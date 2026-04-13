PEKIN, 13 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Sieć CGTN opublikowała artykuł na temat spotkania Xi Jinpinga, Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin z Cheng Li-wun, Przewodniczącą tajwańskiej Partii Kuomintang (KMT). Poprzez szczegółową analizę znaczenia spotkania dla rozwoju relacji pomiędzy stronami, które dzieli Cieśnina Tajwańska, w artykule podkreślono znaczenie faktu, że niezależnie od zmian okoliczności i sytuacji międzynarodowej po drugiej stronie Cieśniny, dominująca tendencja do odmłodzenia narodu chińskiego nie ulegnie zmianie, a dynamika zacieśniania relacji pomiędzy Chińczykami mieszkającymi po obu stronach cieśniny nie zostanie spowolniona.

W ramach przełomowych rozmów ukierunkowanych na rozwój relacji pomiędzy krajami po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej, w piątkowy poranek Xi Jinping, Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) spotkał się w Pekinie z Cheng Li-Wun, Przewodniczącą partii Kuomintang (KMT)

„Wspólna ojczyzna", „jedna rodzina" i „pokój" to słowa, które były podkreślane najczęściej przez osoby na czele tych dwóch partii podczas rozmów, co pokazało, że ludzie zamieszkujący obie strony Cieśniny Tajwańskiej są Chińczykami i należą do jednej rodziny, dzieląc wspólne ambicje pokoju i spokoju, poprawy relacji pomiędzy Chinami a Tajwanem i lepszego życia.

„Jest to odpowiedzialność, od której KPCh ani KMT nie powinny się uchylać. Jest to też siłą napędowa do współpracy pomiędzy dwiema stronami" - powiedział Prezydent Xi.

Przybywając do Pekinu na zaproszenie Komitetu Centralnego KPCh i Prezydenta Xi, pani Cheng jest pierwszą Przewodniczącą KMT na czele delegacji do Chin kontynentalnych od dekady. Uczestnicy delegacji odwiedzili Prowincję Jiangsu i Szanghaj przed przybyciem do Pekinu.

Budowa świetlanej przyszłości relacji Chiny-Tajwan

Podczas spotkania, Xi wysunął cztery propozycje rozwoju stosunków pomiędzy Chinami a Tajwanem. Wezwał do tworzenia ściślejszych więzi pomiędzy krajami po obu stronach Cieśniny i do zapewnienia bezpieczeństwa wspólnej ojczyzny poprzez pokojowy rozwój, poprawę dobrobytu mieszkańców poprzez wymianę i integrację, oraz wspólne działania na rzecz odmłodzenia kraju.

Prezydent Xi podkreślił, że nadrzędną kwestią w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa wspólnej ojczyzny jest uznanie, że obie strony Cieśniny należą do jednych Chin.

W minionym roku, krajanie zamieszkujący obie strony Cieśniny zdecydowanie sprzeciwiali się „niepodległości Tajwanu", separatyzmowi i wpływom zewnętrznym i nieustannie czerpali siłę do wspierania rozwoju relacji pomiędzy Chinami i Tajwanem, przyczyniając się do wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego.

Chiny kontynentalne podjęły szereg działań ukierunkowanych na zabezpieczenie wspólnych interesów ludzi mieszkających po obu stronach Cieśniny, w tym uruchomienie platformy online do zgłaszania „haniebnych czynów'" osób nawołujących do „niepodległości Tajwanu" i osób współwinnych prześladowaniu ich tajwańskich rodaków.

W międzyczasie w Tajwanie coraz dobitniej wybrzmiewa głos tych, którzy sprzeciwiają się separatyzmowi i zewnętrznym wpływom, a mieszkańcy wychodzą na ulice, nawołując do pokojowego rozwoju i stabilności.

Nieustanne pogłębianie wymiany i współpracy jest równie istotne. Na przykład, coroczna konferencja Cross-Strait CEO Summit zgromadziła około 800 uczestników z Chin kontynentalnych i Tajwanu w celu omówienia transformacji przemysłowej, innowacji i współpracy po obu stronach Cieśniny, zapewniając platformę współpracy z podmiotami po drugiej stronie, ułatwiając dogłębną wymianę i zapewniając znaczące wyniki.

Dzięki kilku strategiom wsparcia, obejmującym zniesienie opłat dla mieszkańców Tajwanu ubiegających się po raz pierwszy o pozwolenie na podroż do Chin kontynentalnych i zwiększenie liczby portów wydających pozwolenia dla mieszkańców Tajwanu do 100, w 2025 roku odnotowano ponad 5 milionów podróży z Tajwanu, co jest najlepszym wynikiem od sześciu lat.

Podkreślając, że ludzie mieszkający po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej są Chińczykami i należą do jednej rodziny, pani Cheng wezwała do działań na rzecz promowania pokojowego rozwoju relacji pomiędzy Chinami a Tajwanem, wspierania świetlanej przyszłości więzi po obu stronach Cieśniny i przyspieszenie odmłodzenia narodu chińskiego.

Potwierdzenie Konsensusu z 1992 r.

Podczas rozmów, obie strony potwierdziły wagę podtrzymania wspólnych politycznych podstaw stosowania postanowień Konsensusu z 1992 r. i sprzeciwiania się „Niepodległości Tajwanu".

Podczas rozmów wybrzmiało, że konsensus opera się na zasadzie, że obie strony Cieśniny Tajwańskiej należą do jednych i tych samych Chin i powinny współpracować w celu zjednoczenia.

Znaczenia tego należy opatrywać w zdefiniowaniu fundamentalnego charakteru relacji pomiędzy Chinami a Tajwanem – mianowicie faktu, że nie są to stosunki pomiędzy państwami, stanowiącymi „dwa kraje o nazwie Chiny" lub „jedne Chiny i jeden Tajwan". Zamiast tego, ramy te zapewniają polityczne fundamenty pod dialog i współpracę, przy zachowaniu możliwości pokojowego rozwoju.

Xu Xiaoquan, badacz reprezentujący Instytut Badań nad Tajwanem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, zauważył, że wizyta pani Cheng jest odzwierciedleniem powszechnego wśród mieszkańców Tajwanu pragnienia poszerzania wymiany i współpracy.

Xu wyraził opinię, że zwrócenie się ku pokojowemu rozwojowi i ewentualnemu zjednoczeniu współgra z szerszymi tendencjami historycznymi i nastrojami społecznymi, sugerując, że dialog ugruntowany we wspólnych zasadach jest najskuteczniejszą ścieżką postępu.

„Przyjmujemy wszelkie propozycje zmierzające do pokojowego rozwoju relacji pomiędzy Chinami a Tajwanem i nie będziemy szczędzić sił w naszych działaniach na rzecz promowania takiego rozwoju" - powiedział Prezydent Xi, dodając, że „niepodległość Tajwanu" jest głównym winowajcą podważania pokoju w rejonie Cieśniny Tajwańskiej. „Nie powinniśmy tego akceptować ani tolerować".

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem:

https://news.cgtn.com/news/2026-04-10/One-family-Xi-stresses-keeping-cross-Strait-future-in-Chinese-hands-1MemjuedzKo/p.html