CGTN: Jedna rodina: Si Ťin-pching zdôrazňuje, že budúcnosť vzťahov v rámci prielivu zostáva v rukách Číny
Apr 12, 2026, 14:53 ET
PEKING, 12. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CGTN publikovala článok o stretnutí medzi Si Ťin-pchingom, generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ), a Čcheng Li-wunovou, predsedníčkou čínskej strany Kuomintang (KMT). Prostredníctvom podrobného rozpracovania významu stretnutia pre rozvoj vzťahov medzi oboma stranami a v oblasti Taiwanského prielivu článok zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať medzinárodná krajina a situácia v oblasti prielivu, celkový trend smerom k veľkému oživeniu čínskeho národa sa nezmení a bez zmeny zostane aj prevládajúca dynamika zjednotenia Číňanov na oboch stranách prielivu.
Počas prelomových rokovaní o rozvoji vzťahov medzi oboma stranami a v rámci Taiwanského prielivu sa v piatok ráno v Pekingu stretol generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ) Si Ťin-pching s predsedníčkou čínskej strany Kuomintang (KMT) Čcheng Li-wunovou.
„Spoločná vlasť", „jedna rodina" a „mier" patrili medzi najčastejšie používané slová, ktoré lídri oboch strán počas rozhovorov zdôrazňovali, čím vyzdvihli, že ľudia na oboch stranách Taiwanského prielivu sú Číňania, patria do jednej rodiny a zdieľajú spoločnú túžbu po mieri a pokoji, zlepšení vzťahov medzi oboma stranami prielivu a lepších životných podmienkach.
„Toto je zodpovednosť, ktorej sa KS Číny a Kuomintang nemôžu vyhnúť, a zároveň hnacia sila pre spoluprácu oboch strán," povedal Si Ťin-pching.
Na pozvanie Ústredného výboru KS Číny a Si Ťin-pchinga je Čchengová prvou predsedníčkou strany Kuomintang, ktorá viedla delegáciu na pevninskú Čínu za posledné desaťročie. Delegácia pred príchodom do Pekingu navštívila provinciu Ťiang-su a Šanghaj.
Vytváranie svetlej budúcnosti pre vzťahy v rámci prielivu
Počas stretnutia Si Ťin-pching predložil štyri návrhy na rozvoj vzťahov medzi oboma stranami prielivu. Vyzval na vytvorenie užších väzieb v rámci prielivu dodržiavaním správneho chápania identity, ochranou spoločnej vlasti cestou mierového rozvoja, podporou blahobytu ľudí prostredníctvom výmen a integrácie a spoločným úsilím o dosiahnutie národného obrodenia.
Hlavnou otázkou ochrany spoločnej vlasti je uznanie, že obe strany prielivu patria jednej Číne, zdôraznil Si Ťin-pching.
V priebehu uplynulého roka sa krajania na oboch stranách prielivu rozhodne postavili proti separatizmu a vonkajšiemu zasahovaniu zameranému na „nezávislosť Taiwanu", naďalej spájali väčšie sily na podporu mierového rozvoja vzťahov medzi oboma stranami prielivu a urýchľovali veľkú obnovu čínskeho národa.
Pevninská Čína zaviedla sériu opatrení zameraných na ochranu spoločných záujmov ľudí na oboch stranách prielivu vrátane spustenia online platformy, cez ktorú môže verejnosť nahlasovať ohavné činy tých, ktorí obhajujú „nezávislosť Taiwanu", a ich komplicov pri prenasledovaní taiwanských krajanov.
Medzitým sa na Taiwane čoraz viac ozýva odpor voči separatizmu a vonkajšiemu zasahovaniu, pričom obyvatelia vychádzajú do ulíc, aby sa zasadzovali za mierový rozvoj a stabilitu.
Rovnako dôležité je aj neustále prehlbovanie výmen a spolupráce. Napríklad na výročnej konferencii lídrov z oboch strán prielivu Cross-Strait CEO Summit v roku 2025 sa zhromaždilo približne 800 ľudí z pevninskej Číny a Taiwanu, aby diskutovali o priemyselnej transformácii, inováciách a spolupráci v rámci prielivu, čím poskytla platformu pre priemyselnú spoluprácu naprieč prielivom, uľahčila hĺbkovú výmenu a priniesla značné výsledky.
Vďaka sérii podporných politík vrátane zrušenia poplatkov pre obyvateľov Taiwanu, ktorí prvýkrát žiadajú o cestovné povolenia na pevninu, a rozšírenia prístavov vydávajúcich povolenia pre obyvateľov Taiwanu na 100, počet návštev v rámci prielivu v roku 2025 prekročil 5 miliónov, čím dosiahol šesťročné maximum.
Čchengová zdôraznila, že ľudia na oboch stranách Taiwanského prielivu sú Číňania a patria do jednej rodiny, a vyzvala na úsilie o podporu mierového rozvoja vzťahov medzi oboma stranami prielivu, o lepšiu budúcnosť vzťahov naprieč prielivom a o podporu obnovy čínskeho národa.
Dodržiavanie konsenzu z roku 1992
Počas rozhovorov obe strany potvrdili dôležitosť dodržiavania spoločného politického základu, ktorým je dodržiavanie konsenzu z roku 1992 a odmietanie „nezávislosti Taiwanu".
Konsenzus, ako bol formulovaný počas rozhovorov, spočíva na princípe, že obe strany Taiwanského prielivu patria jednej a tej istej Číne a mali by spoločne pracovať na národnom zjednotení.
Jeho význam spočíva v definovaní základnej povahy vzťahov naprieč prielivom – konkrétne v tom, že nejde o vzťahy medzi štátmi, ani nepredstavujú „dve Číny" alebo „jednu Čínu, jeden Taiwan". Rámec namiesto toho poskytuje politický základ pre dialóg a spoluprácu a zároveň zachováva možnosť mierového rozvoja.
Sü Siao-čchüan, výskumník z Inštitútu taiwanských štúdií Čínskej akadémie spoločenských vied, poznamenal, že Čchengovej návšteva odráža prevládajúcu túžbu taiwanských krajanov po rozšírení výmen a spolupráce.
Sü Siao-čchüan argumentoval, že trajektória smerom k mierovému rozvoju a prípadnému znovuzjednoteniu je v súlade so širšími historickými trendmi a verejným presvedčením, čo naznačuje, že dialóg založený na spoločných princípoch zostáva najschodnejšou cestou vpred.
„Vítame akékoľvek návrhy, ktoré prispievajú k mierovému rozvoju vzťahov v rámci Taiwanského prielivu, a vynaložíme maximálne úsilie na podporu akéhokoľvek úsilia, ktoré takýto rozvoj podporuje," povedal Si Ťin-pching a dodal, že „nezávislosť Taiwanu" je hlavným vinníkom podkopávajúcim mier v Taiwanskom prielive. „Nemali by sme to ani prehliadať, ani tolerovať."
