Nansha, en Guangzhou, se perfila como centro cultural de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao

La próxima gira del 25.º aniversario de Mayday en Guangzhou, que tendrá lugar del 5 al 15 de diciembre en el Centro Cultural y Deportivo de la Gran Área de la Bahía (GBA, por sus siglas en inglés) de Guangdong-Hong Kong-Macao, pone de manifiesto el rápido ascenso de Nansha como destino de primer nivel para celebrar grandes eventos culturales. Este es el séptimo evento musical a gran escala que se celebra en el distrito este año, lo que consolida su ambición de convertirse en la "ciudad de espectáculos" del área metropolitana de Guangzhou.

El impulso comenzó con el festival de música Strawberry de Guangzhou en diciembre de 2024. Desde entonces, Nansha mantuvo un apretado calendario, que incluye el festival de música y arte "Head In The Clouds", el concierto de The Chainsmokers, el concierto holográfico AniSonic, un concierto de éxitos dorados al estilo de Hong Kong para el Festival Qixi y los festivales de música Guangzhou Taihai y Super Strawberry. Los eventos han contado con estrellas internacionales como Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao y Wen Zhaolun, junto con la cantante virtual Luo Tianyi.

Además del Mayday, en diciembre también se celebrará el festival de música SoNTILLa Sandilla y la parada en Guangzhou del festival de música electrónica Storm 2025. Este último, que regresó a Nansha por segundo año consecutivo, cautivó al público con su espectáculo pirotécnico de vísperas de Año Nuevo.

La dinámica cultural va más allá de la música. La primera feria de Luces de la GBA atrajo este año a 710.000 visitantes, lo que pone de manifiesto el gran atractivo cultural de Nansha.

Una piedra angular de este desarrollo es el recientemente inaugurado Centro Cultural y Deportivo GBA. Luego de debutar con tres eventos deportivos en agosto, ahora se prepara para su primera gran actuación: los seis conciertos del Mayday. Este centro de primer nivel, que cuenta con un estadio con capacidad para 60.000 espectadores, un recinto con capacidad para 20.000 espectadores y un centro acuático con capacidad para 4.000 espectadores, se convertirá en un espacio compartido para competiciones de alto nivel y para la vida cultural pública de la región.

Como zona estratégica nacional, Nansha aspira a alcanzar un mayor nivel de apertura. Gracias a sitios profesionales como el centro y la experiencia de operadores como China Resources Culture and Sports, el distrito promueve la celebración de más eventos internacionales y nacionales y participa en las dinámicas oportunidades de desarrollo de la ciudad.

Detrás de cada gran concierto hay una poderosa conexión emocional que impulsa toda la cadena de consumo del turismo cultural y aumenta la visibilidad urbana. Nansha, que celebrará su 20.º aniversario en 2025, con el tema "una ciudad joven al servicio de los jóvenes", está acelerando su identidad como modelo de desarrollo de alta calidad. Al organizar rápidamente eventos a gran escala y atraer a viajeros interurbanos "que siguen los conciertos", este distrito costero avanza con confianza hacia su objetivo de convertirse en la nueva zona de alto rendimiento de la Gran Área de la Bahía.

