DXC impulsa la próxima era del trabajo con DXC Workplace Services

DXC Workplace Services ayuda a las organizaciones a mejorar la productividad y la experiencia de sus empleados sin tener que añadir nuevas herramientas ni complejidad operativa.

Esta solución combina la amplia experiencia de DXC con capacidades de IA para anticipar las necesidades tecnológicas de los empleados, consiguiendo reducir las interrupciones en la productividad y acelerando la resolución de problemas.

Gracias a DXC OASIS, Workplace Services ayuda a los clientes a maximizar sus inversiones en tecnología y a obtener resultados empresariales medibles, como una reducción del 40% en la complejidad operativa, un 60% menos de llamadas al servicio de asistencia técnica y más de 15 horas de productividad recuperadas por cada empleado al mes.

ASHBURN, Va., 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha informado hoy acerca de DXC Workplace Services, una nueva solución para el lugar de trabajo centrada en las personas y basada en IA, que reinventa el entorno laboral digital en torno a los resultados de los empleados en lugar de la tecnología. Esta solución sirve para ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad, fortalecer la experiencia de los empleados y optimizar las operaciones de TI, maximizando con ello las inversiones tecnológicas existentes sin necesidad de añadir más herramientas. DXC Workplace Services se basa en DXC OASIS, la plataforma de orquestación inteligente que transforma los servicios gestionados mediante flujos de trabajo de IA con enfoque humano, ofreciendo operaciones centradas en las personas que anticipan las necesidades de los empleados e impulsan resultados proactivos.

DXC Workplace Services

Los empleados evalúan la tecnología en el lugar de trabajo según su experiencia y su capacidad para realizar el trabajo de forma eficiente. A pesar de ello, son muchas las organizaciones que siguen operando con herramientas fragmentadas, flujos de trabajo desconectados y modelos de soporte reactivos que generan fricción para los empleados y complejidad para los equipos de TI. DXC Workplace Services ayuda a hacer frente a estos retos aprovechando un enfoque de recorrido del trabajo basado en la experiencia, centrado en la productividad e impulsado por IA que ayuda a los clientes a lograr sus resultados comerciales sin comprometer la experiencia.

DXC Workplace Services aplica principios de diseño de experiencia desde el inicio, y gracias a ello ayuda a garantizar que la solución para el lugar de trabajo sea intuitiva, fácil de usar y esté alineada con las formas de trabajo establecidas. La nueva experiencia de soporte con agentes proporciona soporte de TI proactivo e inteligente que se adapta a las necesidades de los empleados y sienta las bases para un lugar de trabajo mejor conectado. Gracias a Workplace Services, los agentes y expertos de DXC proporcionan apoyo por medio del canal de contacto preferido de cada empleado (correo electrónico, chat o voz), guiándolos y completando tareas para que el soporte sea más rápido, inteligente y sencillo. Este nuevo modelo de soporte centrado en las personas puede ayudar a resolver problemas de TI antes de que interrumpan el trabajo, consiguiendo así que la tecnología funcione de manera más fluida en segundo plano mientras los empleados se concentran en realizar sus tareas.

"Las empresas no deberían tener que elegir entre impulsar sus prioridades comerciales, mejorar la eficiencia de TI y ofrecer una mejor experiencia a sus empleados. El objetivo cuando diseñamos DXC Workplace Services fue el de poder ayudar a las organizaciones a lograr estos objetivos simultáneamente, alineando las experiencias en el lugar de trabajo con la forma en que trabajan los empleados y reduciendo la fricción tanto dentro como entre los diferentes entornos laborales para facilitar una experiencia que resultara ser integral y sin interrupciones", afirmó Kelly Candler, directora global de ofertas de servicios de procesos empresariales y de lugar de trabajo de DXC Technology.

DXC Workplace Services se basa en tres principios fundamentales para crear una experiencia laboral integral:

Diseñado pensando en las personas: Experiencias alineadas con los flujos de trabajo establecidos de los empleados para reducir la fricción y facilitar la adopción desde el principio. Integrado con las inversiones existentes: Un entorno de trabajo conectado que ayuda a los clientes a mejorar las capacidades de las plataformas, dispositivos y servicios ya implementados. Impulsado por la IA activa Human+: La IA, la automatización y la experiencia de DXC funcionan de forma conjunta con el fin de anticipar las necesidades de los empleados, reducir las interrupciones y mejorar continuamente el rendimiento en el lugar de trabajo.

En conjunto, este enfoque ayuda a impulsar resultados empresariales ponderables:

40% de reducción en la complejidad operativa

de reducción en la complejidad operativa 60% menos de llamadas al servicio de asistencia técnica

menos de llamadas al servicio de asistencia técnica 50% de los problemas con los dispositivos se resuelven antes de que los empleados se den cuenta

de los problemas con los dispositivos se resuelven antes de que los empleados se den cuenta Más de 15 horas de productividad recuperadas por cada empleado al mes

DXC OASIS es la plataforma de orquestación inteligente que transforma la forma en que se prestan los servicios gestionados a través de flujos de trabajo de IA con agentes humanos. Al integrar a la perfección la experiencia humana con agentes de IA controlados, DXC OASIS permite a las organizaciones anticipar necesidades, automatizar operaciones complejas y ofrecer resultados proactivos a gran escala. DXC Workplace Services aprovecha los flujos de trabajo de IA con agentes de DXC OASIS para orquestar el entorno laboral de los empleados por medio de las inversiones tecnológicas existentes y ofrecer operaciones inteligentes y centradas en las personas. Este enfoque basado en la plataforma permite a DXC y a sus clientes reinventar los servicios gestionados, sustituyendo las capacidades reactivas y aisladas por flujos de trabajo coordinados que impulsan mejoras cuantificables en la experiencia del empleado, la eficiencia operativa y los resultados empresariales. Más información en www.dxc.com/workplace.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial y a gran velocidad. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Para obtener más información, visite dxc.com.