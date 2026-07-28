-El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi anuncia la inauguración del Guggenheim Abu Dhabi el 11 de diciembre de 2026

Un museo emblemático con raíces en los Emiratos Árabes Unidos que impulsa el diálogo artístico mundial.

Guggenheim Abu Dhabi conectará culturas, inspirará a las personas y celebrará el arte desde la década de 1960 hasta la actualidad.

El museo aporta nuevas perspectivas al arte moderno y contemporáneo, destacando a artistas de todo el mundo.

Una vez inaugurado, el museo consolidará su posición como uno de los proyectos museísticos más importantes a nivel mundial.

ABU DHABI, EAU, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi ha anunciado que el Guggenheim Abu Dhabi abrirá sus puertas el 11 de diciembre de 2026, reforzando así la posición de Abu Dhabi como capital mundial líder en las artes.

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El Guggenheim Abu Dhabi es un museo de arte moderno y contemporáneo que se convertirá en un espacio de encuentro e intercambio, promoviendo una comunidad global más conectada y diversa a través del arte. El museo posee una identidad y visión únicas, moldeadas por el panorama artístico de Abu Dhabi y diseñadas para reflejar la historia de los Emiratos Árabes Unidos y más allá, fomentando la curiosidad de las nuevas generaciones por el arte moderno y contemporáneo.

El museo se une a una creciente comunidad de museos e instituciones culturales en el Distrito Cultural de Saadiyat, que incluye el Louvre Abu Dhabi, el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi y teamLab Phenomena Abu Dhabi, posicionando al distrito como una de las concentraciones de instituciones culturales más importantes del mundo. Como parte de la constelación de museos Guggenheim en Nueva York, Venecia y Bilbao, el Guggenheim Abu Dhabi aporta una identidad distintiva, forjada por el legado de Abu Dhabi, en una región que ha sido encrucijada de cultura y comercio durante milenios.

Su Excelencia Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, comentó: " El Guggenheim Abu Dhabi representa un hito en nuestra trayectoria cultural. El museo se inspira en la arraigada convicción del emirato de que la cultura es el puente más perdurable entre los pueblos y un pilar fundamental para las sociedades con visión de futuro. Aporta nuevas perspectivas al arte moderno y contemporáneo, destacando el arte de todo el mundo. Como elemento clave del Distrito Cultural Saadiyat, el museo creará oportunidades transformadoras para el aprendizaje, la creatividad y el intercambio cultural, inspirando a las futuras generaciones a explorar su propio potencial. Aquí, todos tienen cabida y pueden verse reflejados en las historias que narra el museo, conectando con ideas y voces artísticas de todo el mundo".

La Dra. Mariët Westermann, directora y consejera delegada de la Solomon R. Guggenheim Foundation, declaró: "La Guggenheim Foundation se enorgullece de ser un socio de larga trayectoria del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi en la creación de un museo de arte contemporáneo de magnífico alcance y ambición. La colección de arte del museo es singularmente local y global, centrada en la región pero con obras de todos los continentes. A través de las numerosas historias que narrará e invitará a la reflexión, el Guggenheim Abu Dhabi será una fuente de asombro, un centro de conexión y un lugar de curiosidad y alegría para personas de los Emiratos Árabes Unidos y del mundo entero".

Concebido como una plataforma para el diálogo, el museo reúne diversas perspectivas de distintas geografías y generaciones mediante el arte moderno y contemporáneo. Abarcando una amplia gama de medios artísticos, como pintura, escultura, instalación, fotografía, video y nuevos medios, el museo presenta el arte como una conversación dinámica y en constante evolución que trasciende el tiempo y el espacio.

Guggenheim Abu Dhabi refleja el papel de Abu Dhabi como catalizador de la innovación artística y la producción creativa, fomentando conexiones significativas entre artistas, ideas y audiencias. Al colocar al visitante en el centro, el museo ofrece una experiencia de exploración abierta, donde cada viaje se desarrolla a través de narrativas interconectadas de tiempo, lugar y tema.

Diseñado por el fallecido Premio Pritzker de Arquitectura Frank Gehry, el museo está ubicado en la isla Saadiyat en Abu Dhabi, un punto de encuentro entre la tierra y el mar. Un hito arquitectónico arraigado que ofrecerá una nueva perspectiva e invitará a los visitantes a ser parte del viaje curatorial del museo.

Al ampliar el viaje del visitante a través de espacios interconectados, la arquitectura del Guggenheim Abu Dhabi es una parte integral de la experiencia artística. El museo está diseñado para impresionar en todos los niveles, brindando una presencia poderosa en el exterior y una experiencia inmersiva en el interior. El edificio cuenta con 30 galerías que se despliegan por el interior, conectadas por un atrio central y diez conos escultóricos que marcan el horizonte dinámico del edificio. Nueve están revestidos de malla de acero inoxidable y uno de ónix y vidrio.

