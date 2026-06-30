Cumbre de la industria de la seguridad fotovoltaica y ESS de 2026: Trazar un nuevo camino hacia un desarrollo seguro y confiable

MÚNICH, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante Intersolar Europe 2026, Huawei Digital Power, junto con socios globales, celebró la Cumbre inaugural de la industria de seguridad fotovoltaica y ESS de 2026 en Múnich el 24 de junio de 2026, centrándose en los riesgos de seguridad y el desajuste de la cobertura de seguros en el desarrollo a gran escala de PV+ESS en el marco de la transición energética global. La cumbre reunió a expertos autorizados, líderes de asociaciones y representantes de seguros para un diálogo en profundidad sobre las normas de seguridad del almacenamiento de energía, los desafíos de emergencia contra incendios, la evolución de los procedimientos de prueba y la innovación de los seguros, trazando un nuevo camino hacia un desarrollo seguro y confiable.

2026 Cumbre de la industria de seguridad fotovoltaica y ESS (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Ceremonia de lanzamiento del documento técnico de seguridad de ESS para la formación de cuadrículas (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

La seguridad de PV+ESS exige un desarrollo de alta calidad

Xia Hesheng, vicepresidente de Huawei Digital Power y presidente de Estrategia y Marketing de Huawei Digital Power, enfatizó que la seguridad de PV+ESS no es una opción en el desarrollo del nuevo sistema de energía, es una necesidad. No es un avance tecnológico único, sino una integración de múltiples disciplinas que incluyen electroquímica, gestión térmica, electrónica de potencia, tecnología digital e inteligencia artificial. Huawei siempre se ha adherido a un principio de calidad primero, invirtiendo a largo plazo en la innovación de la tecnología de seguridad PV+ESS para garantizar la seguridad de toda la cadena. Huawei trabajará con el sector para avanzar en la integración profunda de la evaluación cuantitativa de la seguridad y los mecanismos de seguros, impulsando el desarrollo de alta calidad del sector de las energías renovables.

Avances en seguridad desde una perspectiva global

Gerrit Lührung, jefe de infraestructura de sistemas y BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) dijo que frente a la "crisis de reducción", el almacenamiento de energía ha pasado de ser una herramienta de arbitraje comercial a un activo central del sistema. Actualmente, la capacidad total del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Alemania es de 19 GW, con un crecimiento impulsado por los sectores de servicios públicos, comercial e industrial. En los próximos tres años, la industria debe superar las restricciones regulatorias, cumplir con las nuevas pautas de seguridad y desbloquear el valor del sistema.

Tom Hessels, asesor de seguridad de la energía y el transporte en el Instituto Holandés de Seguridad Pública (NIPV), cree que los incendios de baterías están en aumento, y que el desafío principal son los "silos de información". Llamó a la publicación de los datos de prueba UL 9540A (como la duración de la fuga térmica) y los canales de soporte del fabricante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cerrar la brecha de información entre los departamentos de bomberos y los fabricantes.

Mikel Arrese-Igor, ingeniero sénior de almacenamiento de energía en DNV, dijo que alrededor del 70 % de los defectos de BESS ocurrieron a nivel del sistema. Las pruebas a gran escala, como las realizadas en el sistema Huawei LUNA2000, permiten la filosofía de seguridad y la validación del enfoque de seguridad por diseño. En el futuro, es probable que la industria actualice los estándares de prueba al "nivel de instalación", cubriendo los escenarios de fuego en cadena que involucran otros recintos que no rodean la batería.

Bill Reaugh, ejecutivo solar e ingeniero principal de la Asociación Alemana de Fabricantes de Electricidad y Electrónica (VDE), dijo que la transformación de los sistemas de energía conlleva nuevos riesgos. La seguridad debe evolucionar desde el nivel de los componentes hasta el ecosistema aprovechando un modelo de confianza digital. Seguridad y protección abarcan el ciclo de vida completo y el ciclo cerrado que abarca el diseño, la fabricación y las operaciones.

Excelencia técnica y empoderamiento financiero

Zhu Jun, director de producto de Utility GFM ESS en Huawei Digital Power, señaló que la industria se enfrenta a cuatro desafíos principales: ruptura de límites por fuga térmica, falla de aislamiento de alto voltaje, perturbación de la red y falta de digitalización. Se debe establecer un marco de evaluación cuantitativa de seguridad del ciclo de vida completo para actualizar el nivel de riesgo de "mitigación de riesgos de la Zona B" a "zona aceptable de la Zona C". Huawei ha construido una red de defensa de "protección pasiva + advertencia proactiva" a través de aislamiento duradero a altas temperaturas, escape de humo de presión positiva, arquitectura de doble etapa de cadena inteligente y tecnologías de alerta temprana basadas en IA, lo que garantiza que la fuga térmica no se propague en escenarios extremos.

Alastair Nicklin ACII, director sénior de Desarrollo de Negocio de Willis Natural Resources, WTW, abogó por que la industria de seguros cambie a un paradigma de "diseño como control de riesgos", cuantificando la "probabilidad de riesgo × gravedad de la pérdida" para construir un mecanismo de defensa de bucle cerrado tridimensional a través de dimensiones físicas, financieras y ambientales. Esto abarca la extensión de las distancias de separación de incendios a la contención del microentorno, la actualización de la reparación de equipos a la cobertura de interrupción de ingresos y la transición del cumplimiento de las normas a una resiliencia superior a la estándar.

Durante la cumbre, se publicó el documento técnico de seguridad de ESS de formación de cuadrículas, que se centra en el marco de evaluación cuantitativa, el sistema de pruebas de ataque y defensa y las vías de digitalización. Analizó la lógica de "promover la defensa a través de la ofensiva, los enfoques basados en datos y la iteración de bucle cerrado", proporcionando orientación para I + D, regulación y construcción, e impulsando a la industria hacia un paradigma de seguridad unificado.

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FUENTE Huawei Digital Power