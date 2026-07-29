Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan - Abu Dhabi Mengumumkan 11 Disember 2026 Pembukaan Guggenheim Abu Dhabi

Muzium Mercu Tanda Berakar di Emiriah Arab Bersatu dan Membentuk Dialog Artistik Global

Guggenheim Abu Dhabi akan menghubungkan budaya, memberi inspirasi kepada orang ramai, dan meraikan seni dari tahun 1960-an hingga sekarang

Muzium ini membawa perspektif baharu kepada seni moden dan kontemporari, menyinari artis dari seluruh dunia.

Sebaik sahaja dibuka, muzium ini akan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu perkembangan muzium yang paling penting di seluruh dunia

ABU DHABI, UAE, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi telah mengumumkan bahawa Guggenheim Abu Dhabi akan membuka pintunya pada 11 Disember 2026, seterusnya mengukuhkan kedudukan Abu Dhabi sebagai ibu kota global terkemuka bagi seni.

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi

Guggenheim Abu Dhabi adalah muzium seni moden dan kontemporari dan akan menjadi ruang untuk pertemuan dan pertukaran, mempromosikan komuniti global yang lebih terhubung dan pelbagai melalui seni. Muzium ini mempunyai identiti dan visi yang unik, dibentuk oleh landskap seni Abu Dhabi dan direka untuk mencerminkan kisah Emiriah Arab Bersatu dan seterusnya, menggalakkan rasa ingin tahu di kalangan generasi muda tentang seni moden dan kontemporari.

Muzium ini menyertai komuniti muzium dan institusi kebudayaan yang semakin berkembang di Daerah Kebudayaan Saadiyat, termasuk Louvre Abu Dhabi, Muzium Negara Zayed, Muzium Sejarah Semula Jadi Abu Dhabi, dan teamLab Phenomena Abu Dhabi, meletakkan daerah ini sebagai salah satu tumpuan institusi kebudayaan yang paling penting di dunia. Sebahagian daripada buruj muzium Guggenheim di New York, Venice, dan Bilbao, Guggenheim Abu Dhabi membawa identiti berbeza yang dibentuk oleh legasi Abu Dhabi, di rantau yang telah berada di persimpangan budaya dan perdagangan selama ribuan tahun.

Yang Mulia Mohamed Khalifa Al Mubarak, Pengerusi Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi, berkata: "Guggenheim Abu Dhabi adalah detik yang menentukan dalam perjalanan budaya kita. Muzium ini dibentuk oleh keyakinan lama emiriah bahawa budaya adalah jambatan yang paling kekal antara manusia dan blok bangunan untuk masyarakat yang berpandangan ke hadapan. Ia membawa perspektif baharu kepada seni moden dan kontemporari, menyinari seni dari seluruh dunia. Sebagai elemen utama Daerah Budaya Saadiyat, muzium ini akan mewujudkan peluang baharu yang transformatif untuk pembelajaran, kreativiti dan pertukaran budaya, memberi inspirasi kepada generasi akan datang untuk meneroka potensi mereka sendiri. Di sini, semua orang berasa diterima dan boleh melihat diri mereka dicerminkan dalam cerita yang diceritakan oleh muzium, terlibat dengan idea dan suara seni dari seluruh dunia."

Dr. Mariët Westermann, Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Solomon R. Guggenheim, berkata: "Yayasan Guggenheim berbangga dan gembira menjadi rakan kongsi lama dengan Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi dalam membentuk muzium seni kontemporari dengan skop dan aspirasi yang luar biasa. Koleksi seni muzium ini unik tempatan dan global, berpusat di rantau ini tetapi dengan karya dari semua benua. Melalui banyak cerita yang akan diceritakan dan dijemput, Guggenheim Abu Dhabi akan menjadi sumber keajaiban, hab hubungan, dan tempat rasa ingin tahu dan kegembiraan bagi orang-orang dari Emiriah Arab Bersatu dan dunia."