Con alturas de hasta 88 metros, los conos escultóricos proporcionan ventilación natural y sombra, mejorando la eficiencia energética del edificio y a la vez definiendo su audaz silueta. Con 11.600 metros cuadrados de espacio interior para galerías y 23.000 metros cuadrados de áreas de exposición al aire libre, este emblemático edificio abarca una superficie total construida de 80.000 metros cuadrados, consolidando su posición como uno de los proyectos museísticos más importantes, acorde con la impresionante magnitud, la variedad de medios y el carácter experimental del arte desde 1960.

Desde 2009, el Guggenheim Abu Dhabi ha estado construyendo una creciente colección de arte moderno y contemporáneo que reflejará e impulsará el papel de Abu Dhabi como catalizador de la producción creativa y la innovación en las artes. Los visitantes podrán interactuar con el arte a su manera, creando recorridos individuales a través de galerías que exploran las principales corrientes artísticas desde 1960, como la abstracción, la cultura popular, el territorio, el lenguaje y la narrativa.

Las exposiciones desvelan conexiones entre geografías, generaciones y prácticas artísticas, y proporcionarán marcos dinámicos para comprender el arte de nuestro tiempo como fuente de conocimiento, expresión y conexión, invitando a los visitantes a explorar la historia del arte a través de relaciones y resonancias, en lugar de una cronología lineal.

Un hito para Abu Dhabi y el mundo, el museo profundizará la comprensión, ampliará perspectivas y ofrecerá nuevas formas de interactuar con el arte de nuestro tiempo, posicionando a Abu Dhabi a la vanguardia de la producción, el discurso y el intercambio artístico global. En los próximos meses se anunciará más información sobre la colección y los encargos.

La programación pública es activa y continua en todos los Emiratos Árabes Unidos. Puede unirse a nuestra comunidad del Guggenheim Abu Dhabi aquí.

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ACERDA DE GUGGENHEIM ABU DHABI

El Guggenheim Abu Dhabi es un museo de arte moderno y contemporáneo que conecta culturas, inspira y celebra el arte desde la década de 1960 hasta la actualidad, dando visibilidad a artistas de todo el mundo. El museo ofrecerá nuevas perspectivas sobre el arte moderno y contemporáneo desde la óptica de Abu Dhabi a través de su colección, encargos, investigación, exposiciones y programa multilingüe.

Con el objetivo de reflejar un enfoque transcultural, el museo trasciende la cronología y la geografía para destacar los linajes, las redes y los intercambios artísticos. La colección abarca una amplia gama de medios artísticos, incluyendo pintura, escultura, instalación, fotografía, video y nuevos medios.

El Guggenheim Abu Dhabi sitúa al visitante en el centro de un viaje de encuentro e intercambio con el arte moderno y contemporáneo. Los visitantes podrán recorrer su propio camino de descubrimiento a través de las galerías del museo, que interconectan diferentes épocas, geografías y temáticas.

El Guggenheim Abu Dhabi es el resultado de una colaboración visionaria entre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y la Solomon R. Guggenheim Foundation.

Ubicado en el corazón del Distrito Cultural de Saadiyat, con vistas al mar y diseñado por el aclamado arquitecto Frank Gehry, el Guggenheim Abu Dhabi es un hito emblemático inspirado en las formas arquitectónicas de la región del Golfo. El museo cuenta con un total de 11.600 metros cuadrados distribuidos en 30 galerías, además de 23.000 metros cuadrados de espacios de exposición exteriores en los conos y terrazas que rodean el edificio.

ACERCA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO DE ABU DHABI

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi impulsa el crecimiento sostenible de los sectores cultural y turístico de Abu Dhabi, así como de sus industrias creativas, impulsando el progreso económico y contribuyendo al logro de las ambiciones globales de Abu Dhabi. Al colaborar con las organizaciones que definen la posición del emirato como destino internacional líder, el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi se esfuerza por unir al ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del emirato, coordinar esfuerzos e inversiones, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar la cultura y el turismo.

La visión del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi se define por la gente, el patrimonio y el paisaje del emirato. Trabajamos para realzar la posición de Abu Dhabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias inigualables, representado por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Para obtener más información sobre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y el destino, visite: dctabudhabi.ae y visitabudhabi.ae y abudhabiculture.ae

ACERCA DE LA SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION

La Solomon R. Guggenheim Foundation se fundó en 1937, y se dedica a promover la comprensión y la apreciación del arte moderno y contemporáneo a través de exposiciones, programas educativos, iniciativas de investigación y publicaciones. Comprometida con la innovación, colecciona, conserva e interpreta arte moderno y contemporáneo, y explora ideas interculturales mediante dinámicas iniciativas y colaboraciones curatoriales y educativas. Con su conjunto de museos, exposiciones, publicaciones y plataformas digitales arquitectónica y culturalmente distintivas, la fundación atrae tanto a público local como global. Este conjunto internacional de museos incluye el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York; la Colección Peggy Guggenheim de Venecia; el Museo Guggenheim Bilbao; y el Guggenheim Abu Dhabi. Para obtener más información sobre el museo y las actividades del Guggenheim en todo el mundo, visite guggenheim.org.