a ambos lados del estrecho de Taiwán son chinas y forman parte de una misma nación, Cheng hizo un llamado a que se realicen esfuerzos para promover el desarrollo pacífico de las relaciones en el estrecho, fomentar un futuro más prometedor para dichas relaciones e impulsar el renacimiento de la nación china.

Respetar el Consenso de 1992

Durante las conversaciones, ambas partes reafirmaron la importancia de mantener los fundamentos políticos comunes, es decir, adherirse al Consenso de 1992 y oponerse a la "independencia de Taiwán".

El consenso, tal y como se expresó durante las conversaciones, se basa en el principio de que ambas orillas del estrecho de Taiwán pertenecen a una misma China y deben colaborar por la reunificación nacional.

Su importancia radica en definir la naturaleza fundamental de las relaciones entre China y Taiwán, es decir, que no se trata de relaciones entre estados, ni constituyen "dos Chinas" o "una China, un Taiwán". Por el contrario, el marco ofrece una base política para el diálogo y la cooperación, a la vez que preserva la posibilidad de un desarrollo pacífico.

Xu Xiaoquan, investigador del Instituto de Estudios sobre Taiwán de la Academia China de Ciencias Sociales señaló que la visita de Cheng refleja el deseo generalizado entre los compatriotas de Taiwán de ampliar los intercambios y la cooperación.

Xu sostuvo que la trayectoria hacia el desarrollo pacífico y la eventual reunificación concuerda con las tendencias históricas generales y la opinión pública, lo que sugiere que el diálogo basado en principios compartidos sigue siendo la opción más viable para el futuro.

"Recibimos con satisfacción cualquier propuesta que contribuya al desarrollo pacífico de las relaciones entre China y Taiwán, y no escatimaremos esfuerzos para impulsar cualquier iniciativa que favorezca tal desarrollo", declaró Xi y agregó que la "independencia de Taiwán" es la principal responsable de debilitar la paz en el estrecho de Taiwán. "No debemos aceptarlo ni tolerarlo".

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FUENTE CGTN