Comarch wyróżniony w analizie najlepszych platform lojalnościowych opublikowanej przez niezależną firmę badawczą

KRAKÓW, Polska, 9 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- firma Comarch, globalny dostawca rozwiązań i usług IT, poinformowała dzisiaj o otrzymanym wyróżnieniu w raporcie The Forrester Wave™: Loyalty Platforms za IV kw. 2025 r. Opracowanie autorstwa Johna Pediniego zawiera ocenę najważniejszych podmiotów w branży platform lojalnościowych i ma na celu ułatwić specjalistom wybór dostawcy odpowiedniego do ich potrzeb.

Strategiczna wizja

Jak czytamy w raporcie Forrester: „Oferta Comarch najlepiej sprawdzi się dla międzynarodowych przedsiębiorstw działających pod różnymi markami, które potrzebują dostępu do wiedzy branżowej związanej z rynkami linii lotniczych, handlu detalicznego paliwami czy usług finansowych".

W opracowaniu zauważono również, że „Comarch postrzega technologię stosowaną w programach lojalnościowych jako katalizator rozwoju obszarów Customer Experience i technologii marketingowej. Tym samym firma w swojej strategii stawia na automatyzację, SI i modularność rozwiązań".

Budowanie społeczności i zaangażowania użytkowników

Comarch otrzymał w raporcie najwyższą możliwą ocenę w kategorii budowanej społeczności (Community). Cytując autora opracowania: „Comarch jest niezwykle aktywny, jeśli chodzi o uczestnictwo w wydarzeniach na żywo i ich organizację, a ponadto zbudował dużą społeczność online, w ramach której użytkownicy dzielą się najlepszymi praktykami i dyskutują na ich temat".

„Uważamy, że wyróżnienie w raporcie Forrester Wave to dowód naszego konsekwentnego dążenia do najwyższych standardów technicznych, a także zdolności dostosowywania strategii do ewoluujących potrzeb przedsiębiorstw na całym świecie - powiedział Sami Nachawati, Consulting Director w Comarch. - Tworząc naszą platformę, stawiamy na SI oraz modularność i łatwość konfiguracji. Dzięki temu nasi klienci zyskują większą zwinność w działaniu, mogąc jeszcze lepiej dbać o potrzeby użytkowników ich produktów i usług".

Cały raport

Całość raportu The Forrester Wave™: Loyalty Platforms za IV kw. 2025 r., w tym szczegółową ocenę Comarch, można znaleźć tutaj: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Opracowania firmy Forrester nie zawierają treści promujących jakichkolwiek przedsiębiorstw, produkty, marki lub usługi, a przedstawione w nich oceny produktów lub usług danej firmy lub marki nie mają na celu zachęcać do ich nabycia. Analizy Forrester bazują na danych z najlepszych dostępnych źródeł, a wyrażone w nich opinie wynikają z oceny sytuacji w danym czasie i mogą ulec zmianie. Więcej informacji na temat stosowanych przez Forrester zasad obiektywizmu można znaleźć tutaj.

Comarch

Comarch powstał w 1993 r. w Krakowie i jest jedną z największych spółek IT w Europie. Firma realizuje projekty dla największych polskich i międzynarodowych marek w kluczowych sektorach gospodarki. Z usług Comarch skorzystały dziesiątki tysięcy znanych marek w ponad 100 państwach na 6 kontynentach, w tym Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING and LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile i Vodafone.

