Nezávislá výzkumná firma označila společnost Comarch za silného hráče v oblasti věrnostních platforem

Dec 09, 2025, 10:00 ET
KRAKOV, Polsko, 9. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Comarch, globální poskytovatel IT řešení a služeb, dnes oznámila, že byla oceněna jako silný hráč v žebříčku The Forrester Wave™: věrnostní platformy, za poslední čtvrtletí 2025. Zpráva, jejímž autorem je John Pedini, hodnotila nejvýznamnější poskytovatele v oboru, aby pomohla odborným pracovníkům vybrat správného partnera pro jejich potřeby.
Strategická vize
Podle zprávy společnosti Forrester „je Comarch nejvhodnější pro globální, víceznačkové a multiregionální podniky, které vyžadují odborné znalosti v oboru letecké dopravy, maloobchodu s pohonnými hmotami a finančních služeb".
Zpráva také uvádí, že „Comarch vnímá technologii loajality jako katalyzátor zákaznických zkušeností a marketingových technologií, což vede k plánu zaměřenému na automatizaci, AI a modularitu".
Komunita a zapojení uživatelů
V tomto hodnocení získal Comarch v kritériu Komunita nejvyšší možné skóre. Zpráva uvádí, že „Comarch má mimořádně nabitý program živých akcí a velkou online komunitu, kde se uživatelé mohou učit a diskutovat o osvědčených postupech".
„Věříme, že naše umístění v hodnocení Forrester Wave odráží náš neochvějný závazek k technické dokonalosti a strategickému přizpůsobení se měnícím se potřebám globálních podniků," řekl Sami Nachawati, konzultační ředitel společnosti Comarch. „Naše zaměření na využití umělé inteligence a zajištění modulární, vysoce konfigurovatelné platformy poskytuje našim klientům pohotovost potřebnou k poskytování špičkových zákaznických zážitků."
Přístup k úplné zprávě
Chcete-li si prohlédnout kompletní hodnocení a dozvědět se více o umístění společnosti Comarch, přejděte na úplnou zprávu The Forrester Wave™: věrnostní platformy, čtvrté čtvrtletí 2025, zde: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/
Forrester nepodporuje žádnou společnost, produkt, značku ani službu uvedenou ve svých výzkumných publikacích a nikomu nedoporučuje, aby si na základě hodnocení uvedených v těchto publikacích vybíral produkty nebo služby jakékoli společnosti nebo značky. Informace jsou založeny na nejlepších dostupných zdrojích. Názory odrážejí úsudek v daném okamžiku a mohou se změnit. Další informace o objektivitě společnosti Forrester naleznete zde.
O společnosti Comarch
Comarch byla založena v roce 1993 v Krakově v Polsku. Je jednou z největších IT společností v Evropě a realizuje projekty pro přední polské a světové značky v nejdůležitějších odvětvích ekonomiky. Služby společnosti Comarch využily desetitisíce známých značek ve více než 100 zemích na 6 kontinentech, mimo jiné: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING a LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.
