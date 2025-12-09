Comarch est désigné par un cabinet d'études indépendant comme l'un des acteurs les plus performants dans l'évaluation des plateformes de fidélisation

CRACOVIE, Pologne, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Comarch, fournisseur mondial de solutions et de services informatiques, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme un acteur solide dans le rapport The Forrester Wave™ : Loyalty Platforms, Q4 2025. Le rapport, rédigé par John Pedini, a évalué les fournisseurs les plus importants du secteur afin d'aider les professionnels à choisir le bon partenaire pour leurs besoins.

Vision stratégique

Selon le rapport Forrester, « Comarch convient particulièrement aux entreprises internationales, multimarques et présentes dans de nombreuses régions, qui ont besoin d'une expertise dans les secteurs des compagnies aériennes, du négoce de carburant et des services financiers ».

Le rapport indique également que « Comarch considère la technologie de la fidélisation en tant que catalyseur de l'expérience client et du martech, ce qui se traduit par une feuille de route axée sur l'automatisation, l'IA et la modularité ».

Communauté et engagement des utilisateurs

Dans cette évaluation, Comarch a obtenu la note la plus élevée possible pour le critère « Communauté ». Le rapport note que « Comarch dispose d'un programme d'événements en direct exceptionnellement chargé et d'une grande communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'apprendre et de discuter des meilleures pratiques ».

« Nous pensons que notre classement dans l'évaluation Forrester Wave reflète notre engagement indéfectible en faveur de l'excellence technique et de l'alignement stratégique sur les besoins évolutifs des entreprises mondiales », déclare Sami Nachawati, directeur des services de conseil chez Comarch. « Notre volonté de tirer parti de l'IA et de garantir une plateforme modulaire et hautement configurable offre à nos clients l'agilité nécessaire pour proposer une expérience client de qualité supérieure. »

Accéder au rapport complet

Pour examiner l'évaluation complète et en savoir plus sur le placement de Comarch, accédez à l'intégralité du rapport The Forrester Wave™ : Loyalty Platforms, Q4 2025 ici : https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester ne soutient aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service inclus dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de choisir les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque sur la base des évaluations incluses dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis donnés reflètent l'évaluation périodique et sont susceptibles d'être modifiés. Pour plus d'informations, lisez le document relatif à l'objectivité de Forrester ici.

À propos de Comarch

Comarch a été fondé en 1993 à Cracovie, en Pologne. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises informatiques d'Europe, qui réalise des projets pour les plus grandes marques polonaises et mondiales dans les secteurs les plus importants de l'économie. Des dizaines de milliers de marques connues dans plus de 100 pays sur six continents ont utilisé les services de Comarch, notamment : Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING et LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile et Vodafone.

