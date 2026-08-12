DXC impulsa la próxima era del trabajo con DXC Workplace Services

DXC Workplace Services ayuda a las organizaciones a mejorar la productividad y la experiencia de los empleados sin necesidad de incorporar nuevas herramientas ni aumentar la complejidad operativa.

Esta oferta combina la amplia experiencia de DXC en el sector con capacidades de IA agentiva para anticiparse a las necesidades tecnológicas de los empleados, reducir las interrupciones en la productividad y acelerar la resolución de problemas.

Gracias a DXC OASIS, Workplace Services ayuda a los clientes a sacar el máximo partido a sus inversiones tecnológicas actuales y a obtener resultados empresariales cuantificables, entre los que se incluyen una reducción del 40 % en la complejidad operativa, un descenso del 60 % en las llamadas al servicio de asistencia y más de 15 horas de productividad recuperadas por cada empleado al mes.

ASHBURN, Virginia, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha anunciado hoy el lanzamiento de DXC Workplace Services, una nueva oferta para el lugar de trabajo centrada en las personas y basada en la inteligencia artificial, que redefine el lugar de trabajo digital centrándose en los resultados de los empleados en lugar de en la tecnología. Esta solución ayuda a las organizaciones a mejorar la productividad, reforzar la experiencia de los empleados y optimizar las operaciones de TI, lo que permite sacar el máximo partido a las inversiones tecnológicas existentes sin necesidad de incorporar nuevas herramientas. DXC Workplace Services funciona gracias a DXC OASIS, la plataforma de orquestación inteligente que transforma los servicios gestionados mediante flujos de trabajo de IA agentiva que potencian las capacidades humanas (Human+), ofreciendo operaciones agentivas centradas en las personas que se anticipan a las necesidades de los empleados e impulsan resultados proactivos.

DXC Workplace Services

Los empleados evalúan la tecnología del lugar de trabajo en función de su experiencia y de su capacidad para realizar el trabajo de forma eficiente. Sin embargo, muchas organizaciones siguen utilizando herramientas fragmentadas, flujos de trabajo inconexos y modelos de asistencia reactivos que generan dificultades para los empleados y complejidad para los equipos de TI. DXC Workplace Services contribuye a superar estos retos mediante un enfoque del lugar de trabajo basado en la experiencia, centrado en la productividad e impulsado por la inteligencia artificial que ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos empresariales sin comprometer la experiencia.

DXC Workplace Services aplica los principios del diseño de la experiencia desde el vamos, lo que contribuye a garantizar que la solución para el lugar de trabajo sea intuitiva, más fácil de usar y se adapte a las formas de trabajo establecidas. La nueva experiencia de asistencia agentiva ofrece un servicio de asistencia informática proactivo e inteligente que se adapta a las necesidades de los empleados y sienta las bases para un lugar de trabajo mejor conectado. Con Workplace Services, los agentes y los expertos de DXC prestan asistencia a través del canal de contacto que elija cada empleado —correo electrónico, chat o teléfono—, orientando a los empleados y realizando tareas en su nombre para ofrecer una asistencia más rápida, inteligente y sencilla. Este nuevo modelo de asistencia centrado en las personas puede ayudar a resolver los problemas informáticos antes de que afecten al trabajo, lo que permite que la tecnología funcione de forma más fluida en segundo plano, mientras los empleados se centran en realizar su trabajo.

"Las empresas no deberían tener que elegir entre impulsar las prioridades empresariales, mejorar la eficiencia de las tecnologías de la información y ofrecer una mejor experiencia a los empleados. Hemos diseñado DXC Workplace Services para ayudar a las organizaciones a alcanzar estos objetivos de forma simultánea, adaptando las experiencias en el lugar de trabajo a la forma de trabajar de los empleados y reduciendo las fricciones tanto dentro del lugar de trabajo de los empleados como entre ellos, con el fin de facilitar una experiencia sencilla e integral", afirmó Kelly Candler, responsable global de la oferta de Servicios para el Lugar de Trabajo y los Procesos Empresariales de DXC Technology.

DXC Workplace Services se basa en tres principios fundamentales para crear una experiencia integral en el lugar de trabajo:

Diseñado pensando en las personas: Experiencias adaptadas a los flujos de trabajo habituales de los empleados para reducir las dificultades y facilitar su adopción desde el primer momento. Orquestado en torno a las inversiones existentes: Un lugar de trabajo conectado que ayuda a los clientes a mejorar las capacidades de las plataformas, los dispositivos y los servicios que ya se usan. Con IA agentiva que potencia las capacidades humanas (Human+): La IA, la automatización y la experiencia de DXC se unen para anticiparse a las necesidades de los empleados, reducir las interrupciones y mejorar continuamente el rendimiento en el lugar de trabajo.

En conjunto, este enfoque contribuye a generar resultados empresariales cuantificables:

Reducción del 40 % en la complejidad operativa

en la complejidad operativa Un 60 % menos de llamadas al servicio de asistencia técnica

menos de llamadas al servicio de asistencia técnica El 50 % de los problemas con los dispositivos se resuelven antes de que los empleados se den cuenta

de los problemas con los dispositivos se resuelven antes de que los empleados se den cuenta Más de 15 horas de productividad recuperadas por cada empleado al mes

DXC OASIS es la plataforma de orquestación inteligente que transforma la forma en que se prestan los servicios gestionados mediante flujos de trabajo de IA agentiva Human+. Al integrar a la perfección la experiencia humana con agentes de IA regulados, DXC OASIS permite a las organizaciones anticiparse a las necesidades, automatizar operaciones complejas y ofrecer resultados proactivos a gran escala. DXC Workplace Services usa los flujos de trabajo de IA agentiva de DXC OASIS para orquestar el lugar de trabajo de los empleados partiendo de las inversiones tecnológicas existentes y ofrecer operaciones inteligentes y centradas en las personas. Este enfoque basado en plataformas permite a DXC y a sus clientes redefinir los servicios gestionados, sustituyendo las capacidades reactivas y aisladas por flujos de trabajo orquestados que generan mejoras cuantificables en la experiencia de los empleados, la eficiencia operativa y los resultados empresariales. Para ver más información, visite www.dxc.com/workplace.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas internacionales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la inteligencia artificial para obtener resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Gracias a su amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

FUENTE DXC Technology Company