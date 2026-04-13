CGTN: Eine Familie: Xi Jinping unterstreicht, die Zukunft der chinesisch-taiwanesischen Beziehungen in chinesischer Hand zu behalten

PEKING, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel über das Treffen zwischen Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), und Cheng Li-wun, Vorsitzende der chinesischen Kuomintang (KMT). Der Artikel geht ausführlich auf die Bedeutung des Treffens für die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Parteien und über die Taiwanstraße hinweg ein und betont, dass sich der übergeordnete Trend zur großen Wiederbelebung der chinesischen Nation und die vorherrschende Dynamik der Annäherung der Chinesen auf beiden Seiten der Taiwanstraße nicht ändern werden, ganz gleich, wie sich die internationale Lage und die Situation über die Taiwanstraße hinweg entwickeln mögen.

Im Rahmen wegweisender Gespräche zur Förderung der Beziehungen zwischen den beiden Parteien und über die Taiwanstraße hinweg traf Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), am Freitagvormittag in Peking mit Cheng Li-wun, der Vorsitzenden der chinesischen Kuomintang (KMT), zusammen.

„Gemeinsame Heimat", „eine Familie" und „Frieden" gehörten zu den Begriffen, die von den Führern beider Parteien während der gesamten Gespräche besonders hervorgehoben wurden. Damit wurde unterstrichen, dass die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße Chinesen sind und zu einer Familie gehören und dass sie das gemeinsame Bestreben nach Frieden und Ruhe, verbesserten Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg sowie einem besseren Leben teilen.

„Dies ist eine Verantwortung, der sich die KPCh und die KMT nicht entziehen können, und zugleich eine Triebkraft für die Zusammenarbeit beider Parteien", sagte Xi.

Auf Einladung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und von Xi ist Cheng die erste Vorsitzende der KMT, die in den letzten zehn Jahren eine Delegation auf das chinesische Festland geführt hat. Die Delegation besuchte die Provinz Jiangsu und Shanghai, bevor sie nach Peking kam.

Eine vielversprechende Zukunft für die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße

Während des Treffens unterbreitete Xi vier Vorschläge zur Förderung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Straße. Er rief dazu auf, engere Beziehungen über die Meerenge hinweg zu knüpfen, indem man ein korrektes Verständnis der Identität pflegt, die gemeinsame Heimat durch friedliche Entwicklung schützt, das Wohlergehen der Menschen durch Austausch und Integration fördert und gemeinsame Anstrengungen unternimmt, um die nationale Erneuerung zu verwirklichen.

Xi betonte, dass der Schlüssel zum Schutz der gemeinsamen Heimat darin liege, anzuerkennen, dass beide Seiten der Meerenge zu einem China gehören.

Im vergangenen Jahr haben sich Landsleute auf beiden Seiten der Meerenge entschlossen gegen den Separatismus der „Unabhängigkeit Taiwans" und gegen Einmischung von außen gewehrt, ihre Kräfte weiterhin gebündelt, um die friedliche Entwicklung der Beziehungen über die Meerenge hinweg voranzutreiben, und die große Wiederbelebung der chinesischen Nation vorangetrieben.

Das chinesische Festland hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die darauf abzielen, die gemeinsamen Interessen der Menschen auf beiden Seiten der Meerenge zu wahren. Dazu gehört die Einrichtung einer Online-Plattform, über die die Öffentlichkeit abscheuliche Handlungen von Befürwortern der „Unabhängigkeit Taiwans" und deren Komplizen bei der Verfolgung taiwanesischer Landsleute melden kann.

Mittlerweile werden in Taiwan zunehmend Stimmen laut, die sich gegen Separatismus und Einmischung von außen aussprechen, wobei die Bevölkerung auf die Straße geht, um sich für eine friedliche Entwicklung und Stabilität einzusetzen.

Ebenso wichtig ist die weitere Vertiefung des Austauschs und der Zusammenarbeit. So versammelte beispielsweise die Jahreskonferenz 2025 des Cross-Strait CEO Summit rund 800 Teilnehmer aus dem chinesischen Festland und Taiwan, um über die industrielle Transformation, Innovation und Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zu diskutieren. Die Veranstaltung bot eine Plattform für die industrielle Zusammenarbeit über die Taiwanstraße hinweg, ermöglichte einen intensiven Austausch und führte zu substanziellen Ergebnissen.

Dank einer Reihe unterstützender Maßnahmen, darunter die Gebührenerlassung für taiwanesische Einwohner, die zum ersten Mal eine Reisegenehmigung für das Festland beantragen, sowie die Ausweitung der Ausstellungsstellen für Reisegenehmigungen für taiwanesische Einwohner auf 100, überstieg die Zahl der Besuche über die Taiwanstraße hinweg im Jahr 2025 die 5-Millionen-Marke und erreichte damit den höchsten Stand seit sechs Jahren.

Cheng betonte, dass die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße Chinesen seien und zu einer Familie gehörten, und rief dazu auf, sich für die friedliche Entwicklung der Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg einzusetzen, eine bessere Zukunft für diese Beziehungen zu gestalten und die Wiederbelebung der chinesischen Nation voranzutreiben.

Einhaltung des Konsenses von 1992

Im Verlauf der Gespräche bekräftigten beide Seiten erneut, wie wichtig es ist, an der gemeinsamen politischen Grundlage festzuhalten, nämlich an der Einhaltung des Konsenses von 1992 und der Ablehnung einer „Unabhängigkeit Taiwans".

Der während der Gespräche zum Ausdruck gebrachte Konsens beruht auf dem Grundsatz, dass beide Seiten der Taiwanstraße zu ein und demselben China gehören und gemeinsam auf die nationale Wiedervereinigung hinarbeiten sollten.

Die Bedeutung dieses Konsenses liegt darin, dass er den grundlegenden Charakter der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße definiert – nämlich, dass es sich dabei weder um zwischenstaatliche Beziehungen handelt, noch dass sie ein „zwei Chinas" oder ein „ein China, ein Taiwan" darstellen. Stattdessen bietet das Rahmenwerk eine politische Grundlage für Dialog und Zusammenarbeit und bewahrt gleichzeitig die Möglichkeit einer friedlichen Entwicklung.

Xu Xiaoquan, ein Wissenschaftler am Institute of Taiwan Studies der Chinese Academy of Social Sciences, stellte fest, dass Chengs Besuch den vorherrschenden Wunsch der taiwanesischen Landsleute nach einem verstärkten Austausch und einer intensiveren Zusammenarbeit widerspiegelt.

Xu argumentierte, dass der Weg hin zu einer friedlichen Entwicklung und einer späteren Wiedervereinigung im Einklang mit den allgemeinen historischen Trends und der öffentlichen Meinung stehe, und wies darauf hin, dass ein auf gemeinsamen Grundsätzen basierender Dialog nach wie vor der vielversprechendste Weg in die Zukunft sei.

„Wir begrüßen alle Vorschläge, die der friedlichen Entwicklung der Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg förderlich sind, und werden keine Mühen scheuen, um alle Bemühungen voranzutreiben, die eine solche Entwicklung begünstigen", sagte Xi und fügte hinzu, dass die „Unabhängigkeit Taiwans" der Hauptgrund für die Untergrabung des Friedens über die Taiwanstraße hinweg sei. „Wir sollten dies weder billigen noch tolerieren."

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:

https://news.cgtn.com/news/2026-04-10/One-family-Xi-stresses-keeping-cross-Strait-future-in-Chinese-hands-1MemjuedzKo/p.html