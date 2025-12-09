獨立研究機構評估顯示，Comarch 獲選為忠誠度平台「優秀表現者」

波蘭克拉科夫2025年12月9日 /美通社/ -- 全球資訊科技（IT）解決方案及服務供應商 Comarch 今日宣佈，在《The Forrester Wave™：2025 年第四季忠誠度平台》報告中獲評為「優秀表現者」。該報告由 John Pedini 撰寫，評估了業內最重要的供應商，旨在協助專業人士選擇切合其需求的合作夥伴。

戰略願景

Forrester 報告指出：「Comarch 最適合那些需要在航空、燃油零售及金融服務領域具備行業專業知識的全球性、多品牌及多地區企業。」

報告亦指出：「Comarch 視忠誠度技術為客戶體驗及行銷科技的催化劑，因此其發展藍圖專注於自動化、人工智能及模組化。」

社群與用戶參與度

在本次評估中，Comarch 在「社群」準則中獲得最高分。報告指出：「Comarch 擁有極其頻繁的現場活動安排，以及龐大的網上社群，供用戶學習及討論最佳實踐。」

「我們相信，我們在 Forrester Wave 評估中的排名，反映了我們對卓越技術的堅定承諾，以及與全球企業不斷演變的需求在策略上保持一致。」Comarch 諮詢總監 Sami Nachawati 表示，「我們專注於利用人工智能，並確保平台具備模組化及高度可配置性，這賦予了客戶所需的靈活性，以提供卓越的客戶體驗。」

查閱完整報告

如欲檢視完整評估內容並了解更多關於 Comarch 的排名資訊，請在此處查閱完整的《The Forrester Wave™：2025 年第四季忠誠度平台》報告：https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester 不對其研究刊物中提及的任何公司、產品、品牌或服務背書，亦不建議任何人士僅根據此類刊物中的評分來選擇任何公司或品牌的產品或服務。資訊乃基於現有最佳資源。意見反映當時的判斷，可能會有所變更。如欲了解更多資訊，請在此閱讀 Forrester 的客觀性聲明。

關於 Comarch

Comarch 於 1993 年在波蘭克拉科夫成立。它是歐洲最大的 IT 公司之一，為經濟最重要領域中的波蘭及全球領先品牌執行項目。六大洲 100 多個國家中數以萬計的知名品牌均採用 Comarch 的服務，其中包括：Allianz、Auchan、BNP Paribas Fortis、BP、Carrefour、Heathrow Airport、Heineken、ING、LG U+、Orange、Telefónica、T-Mobile 及 Vodafone。

聯絡方式：[email protected]

SOURCE Comarch