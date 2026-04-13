CGTN:Xi Jinping insta a mantener el futuro de las relaciones entre ambos lados del estrecho en manos chinas

-CGTN:Una sola familia: Xi Jinping subraya la importancia de mantener el futuro de las relaciones entre ambos lados del estrecho en manos chinas

PEKÍN, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre la reunión entre Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), y Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT). Mediante un análisis exhaustivo de la importancia de la reunión para el desarrollo de las relaciones entre ambos partidos y a través del estrecho de Taiwán, el artículo subraya que, independientemente de cómo evolucionen el panorama internacional y la situación en el estrecho, la tendencia general hacia la gran revitalización de la nación china no cambiará, y el impulso predominante para que los chinos de ambos lados del estrecho se unan permanecerá inalterable.

Durante unas conversaciones históricas para desarrollar las relaciones entre ambos partidos y a través del estrecho de Taiwán, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se reunió con Cheng Li-wun, presidenta del partido chino Kuomintang (KMT), en Pekín el viernes por la mañana.

"Patria compartida", "una sola familia" y "paz" fueron algunas de las palabras más frecuentes que destacaron los líderes de ambas partes a lo largo de las conversaciones, subrayando que los habitantes de ambos lados del estrecho de Taiwán son chinos, pertenecen a una sola familia y comparten una aspiración común de paz y tranquilidad, mejores relaciones a través del estrecho y una vida mejor.

"Esta es una responsabilidad que el PCCh y el KMT no pueden eludir, y también un factor clave para que ambos partidos trabajen juntos", comentó Xi.

Invitada por el Comité Central del PCCh y Xi Jinping, Cheng es la primera presidenta del KMT en encabezar una delegación a la China continental en la última década. La delegación visitó la provincia de Jiangsu y Shanghái antes de llegar a Pekín.

Creando un futuro brillante para las relaciones a través del estrecho.

Durante la reunión, Xi presentó cuatro propuestas para impulsar las relaciones a través del estrecho. Hizo un llamamiento a estrechar los lazos entre ambos lados del estrecho, defendiendo una correcta comprensión de la identidad, salvaguardando la patria común mediante el desarrollo pacífico, fomentando el bienestar de la población a través de los intercambios y la integración, y aunando esfuerzos para lograr la revitalización nacional.

La cuestión fundamental para salvaguardar la patria común reside en reconocer que ambos lados del estrecho pertenecen a una sola China, subrayó Xi.

Durante el último año, los compatriotas de ambos lados del estrecho se han opuesto resueltamente al separatismo de la "independencia de Taiwán" y a la injerencia externa, han seguido aunando esfuerzos para promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y han impulsado la gran revitalización de la nación china.

La China continental ha introducido una serie de medidas destinadas a salvaguardar los intereses comunes de las personas a ambos lados del estrecho, incluido el lanzamiento de una plataforma en línea para que el público denuncie los actos viles de quienes abogan por la "independencia de Taiwán" y sus cómplices en la persecución de los compatriotas taiwaneses.

Mientras tanto, dentro de Taiwán, cada vez son más las voces que expresan su oposición al separatismo y a la injerencia externa, y los residentes salen a las calles para abogar por el desarrollo pacífico y la estabilidad.

Igualmente importante es la continua profundización de los intercambios y la cooperación. Por ejemplo, la conferencia anual de 2025 de la Cumbre de consejeros delegados del Estrecho de Taiwán reunió a cerca de 800 personas de China continental y Taiwán para debatir sobre la transformación industrial, la innovación y la cooperación entre ambos lados del estrecho, proporcionando una plataforma para la cooperación industrial, facilitando intercambios profundos y generando resultados sustanciales.

Gracias a una serie de políticas de apoyo, que incluyen la exención de tasas para los residentes de Taiwán que solicitan permisos de viaje a la China continental por primera vez y la ampliación a 100 de los puertos emisores de permisos para residentes de Taiwán, las visitas a través del estrecho en 2025 superaron los 5 millones, alcanzando un máximo de seis años.

Tras destacar que los habitantes de ambos lados del estrecho de Taiwán son chinos y pertenecen a una misma familia, Cheng hizo un llamamiento a redoblar los esfuerzos para promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho, fomentar un futuro más brillante para dichas relaciones e impulsar la revitalización de la nación china.

Respaldar el Consenso de 1992

Durante las conversaciones, ambas partes reafirmaron la importancia de defender la base política común de adherirse al Consenso de 1992 y oponerse a la "independencia de Taiwán".

El consenso, tal como se expresó durante las conversaciones, se basa en el principio de que ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen a una misma China y deben trabajar juntos para lograr la reunificación nacional.

Su importancia radica en definir la naturaleza fundamental de las relaciones a través del estrecho: que no son relaciones entre estados, ni constituyen "dos Chinas" ni "una China, un Taiwán". En cambio, este marco proporciona una base política para el diálogo y la cooperación, al tiempo que preserva la posibilidad de un desarrollo pacífico.

Xu Xiaoquan, investigador del Instituto de Estudios de Taiwán de la Academia China de Ciencias Sociales, señaló que la visita de Cheng refleja el deseo generalizado entre los compatriotas taiwaneses de ampliar los intercambios y la cooperación.

Xu argumentó que la trayectoria hacia el desarrollo pacífico y la eventual reunificación se alinea con las tendencias históricas más amplias y el sentir público, lo que sugiere que el diálogo basado en principios compartidos sigue siendo el camino más viable a seguir.

"Acogemos con beneplácito cualquier propuesta que propicie el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y no escatimaremos esfuerzos para impulsar cualquier iniciativa que promueva dicho desarrollo", declaró Xi, añadiendo que la "independencia de Taiwán" es la principal causante de que se socave la paz en el estrecho de Taiwán. "No debemos ni consentirla ni tolerarla".

Para obtener más información, haga clic aquí:

https://news.cgtn.com/news/2026-04-10/One-family-Xi-stresses-keeping-cross-Strait-future-in-Chinese-hands-1MemjuedzKo/p.html