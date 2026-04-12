Jedna rodina: Si Ťin-pching zdůrazňuje, že budoucnost vztahů přes Tchajwanský průliv musí zůstat v rukou Číny - CGTN
CGTN
Apr 12, 2026, 04:18 ET
PEKING, 12. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Čínská státní televizní stanice CGTN zveřejnila článek o setkání Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ČKS), s Čeng Li-wun, předsedkyní čínské strany Kuomintang (KMT). Článek podrobně rozebírá význam setkání pro rozvoj vztahů mezi oběma stranami a přes Tchajwanský průliv a zdůrazňuje, že bez ohledu na to, jak se mohou vyvíjet mezinárodní poměry a situace po obou stranách průlivu, celkový trend směřující k velkému oživení čínského národa se nezmění a převládající dynamika směřující ke sjednocení Číňanů na obou stranách průlivu přetrvá.
Během historických rozhovorů zaměřených na rozvoj vztahů mezi oběma stranami a přes Tchajwanský průliv se v pátek ráno v Pekingu setkal Si Ťin-pching, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ČKS), s Čeng Li-wun, předsedkyní čínské strany Kuomintang (KMT).
„Společná vlast", „jedna rodina" a „mír" patřily mezi nejčastěji používaná slova, která vedoucí představitelé obou stran během jednání zdůrazňovali, čímž podtrhli, že lidé na obou stranách Tchajwanského průlivu jsou Číňané a patří do jedné rodiny a sdílejí společnou touhu po míru a klidu, zlepšení vztahů přes Tchajwanský průliv a lepším životě.
„Jedná se o odpovědnost, které se ČKS a Kuomintang nemohou zříci, a zároveň o hnací sílu pro spolupráci obou stran," uvedl Si.
Čeng, která přijala pozvání Ústředního výboru ČKS a Si Ťin-pchinga, je prvním předsedkyní Kuomintangu, jež v uplynulém desetiletí vedla delegaci na čínskou pevninu. Delegace před příjezdem do Pekingu navštívila provincii Ťiang-su a Šanghaj.
Vytváření světlé budoucnosti pro vztahy přes Tchajwanský průliv
Během setkání Si předložil čtyři návrhy na posílení vztahů přes průliv. Vyzval k utužení vazeb přes průliv prostřednictvím správného chápání identity, ochrany společné vlasti cestou mírového rozvoje, podpory blahobytu lidí v podobě výměn a integrace a společného úsilí o dosažení národního oživení.
Si zdůraznil, že klíčovou otázkou pro ochranu společné vlasti je uznání, že obě strany průlivu patří k jedné Číně.
V uplynulém roce se naši krajané na obou stranách průlivu rozhodně postavili proti separatismu usilujícímu o „nezávislost Tchaj-wanu" a proti vnějším zásahům, nadále spojovali své síly k podpoře mírového rozvoje vztahů přes průliv a přispívali k velkému oživení čínského národa.
Čínská pevnina zavedla řadu opatření zaměřených na ochranu společných zájmů lidí na obou stranách průlivu, včetně spuštění online platformy, na které může veřejnost nahlásit hanebné činy těch, kdo prosazují „nezávislost Tchaj-wanu", a jejich kompliců při pronásledování tchajwanských spoluobčanů.
Zároveň se na Tchaj-wanu stále častěji ozývají hlasy proti separatismu a vnějším zásahům a obyvatelé vycházejí do ulic, aby se zasazovali o mírový rozvoj a stabilitu.
Stejně důležité je i další prohlubování výměn a spolupráce. Například na výroční konferenci summitu generálních ředitelů podniků z obou stran Tchajwanské úžiny 2025 se sešlo kolem 800 lidí z pevninské Číny a Tchaj-wanu, aby diskutovali o průmyslové transformaci, inovacích a spolupráci v oblasti průlivu, čímž poskytli platformu pro průmyslovou spolupráci přes průliv, usnadnili hloubkové výměny a dosáhli podstatných výsledků.
Díky řadě podpůrných opatření, mezi něž patří například osvobození od poplatků pro obyvatele Tchaj-wanu, kteří poprvé žádají o povolení k cestě na pevninu, a rozšíření počtu míst vydávajících tato povolení pro obyvatele Tchaj-wanu na 100, překročil počet vzájemných návštěv v roce 2025 hranici 5 milionů a dosáhl tak nejvyššího počtu za posledních šest let.
Čeng zdůraznila, že lidé na obou stranách Tchajwanské úžiny jsou Číňané a patří do jedné rodiny, a vyzvala k úsilí o podporu mírového rozvoje vztahů přes úžinu, k budování lepší budoucnosti pro vztahy přes úžinu a k pokroku v oživení čínského národa.
Dodržování konsensu z roku 1992
Během jednání obě strany znovu potvrdily význam dodržování společného politického základu, kterým je dodržování konsensu z roku 1992 a odpor proti „nezávislosti Tchaj-wanu".
Konsensus, jak byl formulován během jednání, spočívá na principu, že obě strany Tchajwanské úžiny patří k jedné a téže Číně a měly by spolupracovat na národním sjednocení.
Jeho význam spočívá v definování základní povahy vztahů mezi oběma břehy Tchajwanské úžiny – konkrétně v tom, že se nejedná o vztahy mezi státy, ani nepředstavují model „dvou Čín" či „jedné Číny a jednoho Tchaj-wanu". Tento rámec naopak poskytuje politický základ pro dialog a spolupráci a zároveň zachovává možnost mírového vývoje.
Sü Siao-čchüan, výzkumník z Institutu pro studium Tchaj-wanu při Čínské akademii sociálních věd, poznamenal, že návštěva Čeng odráží převládající touhu tchajwanských krajanů po rozšíření výměn a spolupráce.
Sü argumentoval, že směřování k mírovému rozvoji a konečnému sjednocení je v souladu se širšími historickými trendy a veřejným míněním, což naznačuje, že dialog založený na společných principech zůstává nejschůdnější cestou vpřed.
„Vítáme jakékoli návrhy, které přispívají k mírovému rozvoji vztahů přes Tchajwanský průliv, a vynaložíme veškeré úsilí na podporu jakýchkoli snah, které takový rozvoj podporují," řekl Si a dodal, že „nezávislost Tchaj-wanu" je hlavním viníkem podkopávajícím mír v Tchajwanském průlivu. „Neměli bychom to ani schvalovat, ani tolerovat."
Další informace naleznete na:
https://news.cgtn.com/news/2026-04-10/One-family-Xi-stresses-keeping-cross-Strait-future-in-Chinese-hands-1MemjuedzKo/p.html
Share this article