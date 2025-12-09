Spoločnosť Comarch bola nezávislou výskumnou firmou označená za silného hráča v hodnotení vernostných platforiem

News provided by

Comarch

Dec 09, 2025, 10:00 ET

KRAKOV, Poľsko, 9. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Comarch, globálny poskytovateľ IT riešení a služieb, dnes oznámila svoje uznanie ako silného hráča v rebríčku Forrester Wave™: vernostné platformy za 4. štvrťrok 2025. Správa, ktorej autorom je John Pedini, zhodnotila najvýznamnejších poskytovateľov v tomto odvetví, aby pomohla profesionálom vybrať si toho správneho partnera pre ich potreby.

Strategická vízia 

Podľa správy spoločnosti Forrester je „Comarch najvhodnejší pre globálne podniky viacerých značiek a pôsobiace vo viacerých regiónoch, ktoré vyžadujú odborné znalosti v oblasti leteckej dopravy, maloobchodu s palivami a finančných služieb".

V správe sa tiež uvádza, že „Comarch vníma vernostné technológie ako katalyzátor pre zákaznícku skúsenosť a marketingové technológie, čoho výsledkom je plán zameraný na automatizáciu, umelú inteligenciu a modularitu".

Zapojenie komunity a používateľov

V tomto hodnotení získala spoločnosť Comarch najvyššie možné skóre v rámci kritéria pre komunity. V správe sa uvádza, že „Comarch má mimoriadne nabitý program živých podujatí a rozsiahlu online komunitu, kde sa používatelia môžu učiť a diskutovať o osvedčených postupoch".

„Veríme, že naše umiestnenie v hodnotení Forrester Wave odráža náš neochvejný záväzok k technickej excelentnosti a strategickému zosúladeniu s vyvíjajúcimi sa potrebami globálnych podnikov," povedal Sami Nachawati, riaditeľ pre poradenstvo v spoločnosti Comarch. „Naše zameranie na využívanie umelej inteligencie a zabezpečenie modulárnej, vysoko konfigurovateľnej platformy poskytuje našim klientom flexibilitu potrebnú na poskytovanie vynikajúcej zákazníckej skúsenosti."

Prístup k celej správe

Ak si chcete preštudovať kompletné hodnotenie a dozvedieť sa viac o umiestnení spoločnosti Comarch, prejdite na kompletný článok Forrester Wave™: vernostné platformy, správa za 4. štvrťrok 2025 tu: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Spoločnosť Forrester neschvaľuje žiadnu spoločnosť, produkt, značku ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča žiadnej osobe vyberať si produkty alebo služby akejkoľvek spoločnosti alebo značky na základe hodnotení uvedených v takýchto publikáciách. Informácie sú založené na najlepších dostupných zdrojoch. Názory odrážajú posúdenie v danom čase a môžu sa zmeniť. Viac informácií o objektivite spoločnosti Forrester nájdete tu.

O spoločnosti Comarch

Spoločnosť Comarch bola založená v roku 1993 v Krakove v Poľsku. Je to jedna z najväčších IT spoločností v Európe a realizuje projekty pre popredné poľské a svetové značky v najdôležitejších sektoroch hospodárstva. Služby spoločnosti Comarch využili desiatky tisíc známych značiek vo viac ako 100 krajinách na 6 kontinentoch, okrem iného: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING a LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.

KONTAKT: [email protected] 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1120901/COMARCH_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Nezávislá výzkumná firma označila společnost Comarch za silného hráče v oblasti věrnostních platforem

Nezávislá výzkumná firma označila společnost Comarch za silného hráče v oblasti věrnostních platforem

Společnost Comarch, globální poskytovatel IT řešení a služeb, dnes oznámila, že byla oceněna jako silný hráč v žebříčku The Forrester Wave™:...
Компания Comarch названа сильным исполнителем в оценке Loyalty Platforms независимой исследовательской фирмой

Компания Comarch названа сильным исполнителем в оценке Loyalty Platforms независимой исследовательской фирмой

Comarch, глобальный поставщик ИТ-решений и услуг, сегодня объявил о своем признании сильным исполнителем в рейтинге Forrester Wave™: Loyalty...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

News Releases in Similar Topics