Dibayangkan sebagai platform untuk dialog, muzium ini menyatukan pelbagai perspektif merentasi geografi dan generasi melalui seni moden dan kontemporari. Meliputi pelbagai media seni termasuk lukisan, arca, pemasangan, fotografi, imej bergerak, dan media baharu, muzium ini mempersembahkan seni sebagai perbualan yang dinamik dan berkembang merentasi masa dan tempat.

Guggenheim Abu Dhabi mencerminkan peranan Abu Dhabi sebagai pemangkin untuk inovasi seni dan pengeluaran kreatif, memupuk hubungan yang bermakna antara artis, idea dan penonton. Menempatkan pelawat di pusat ini, muzium ini menawarkan pengalaman penerokaan terbuka, di mana setiap perjalanan terbentang merentasi naratif masa, tempat dan tema yang saling berkaitan.

Direka oleh Penerima Hadiah Seni Bina Pritzker Frank Gehry, muzium ini terletak di Pulau Saadiyat di Abu Dhabi, titik pertemuan antara darat dan laut. Mercu tanda seni bina berakar umbi yang akan menawarkan perspektif baharu dan menjemput pelawat untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan kuratorial muzium.

Melanjutkan perjalanan pelawat melalui ruang yang saling berkaitan, seni bina Guggenheim Abu Dhabi merupakan sebahagian daripada pengalaman seni. Muzium ini direka untuk menarik perhatian di setiap peringkat, memberikan kehadiran yang kuat secara luaran dan pengalaman yang mendalam di dalamnya. Bangunan ini mempunyai 30 galeri yang terbentang di bahagian dalam, dihubungkan oleh atrium pusat dan sepuluh kon arca yang menandakan latar langit bangunan yang dinamik. Sembilan dibalut dengan mesh keluli tahan karat dan satu dalam onyx dan kaca.

Mencapai ketinggian sehingga 88 meter, kon arca memberikan pengudaraan dan naungan semula jadi, meningkatkan kecekapan tenaga bangunan sambil mengartikulasikan siluetnya yang berani. Merentasi 11,600 meter persegi ruang galeri dalaman dan 23,000 meter persegi kawasan pameran luar, mercu tanda ini merangkumi jumlah kawasan binaan 80,000 meter persegi, mengukuhkan peranannya sebagai salah satu perkembangan muzium yang paling penting, sesuai dengan saiz yang mengagumkan, pelbagai media, dan watak seni eksperimen sejak tahun 1960.

Sejak 2009, Guggenheim Abu Dhabi telah membina koleksi seni moden dan kontemporari yang semakin berkembang yang akan mencerminkan dan memajukan peranan Abu Dhabi sebagai pemangkin untuk pengeluaran kreatif dan inovasi dalam seni. Tetamu akan dijemput untuk melibatkan diri dengan seni mengikut kehendak mereka sendiri, membentuk laluan individu melalui galeri yang mempertimbangkan vektor utama seni sejak 1960, seperti Abstraksi, Budaya Popular, Tanah, Bahasa, dan Penceritaan.

Paparan ini membuka hubungan merentasi geografi, generasi, dan amalan seni, dan akan menyediakan rangka kerja dinamik untuk memahami seni zaman kita sendiri sebagai sumber pengetahuan, ekspresi dan hubungan sambil menjemput pelawat untuk meneroka sejarah seni melalui hubungan dan resonans dan bukannya kronologi linear.

Sebagai mercu tanda bagi Abu Dhabi dan dunia, muzium ini akan memperdalam pemahaman, mengembangkan perspektif, dan menawarkan cara baharu untuk melibatkan diri dengan seni zaman kita, meletakkan Abu Dhabi di barisan hadapan pengeluaran, wacana, dan pertukaran seni global. Maklumat lanjut mengenai kutipan dan komisen akan diumumkan dalam beberapa bulan akan datang.

Pengaturcaraan awam aktif dan berterusan di seluruh Emiriah Arab Bersatu. Anda boleh menyertai komuniti Guggenheim Abu Dhabi kami di sini.

