Comarch es elegida "Strong Performer" en la evaluación de plataformas de fidelización realizada por una empresa de investigación independiente

CRACOVIA, Polonia, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Comarch, proveedor mundial de soluciones y servicios de TI, anunció su reconocimiento como Strong Performer (empresa de alto rendimiento) en The Forrester Wave™: Loyalty Platforms (plataformas de fidelización), del 4.° trimestre de 2025. El informe, elaborado por John Pedini, evaluó a los proveedores más importantes del sector con el fin de ayudar a los profesionales a seleccionar el socio más adecuado para sus necesidades.

Visión estratégica

Según el informe de Forrester, "Comarch es ideal para empresas mundiales, multimarca y multirregionales que requieren de experiencia en los sectores de aerolíneas, venta minorista de combustible y servicios financieros".

Además, el informe afirma: "Comarch considera que la tecnología de fidelización es el catalizador de la experiencia del cliente y la tecnología de marketing, lo que da como resultado un plan centrado en la automatización, la IA y la modularidad.

Comunidad y participación de los usuarios

En esta evaluación, Comarch obtuvo la máxima puntuación posible en el criterio de comunidad. El informe destaca: "Comarch tiene una agenda de eventos en vivo excepcionalmente apretada y una gran comunidad en línea para que los usuarios aprendan y debatan sobre buenas prácticas".

"Creemos que nuestra posición en la evaluación de Forrester Wave refleja nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia técnica y la alineación estratégica con las necesidades cambiantes de las empresas a nivel mundial", afirmó Sami Nachawati, director de Consultoría de Comarch. "Nuestro enfoque en aprovechar la IA y garantizar una plataforma modular y altamente configurable brinda a nuestros clientes la agilidad necesaria para ofrecer una experiencia superior al cliente".

Acceda al informe completo

Para consultar la evaluación completa y obtener más información sobre el puesto de Comarch, acceda al informe completo The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, del 4.° trimestre de 2025 aquí: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca ni servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en estas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan la forma de pensar en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí.

Acerca de Comarch

Comarch se fundó en 1993 en Cracovia, Polonia. Es una de las empresas de tecnología de la información más grande de Europa y lleva a cabo proyectos para las principales marcas de Polonia y del mundo en los sectores más importantes de la economía. Decenas de miles de marcas conocidas en más de 100 países de los 6 continentes han utilizado los servicios de Comarch, entre las que se encuentran: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING and LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile y Vodafone.

