Comarch Dinobatkan sebagai Strong Performer dalam Loyalty Platforms Evaluation oleh Perusahaan Riset Independen

KRAKÓW, Polandia, 9 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Comarch adalah penyedia global di bidang solusi dan layanan TI. Hari ini Comarch mengumumkan telah mendapat pengakuan sebagai Strong Performer dalam The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, Q4 2025. Laporan yang ditulis oleh John Pedini tersebut mengevaluasi berbagai penyedia layanan paling signifikan dalam industri ini untuk membantu para profesional memilih mitra yang tepat bagi kebutuhan mereka.

Visi Strategis

Menurut laporan Forrester, "Comarch paling cocok untuk perusahaan global, perusahaan yang memiliki banyak merek, dan perusahaan yang beroperasi di beberapa wilayah yang membutuhkan keahlian industri di bidang penerbangan, ritel bahan bakar, dan layanan keuangan".

Laporan ini juga menyebutkan, "Comarch menganggap teknologi loyalitas sebagai katalisator untuk Pengalaman Pelanggan dan Teknologi Pemasaran, sehingga menghasilkan rencana yang berfokus pada otomatisasi, AI, dan modularitas".

Keterlibatan Komunitas dan Keterlibatan Pengguna

Dalam evaluasi ini, Comarch mendapatkan skor tertinggi untuk kriteria Komunitas. Laporan ini mencatat bahwa "Comarch memiliki jadwal acara langsung yang luar biasa sibuk dan komunitas online yang besar di mana pengguna dapat belajar dan mendiskusikan berbagai praktik terbaik".

"Kami percaya, penempatan Comarch dalam evaluasi Forrester Wave mencerminkan komitmen kami yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan teknis dan keselarasan strategis dengan kebutuhan berbagai perusahaan global yang terus berkembang," kata Sami Nachawati, Consulting Director di Comarch. "Fokus kami untuk memanfaatkan AI dan memastikan platform modul yang dapat dikonfigurasi dengan mudah menghasilkan kegesitan yang dibutuhkan klien guna menghadirkan keunggulan pengalaman pelanggan."

Lihat Laporan Lengkap

Untuk melihat evaluasi lengkap dan mengetahui lebih lanjut tentang penempatan Comarch, lihat laporan The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, Q4 2025 selengkapnya di sini: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester tidak mendukung perusahaan, produk, merek, atau layanan yang disebutkan dalam publikasi penelitiannya dan tidak menyarankan siapa pun untuk memilih produk atau layanan milik perusahaan atau merek mana pun berdasarkan peringkat yang dimuat dalam publikasi tersebut. Informasi berdasarkan pada sumber bahan terbaik yang tersedia. Opini mencerminkan penilaian pada saat itu dan dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, baca tentang objektivitas Forrester di sini.

Tentang Comarch

Comarch didirikan pada tahun 1993 di Kraków, Polandia. Comarch adalah salah satu perusahaan TI terbesar di Eropa dan melaksanakan proyek untuk berbagai merek terkemuka di Polandia maupun merek global di sektor-sektor terpenting dalam perekonomian. Puluhan ribu merek terkenal di lebih dari 100 negara di 6 benua telah menggunakan layanan Comarch, antara lain: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING dan LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.