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TENTANG GUGGENHEIM ABU DHABI

Guggenheim Abu Dhabi adalah muzium seni moden dan kontemporari yang menghubungkan budaya, memberi inspirasi kepada orang ramai, dan meraikan seni dari tahun 1960-an hingga sekarang, menyinari artis dari seluruh dunia. Muzium ini akan menawarkan perspektif baharu mengenai seni moden dan kontemporari daripada lensa Abu Dhabi melalui koleksi, komisen, penyelidikan, pameran, dan program pelbagai bahasa.

Bertujuan untuk mencerminkan pendekatan transkultur, muzium ini bergerak melangkaui kronologi dan geografi untuk menonjolkan keturunan, rangkaian dan pertukaran seni. Koleksi ini merangkumi pelbagai media artistik, termasuk lukisan, arca, pemasangan, fotografi, imej bergerak, dan media baharu.

Guggenheim Abu Dhabi meletakkan pelawat di tengah-tengah perjalanan pertemuan dan pertukaran dengan seni moden dan kontemporari. Pelawat akan dapat menavigasi laluan penemuan mereka sendiri melalui galeri tempoh masa, geografi dan tema yang saling berkaitan di muzium ini.

Guggenheim Abu Dhabi adalah hasil kerjasama berwawasan antara Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi dan Yayasan Solomon R. Guggenheim.

Terletak di tengah-tengah Daerah Kebudayaan Saadiyat, menghadap laut dan direka oleh arkitek terkenal Frank Gehry, Guggenheim Abu Dhabi adalah mercu tanda ikonik yang diilhamkan oleh bentuk seni bina rantau Teluk. Muzium ini mempunyai sejumlah 11,600 meter persegi yang tersebar di 30 galeri, selain 23,000 meter persegi ruang pameran luaran di kon dan teres yang mengelilingi bangunan.

MENGENAI JABATAN KEBUDAYAAN DAN PELANCONGAN – ABU DHABI

Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi memacu pertumbuhan mampan sektor kebudayaan dan pelancongan Abu Dhabi, mendorong kemajuan ekonomi dan membantu mencapai cita-cita global Abu Dhabi yang lebih luas. Dengan bekerjasama dengan organisasi yang menentukan kedudukan Emiriah sebagai destinasi antarabangsa terkemuka, Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi berusaha untuk menyatukan ekosistem di sekitar visi bersama potensi Emiriah, menyelaraskan usaha dan pelaburan, menyampaikan penyelesaian inovatif, dan menggunakan alat, dasar dan sistem terbaik untuk menyokong industri budaya dan pelancongan.

Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Visi Abu Dhabi ditakrifkan oleh rakyat, warisan dan landskap Emirat. Kami berusaha untuk meningkatkan status Abu Dhabi sebagai tempat yang autentik, inovatif dan menawarkan pengalaman yang tiada tandingan, yang diwakili oleh tradisi hidupnya dalam hospitaliti, inisiatif perintis dan pemikiran kreatif.

Untuk maklumat lanjut tentang Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan Abu Dhabi dan destinasi, sila layari: dctabudhabi.ae dan visitabudhabi.ae dan abudhabiculture.ae

MENGENAI YAYASAN SOLOMON R. GUGGENHEIM

Yayasan Solomon R. Guggenheim ditubuhkan pada tahun 1937 dan didedikasikan untuk mempromosikan pemahaman dan penghayatan seni moden dan kontemporari melalui pameran, program pendidikan, inisiatif penyelidikan dan penerbitan. Berkomitmen terhadap inovasi, Yayasan Solomon R. Guggenheim mengumpul, memelihara, dan menafsirkan seni moden dan kontemporari, dan meneroka idea merentasi budaya melalui inisiatif dan kerjasama kuratorial dan pendidikan yang dinamik. Dengan buruj muzium, pameran, penerbitan, dan platform digital yang berbeza dari segi seni bina dan budaya, yayasan ini melibatkan penonton tempatan dan global. Buruj antarabangsa muzium termasuk Muzium Solomon R. Guggenheim, New York; Koleksi Peggy Guggenheim, Venice; Muzium Guggenheim Bilbao; dan Guggenheim Abu Dhabi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai muzium dan aktiviti Guggenheim di seluruh dunia, lawati guggenheim.org.