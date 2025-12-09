Компания Comarch названа сильным исполнителем в оценке Loyalty Platforms независимой исследовательской фирмой

КРАКОВ, Польша, 9 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Comarch, глобальный поставщик ИТ-решений и услуг, сегодня объявил о своем признании сильным исполнителем в рейтинге Forrester Wave™: Loyalty Platforms, 4 квартал 2025 года. В отчете, автором которого является Джон Педини (John Pedini), оцениваются наиболее значимые поставщики в отрасли, чтобы помочь профессионалам выбрать подходящего партнера для своих нужд.

Стратегическое видение

Согласно отчету Forrester, «Comarch лучше всего подходит для глобальных, мультибрендовых, мультирегиональных предприятий, которым требуется отраслевая экспертиза в области авиакомпаний, розничной торговли топливом и финансовых услуг».

В отчете также говорится, что «Comarch рассматривает технологию лояльности как катализатор для клиентского опыта и маркетинговых технологий, что приводит к планированию, ориентированному на автоматизацию, ИИ и модульность».

Вовлечение сообщества и пользователей

В этой оценке компания Comarch получила наивысший возможный балл по критерию сообщества. В отчете отмечается, что «Comarch имеет исключительно насыщенный график живых мероприятий и большое онлайн-сообщество для пользователей, чтобы изучать и обсуждать лучшие практики».

«Мы считаем, что наше участие в оценке Forrester Wave отражает нашу непоколебимую приверженность техническому совершенству и стратегическому соответствию меняющимся потребностям глобальных предприятий, — сказал Сами Начавати (Sami Nachawati), директор по консалтингу Comarch. — Наше внимание к использованию ИИ и обеспечению модульной, настраиваемой платформы дает нашим клиентам гибкость, необходимую для обеспечения превосходного обслуживания клиентов».

Доступ к полному отчету

Чтобы ознакомиться с полной оценкой и узнать больше о размещении Comarch, получите доступ к полной версии The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, 4 квартал 2025 года, здесь: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester не поддерживает какую-либо компанию, продукт, бренд или услугу, включенные в его исследовательские публикации, и не советует никому выбирать продукты или услуги какой-либо компании или бренда на основе рейтингов, включенных в такие публикации. Информация основана на наилучших доступных ресурсах. Мнения отражают суждение на момент времени и могут быть изменены. Для получения дополнительной информации прочитайте об объективности Forrester здесь.

О компании Comarch

Компания Comarch была основана в 1993 году в Кракове, Польша. Это одна из крупнейших ИТ-компаний в Европе, которая реализует проекты для ведущих польских и мировых брендов в самых важных секторах экономики. Десятки тысяч известных брендов в более чем 100 странах на 6 континентах использовали услуги Comarch, в том числе: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, аэропорт Хитроу, Heineken, ING и LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.

КОНТАКТЫ: [email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1120901/COMARCH_Logo.jpg