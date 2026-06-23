El inversor de cadena inteligente de 506 kW de Huawei ganó el PREMIO Smarter E en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En Intersolar Europe 2026, el inversor Smart String de 506 kW de Huawei (SUN2000-506KTL) ganó el PREMIO E 2026 más inteligente en la categoría "Fotovoltaica", también el único inversor fotovoltaico galardonado en el escenario de los servicios públicos. Esto marca que Huawei obtuvo uno de los más altos reconocimientos en la industria fotovoltaica.

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El nuevo producto estrella de Huawei, el SUN2000-506KTL, es el primer inversor de cadena de más de 500 kW que se comercializa en la industria. No es solo la simple actualización de potencia y voltaje en la generación anterior de SUN2000-330KTL. El SUN2000-506KTL ofrece 3 avances pioneros: el primer inversor de cadena fotovoltaica de 1000Vac de la industria, el primer inversor de cadena formador de red de la industria y con la mayor densidad de potencia de la industria. Proporciona a los clientes 4 beneficios principales: retornos de inversión optimizados, capacidades mejoradas de formación de red, operación y mantenimiento eficientes y seguridad y confiabilidad superiores, y eleva la innovación del inversor de cadena inteligente a un nuevo nivel.

Como el producto insignia de la solución Smart PV de próxima generación a escala de servicios públicos de Huawei, FusionSolar9.0, el inversor de cadena de 506 KTL ya se está implementando a gran escala. Desde 2025, Huawei implementó la solución en diversos escenarios en el mercado chino, y la adopción internacional se está acelerando rápidamente. Actualmente se están construyendo más de 10 GW de proyectos a nivel mundial con FusionSolar9.0, ya que los desarrolladores de múltiples mercados han reevaluado sus diseños a favor del menor BOS de la solución y la economía superior del ciclo de vida.

Huawei se compromete a apoyar la transición energética con soluciones que sean técnicamente líderes, sólidas desde el punto de vista comercial y creadas a largo plazo. Al permitir que las plantas solares se conviertan en activos inteligentes que soportan la red, no en fuentes de generación pasivas, para impulsar el desarrollo de alta calidad de la industria.

El PREMIO Smarter E es un gran reconocimiento a la dedicación de Huawei a la innovación. Huawei declaró en la ceremonia de entrega de premios que fue una gran motivación para el equipo, que fue mucho más que un honor, sino una poderosa afirmación de las persistentes actividades de innovación de Huawei, la implacable exploración tecnológica y la filosofía centrada en el cliente.

Guiada por el concepto de marca "Aprovechar al máximo cada rayo", Huawei se compromete a desbloquear todo el potencial de la energía solar brindando soluciones más confiables, de alto valor e innovadoras.

Huawei siempre mantendrá una colaboración abierta, trabajando mano a mano con socios globales para ofrecer productos y soluciones de alta calidad de forma continua, y crear juntos un futuro más verde y mejor.

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FUENTE Huawei Digital Power