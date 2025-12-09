Spoločnosť Comarch bola nezávislou výskumnou firmou označená za silného hráča v hodnotení vernostných platforiem
Dec 09, 2025, 10:00 ET
KRAKOV, Poľsko, 9. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Comarch, globálny poskytovateľ IT riešení a služieb, dnes oznámila svoje uznanie ako silného hráča v rebríčku Forrester Wave™: vernostné platformy za 4. štvrťrok 2025. Správa, ktorej autorom je John Pedini, zhodnotila najvýznamnejších poskytovateľov v tomto odvetví, aby pomohla profesionálom vybrať si toho správneho partnera pre ich potreby.
Strategická vízia
Podľa správy spoločnosti Forrester je „Comarch najvhodnejší pre globálne podniky viacerých značiek a pôsobiace vo viacerých regiónoch, ktoré vyžadujú odborné znalosti v oblasti leteckej dopravy, maloobchodu s palivami a finančných služieb".
V správe sa tiež uvádza, že „Comarch vníma vernostné technológie ako katalyzátor pre zákaznícku skúsenosť a marketingové technológie, čoho výsledkom je plán zameraný na automatizáciu, umelú inteligenciu a modularitu".
Zapojenie komunity a používateľov
V tomto hodnotení získala spoločnosť Comarch najvyššie možné skóre v rámci kritéria pre komunity. V správe sa uvádza, že „Comarch má mimoriadne nabitý program živých podujatí a rozsiahlu online komunitu, kde sa používatelia môžu učiť a diskutovať o osvedčených postupoch".
„Veríme, že naše umiestnenie v hodnotení Forrester Wave odráža náš neochvejný záväzok k technickej excelentnosti a strategickému zosúladeniu s vyvíjajúcimi sa potrebami globálnych podnikov," povedal Sami Nachawati, riaditeľ pre poradenstvo v spoločnosti Comarch. „Naše zameranie na využívanie umelej inteligencie a zabezpečenie modulárnej, vysoko konfigurovateľnej platformy poskytuje našim klientom flexibilitu potrebnú na poskytovanie vynikajúcej zákazníckej skúsenosti."
Prístup k celej správe
Ak si chcete preštudovať kompletné hodnotenie a dozvedieť sa viac o umiestnení spoločnosti Comarch, prejdite na kompletný článok Forrester Wave™: vernostné platformy, správa za 4. štvrťrok 2025 tu: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/
Spoločnosť Forrester neschvaľuje žiadnu spoločnosť, produkt, značku ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča žiadnej osobe vyberať si produkty alebo služby akejkoľvek spoločnosti alebo značky na základe hodnotení uvedených v takýchto publikáciách. Informácie sú založené na najlepších dostupných zdrojoch. Názory odrážajú posúdenie v danom čase a môžu sa zmeniť. Viac informácií o objektivite spoločnosti Forrester nájdete tu.
O spoločnosti Comarch
Spoločnosť Comarch bola založená v roku 1993 v Krakove v Poľsku. Je to jedna z najväčších IT spoločností v Európe a realizuje projekty pre popredné poľské a svetové značky v najdôležitejších sektoroch hospodárstva. Služby spoločnosti Comarch využili desiatky tisíc známych značiek vo viac ako 100 krajinách na 6 kontinentoch, okrem iného: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING a LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.
KONTAKT: [email protected]
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1120901/COMARCH_Logo.jpg
