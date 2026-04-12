CGTN : Une seule famille : Xi Jinping insiste sur le fait que l'avenir des relations entre les deux rives du détroit doit rester entre les mains de la Chine

PÉKIN, 12 avril 2026 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur la rencontre entre Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), et Cheng Li-wun, cheffe de file du Kuomintang (KMT). En développant en profondeur l'importance de la réunion pour le développement des relations entre les deux parties et de part et d'autre du détroit de Taiwan, l'article souligne que, quelle que soit l'évolution du paysage international et de la situation de part et d'autre du détroit, la tendance générale au grand rajeunissement de la nation chinoise ne changera pas, ni l'élan qui pousse les Chinois de part et d'autre du détroit à se rassembler.

Dans le cadre d'entretiens historiques visant à développer les relations entre les deux partis et au-delà du détroit de Taiwan, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a rencontré Cheng Li-wun, cheffe de file du Kuomintang (KMT), à Pékin vendredi matin.

Les mots « patrie commune », « une seule famille » et « paix » ont été parmi les mots les plus fréquemment utilisés par les dirigeants des deux parties tout au long des discussions, soulignant que les populations des deux côtés du détroit de Taiwan sont chinoises et appartiennent à une seule famille, et qu'elles partagent une aspiration commune à la paix et à la tranquillité, à l'amélioration des relations entre les deux rives du détroit et à de meilleures conditions de vie.

« Il s'agit d'une responsabilité à laquelle le PCC et le KMT ne peuvent se soustraire, mais aussi d'une force motrice qui pousse les deux partis à travailler ensemble », a déclaré le président Xi.

Invitée par le Comité central du PCC et par le président Xi, Cheng est la première cheffe de file du KMT à avoir conduit une délégation en Chine continentale au cours de la dernière décennie. La délégation a visité la province de Jiangsu et Shanghai avant de se rendre à Pékin.

Un avenir prometteur pour les relations entre les deux rives du détroit

Au cours de la réunion, le président Xi a présenté quatre propositions visant à promouvoir les relations entre les deux rives du détroit. Il a appelé à resserrer les liens de part et d'autre du détroit en défendant une compréhension correcte de l'identité, en sauvegardant la patrie commune par un développement pacifique, en favorisant le bien-être du peuple par les échanges et l'intégration, et en déployant des efforts conjoints pour parvenir à un rajeunissement national.

Pour sauvegarder la patrie commune, il est essentiel de reconnaître que les deux rives du détroit appartiennent à une seule et même Chine, a souligné Xi.

Au cours de l'année écoulée, les compatriotes des deux côtés du détroit se sont résolument opposés au séparatisme de l'« indépendance de Taïwan » et à l'ingérence extérieure, ont continué à unir leurs forces pour promouvoir le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit et ont fait progresser le grand rajeunissement de la nation chinoise.

La Chine continentale a introduit une série de mesures visant à sauvegarder les intérêts communs des populations des deux côtés du détroit, y compris le lancement d'une plateforme en ligne permettant au public de signaler les actes ignobles commis par les partisans de l'« indépendance de Taïwan » et leurs complices dans la persécution des compatriotes taïwanais.

En parallèle, des voix à l'intérieur de Taïwan ont de plus en plus exprimé leur opposition au séparatisme et à l'ingérence extérieure, les habitants descendant dans la rue pour plaider en faveur d'un développement et d'une stabilité pacifiques.

L'approfondissement continu des échanges et de la coopération est tout aussi important. Par exemple, la conférence annuelle 2025 du Cross-Strait CEO Summit a rassemblé environ 800 personnes de Chine continentale et de Taïwan pour discuter de la transformation industrielle, de l'innovation et de la coopération entre les deux rives du détroit, offrant ainsi une plateforme pour la coopération industrielle de part et d'autre du détroit, facilitant des échanges approfondis et produisant des résultats substantiels.

Grâce à une série de politiques de soutien, notamment la suppression des frais pour les résidents taïwanais qui demandent pour la première fois un permis de voyage sur le continent et l'extension à 100 ports de délivrance de permis pour les résidents taïwanais, les visites entre les deux rives du détroit ont dépassé les cinq millions en 2025, atteignant ainsi leur niveau le plus élevé depuis six ans.

Soulignant que les populations des deux côtés du détroit de Taiwan sont chinoises et appartiennent à une seule et même famille, Cheng a appelé à des efforts pour promouvoir le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit, favoriser un avenir meilleur pour les relations de part et d'autre du détroit et faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise.

Maintenir le consensus de 1992

Au cours des entretiens, les deux parties ont réaffirmé l'importance du maintien du fondement politique commun, à savoir l'adhésion au consensus de 1992 et l'opposition à l'« indépendance de Taïwan ».

Le consensus, tel qu'il a été formulé au cours des pourparlers, repose sur le principe selon lequel les deux rives du détroit de Taiwan appartiennent à une seule et même Chine et doivent œuvrer ensemble à la réunification nationale.

Son importance réside dans la définition de la nature fondamentale des relations entre les deux rives du détroit, à savoir qu'il ne s'agit pas de relations d'État à État, ni de « deux Chines » ou « d'une Chine, un Taïwan ». Au contraire, le cadre fournit une base politique pour le dialogue et la coopération tout en préservant la possibilité d'un développement pacifique.

Xu Xiaoquan, chercheur à l'Institut d'études taïwanaises de l'Académie chinoise des sciences sociales, note que la visite de Cheng reflète le désir des compatriotes taïwanais de développer les échanges et la coopération.

Xu a fait valoir que la trajectoire vers un développement pacifique et une éventuelle réunification s'aligne sur des tendances historiques plus larges et sur le sentiment du public, suggérant que le dialogue fondé sur des principes partagés reste la voie la plus viable pour l'avenir.

« Nous accueillons favorablement toutes les propositions favorables au développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit et nous n'épargnerons aucun effort pour faire avancer toutes les initiatives qui favorisent ce développement », a déclaré le président Xi. Et d'ajouter que « l'indépendance de Taïwan » est le principal responsable de la détérioration de la paix dans le détroit de Taïwan. « Nous ne devrions ni l'approuver ni le tolérer. »

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