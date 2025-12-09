-Comarch reconocida como una empresa de alto rendimiento en la evaluación de plataformas de fidelización realizada por una firma de investigación independiente

CRACOVIA, Polonia, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Comarch, proveedor global de soluciones y servicios de TI, anunció hoy su reconocimiento como una empresa de alto rendimiento en The Forrester Wave™: Plataformas de fidelización, cuarto trimestre de 2025. El informe, escrito por John Pedini, evaluó a los proveedores más importantes de la industria para ayudar a los profesionales a seleccionar el socio adecuado para sus necesidades.

Visión estratégica

Según el informe de Forrester, "Comarch es la opción ideal para empresas globales, multimarca y multirregionales que requieren experiencia en los sectores de aerolíneas, venta minorista de combustible y servicios financieros".

El informe también afirma que "Comarch considera la tecnología de fidelización como el catalizador de la experiencia del cliente (CX) y la tecnología de marketing, lo que ha dado lugar a una hoja de ruta centrada en la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la modularidad".

Comunidad y participación del usuario

En esta evaluación, Comarch obtuvo la máxima puntuación posible en el criterio de Comunidad. El informe señala que "Comarch cuenta con una agenda de eventos en vivo excepcionalmente completa y una amplia comunidad en línea donde los usuarios pueden aprender y debatir las mejores prácticas".

"Creemos que nuestra posición en la evaluación de Forrester Wave refleja nuestro firme compromiso con la excelencia técnica y la alineación estratégica con las necesidades cambiantes de las empresas globales", afirmó Sami Nachawati, Director de Consultoría de Comarch. "Nuestro enfoque en aprovechar la IA y garantizar una plataforma modular y altamente configurable proporciona a nuestros clientes la agilidad necesaria para brindar una experiencia de cliente superior".

Acceda al informe completo

Para examinar la evaluación completa y obtener más información sobre la posición de Comarch, acceda al informe completo The Forrester Wave™: Plataformas de fidelización, cuarto trimestre de 2025 aquí: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester no respalda ninguna empresa, producto, marca ni servicio incluido en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a nadie seleccionar los productos o servicios de ninguna empresa o marca basándose en las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el criterio del momento y están sujetas a cambios. Para más información, consulte la objetividad de Forrester aquí.

Acerca de Comarch

Comarch se fundó en 1993 en Cracovia (Polonia). Es una de las empresas de TI más grandes de Europa y realiza proyectos para las principales marcas polacas e internacionales en los sectores más importantes de la economía. Decenas de miles de marcas reconocidas en más de 100 países de 6 continentes han utilizado los servicios de Comarch, entre ellas: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Aeropuerto de Heathrow, Heineken, ING y LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile y Vodafone.

CONTACTO: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1120901/COMARCH_Logo.jpg