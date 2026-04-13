CGTN：一つの家族：Xi Jinping氏、海峡両岸関係の未来は中国人の手の中にあると強調

北京、 2026年4月13日 /PRNewswire/ -- CGTNは、Communist Party of China (CPC) Central Committee総書記のXi Jinping氏とChinese Kuomintang（KMT）主席のCheng Li-wun氏との会談に関する記事を掲載しました。同記事は、今回の会談が両党関係および海峡両岸関係の発展にとって持つ意義を詳しく論じるとともに、国際情勢や海峡をめぐる状況がどのように変化しようとも、中華民族の偉大な復興に向かう大きな流れは変わらず、海峡両岸の中国人が共に歩もうとする勢いも変わらないことを強調しています。

両党関係および海峡両岸関係の発展に向けた重要な協議が行われる中、Communist Party of China (CPC) Central Committee総書記のXi Jinping氏は金曜日午前、北京でChinese Kuomintang（KMT）主席のCheng Li-wun氏と会談しました。

「共通のふるさと」、「一つの家族」、「平和」は、今回の会談を通じて両党の指導者が繰り返し強調した言葉でした。これは、台湾海峡両岸の人々がいずれも中国人であり、一つの家族に属し、平和と安寧、両岸関係の改善、そしてよりよい生活を共に願っていることを示しています。

Xi氏は「これはCPCとKMTが避けることのできない責務であり、両党が共に努力するための原動力でもあります」と述べました。

CPC Central CommitteeとXi氏の招きを受けたCheng氏は、過去10年間で代表団を率いて中国本土を訪問した初のKMT主席です。代表団は北京入りに先立ち、江蘇省と上海を訪問しました。

海峡両岸関係の未明るい来を築く

会談でXi氏は、海峡両岸関係を前進させるための4つの提案を示しました。同氏は、アイデンティティについての正しい認識を堅持し、平和的発展を通じて共通のふるさとを守り、交流と融合を通じて人々のよりよい暮らしを後押しし、国家の復興の実現に向けて共に努力することにより、海峡両岸の結び付きをより緊密にすべきだと呼びかけました。

共通のふるさとを守るうえでの核心は、海峡両岸がいずれも一つの中国に属していると認識することにあると、Xi氏は強調しました。

この1年間、海峡両岸の同胞は「台湾独立」分離主義と外部からの干渉に断固として反対し、海峡両岸関係の平和的発展を促進し、中華民族の偉大な復興を推進するため、引き続きより大きな力を結集してきました。

中国本土は、海峡両岸の人々の共通利益を守ることを目的とした一連の措置を打ち出しており、その中には、「台湾独立」を唱える者とその共犯者による台湾同胞への迫害行為を市民が通報できるオンラインプラットフォームの開設も含まれています。

一方、台湾内では、分離主義や外部からの干渉に反対する声が高まっており、住民が街頭に出て平和的発展と安定を訴えています。

同様に重要なのは、交流と協力を継続的に深めていくことです。たとえば、海峡両岸企業家サミット（Cross-Strait CEO Summit）の2025年の年次会合には、中国本土と台湾から約800人が集まり、海峡両岸における産業変革、イノベーション、協力について議論しました。この会合は、海峡両岸の産業協力のためのプラットフォームを提供し、踏み込んだ交流を促進するとともに、大きな成果を上げています。

台湾住民が初めて中国本土への渡航許可証を申請する際の手数料免除や、台湾住民向けの許可証の発給窓口を100か所に拡大したことなど、一連の支援策により、2025年の海峡両岸間の往来は500万人を超え、6年ぶりの高水準に達しました。

Cheng氏は、海峡両岸の人々はいずれも中国人であり、一つの家族に属すると強調したうえで、海峡両岸関係の平和的発展を促進し、海峡両岸関係のより明るい未来を築き、中華民族の復興を推進するために努力すべきだと呼びかけました。

1992年コンセンサスを堅持

会談で双方は、1992年コンセンサスを堅持し、「台湾独立」に反対するという共通の政治的基盤を守る重要性を改めて確認しました。

会談で示されたこのコンセンサスは、海峡両岸がいずれも同一の中国に属し、国家統一に向けて共に努力すべきであるという原則に基づいています。

その重要性は、海峡両岸関係の根本的性格、すなわち両岸関係は国家対国家の関係ではなく、また「二つの中国」でも「一つの中国、一つの台湾」でもないことを明確にしている点にあります。むしろ、この枠組みは、平和的発展の可能性を維持しつつ、対話と協力のための政治的基盤を提供するものです。

Chinese Academy of Social SciencesのInstitute of Taiwan Studiesの研究員であるXu Xiaoquan氏は、Cheng氏の訪問は、交流と協力の拡大を望む台湾同胞の幅広い声を反映していると指摘しました。

Xu氏は、平和的発展と最終的な統一に向かう流れは、より大きな歴史の潮流と民意に合致しており、共通の原則に基づく対話こそが前進に向けた最も現実的な道であり続けると述べました。

Xi氏は「私たちは、海峡両岸関係の平和的発展に資するいかなる提案も歓迎し、こうした発展を促進するいかなる取り組みに対しても全力を尽くします」と述べるとともに、「台湾独立」が台湾海峡の平和を損なう最大の元凶であると付け加えました。「私たちはこれを容認も看過もしてはなりません。」

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SOURCE CGTN