DXC treibt mit DXC Workplace Services die nächste Ära der Arbeitswelt voran

DXC Workplace Services unterstützt Unternehmen dabei, die Produktivität und die Erfahrung der Beschäftigten zu verbessern, ohne zusätzliche Tools einzuführen oder die betriebliche Komplexität zu erhöhen.

Das Angebot verbindet das fundierte Fachwissen von DXC mit Funktionen agentenbasierter KI, um den Technologiebedarf der Beschäftigten vorausschauend zu erkennen, Produktivitätsbeeinträchtigungen zu reduzieren und die Problembehebung zu beschleunigen.

Dank DXC OASIS unterstützt DXC Workplace Services Kunden dabei, bestehende Technologieinvestitionen optimal zu nutzen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter eine Verringerung der betrieblichen Komplexität um 40 %, 60 % weniger Service-Desk-Anrufe sowie mehr als 15 zurückgewonnene produktive Stunden pro Beschäftigtem und Monat.

ASHBURN, Virginia, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, hat heute DXC Workplace Services vorgestellt, ein neues, auf den Menschen ausgerichtetes und KI-natives Arbeitsplatzangebot, das den digitalen Arbeitsplatz neu gestaltet und dabei die Ergebnisse für die Beschäftigten statt der Technologie in den Mittelpunkt stellt. Das Angebot unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produktivität zu steigern, die Erfahrung der Beschäftigten zu verbessern und den IT-Betrieb so zu optimieren, dass bestehende Technologieinvestitionen bestmöglich genutzt werden, ohne zusätzliche Tools hinzuzufügen. DXC Workplace Services basiert auf DXC OASIS, einer intelligenten Orchestrierungsplattform, die Managed Services durch Arbeitsabläufe mit agentenbasierter KI Human+ transformiert und damit einen auf den Menschen ausgerichteten, agentenbasierten Betrieb schafft, der die Bedürfnisse der Beschäftigten vorausschauend erkennt sowie proaktive Ergebnisse erzielt.

DXC Workplace Services

Beschäftigte beurteilen die Technologie am Arbeitsplatz danach, welche Erfahrungen sie damit machen und wie effizient sie ihre Arbeit erledigen können. Dennoch setzen viele Unternehmen nach wie vor fragmentierte Tools, unzusammenhängende Arbeitsabläufe und reaktive Supportmodelle ein, die für die Beschäftigten Reibungsverluste und für die IT-Teams Komplexität mit sich bringen. DXC Workplace Services trägt zur Bewältigung dieser Herausforderungen bei, indem es einen erlebnisorientierten, auf Produktivität ausgerichteten und KI-gestützten Ansatz für die Gestaltung des gesamten Arbeitserlebnisses verfolgt, der Kunden dabei unterstützt, ihre Geschäftsergebnisse zu erzielen, ohne Abstriche bei der Erfahrung der Beschäftigten zu machen.

DXC Workplace Services wendet von Anfang an Gestaltungsprinzipien für die Nutzererfahrung an und trägt so dazu bei, dass die Arbeitsplatzlösung intuitiv und einfacher zu bedienen sowie auf etablierte Arbeitsweisen abgestimmt ist. Das neue agentenbasierte Support-Erlebnis bietet proaktiven, intelligenten IT-Support, der die Beschäftigten dort abholt, wo sie gerade sind, und die Grundlage für einen besser vernetzten Arbeitsplatz schafft. Mit Workplace Services bieten Agenten und DXC-Experten Support über den von den einzelnen Beschäftigten bevorzugten Kontaktkanal – E-Mail, Chat oder Telefon –, leiten die Beschäftigten an und erledigen Aufgaben für sie, sodass der Support schneller, intelligenter und einfacher wird. Dieses neue, auf den Menschen ausgerichtete Support-Modell kann dazu beitragen, IT-Probleme zu lösen, bevor sie die Arbeit beeinträchtigen, sodass Technologie reibungsloser im Hintergrund funktioniert, während sich die Beschäftigten weiterhin auf ihre Arbeit konzentrieren können.

„Unternehmen sollten sich nicht zwischen der Umsetzung geschäftlicher Prioritäten, der Steigerung der IT-Effizienz und der Verbesserung der Erfahrung der Beschäftigten entscheiden müssen. Wir haben DXC Workplace Services entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Ziele gleichzeitig zu erreichen, indem wir die Erfahrung am Arbeitsplatz an der Arbeitsweise der Beschäftigten ausrichten und Reibungsverluste innerhalb ihrer Arbeitsumgebung sowie über deren verschiedene Bereiche hinweg reduzieren, um eine nahtlose, ganzheitliche Erfahrung zu schaffen", sagte Kelly Candler, Leiterin des globalen Angebotsbereichs Workplace & Business Process Services bei DXC Technology.

DXC Workplace Services basiert auf drei Grundprinzipien, um eine ganzheitliche Erfahrung am Arbeitsplatz zu schaffen:

Auf den Menschen ausgerichtet – Erfahrungen, die auf die etablierten Arbeitsabläufe der Beschäftigten abgestimmt sind, um Reibungsverluste zu reduzieren und die Akzeptanz von Anfang an zu fördern. Über bestehende Investitionen hinweg orchestriert – Eine vernetzte Arbeitsumgebung, die Kunden dabei unterstützt, die Leistungsfähigkeit der bereits vorhandenen Plattformen, Geräte und Dienste zu steigern. Unterstützt von agentenbasierter KI Human+ – KI, Automatisierung und das Fachwissen von DXC wirken zusammen, um die Bedürfnisse der Beschäftigten zu antizipieren, Störungen zu reduzieren sowie die Leistung am Arbeitsplatz kontinuierlich zu verbessern.

Insgesamt trägt dieser Ansatz dazu bei, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen:

40 % geringere betriebliche Komplexität

geringere betriebliche Komplexität 60 % weniger Service-Desk-Anrufe

weniger Service-Desk-Anrufe 50 % der Geräteprobleme werden behoben, bevor Beschäftigte sie bemerken

der Geräteprobleme werden behoben, bevor Beschäftigte sie bemerken Mehr als 15 Stunden zurückgewonnene Produktivität pro Beschäftigtem und Monat

DXC OASIS ist die intelligente Orchestrierungsplattform zur Neugestaltung der Bereitstellung von Managed Services durch Arbeitsabläufe mit agentenbasierter KI Human+. Durch die nahtlose Integration menschlichen Fachwissens mit kontrollierten KI-Agenten unterstützt DXC OASIS Unternehmen dabei, Bedarf vorausschauend zu erkennen, komplexe Abläufe zu automatisieren und in großem Umfang proaktive Ergebnisse zu erzielen. DXC Workplace Services nutzt die Arbeitsabläufe mit agentenbasierter KI von DXC OASIS, um die Arbeitsumgebung der Beschäftigten über bestehende Technologieinvestitionen hinweg zu orchestrieren und für einen intelligenten, auf den Menschen ausgerichteten Arbeitsplatzbetrieb zu sorgen. Dieser plattformbasierte Ansatz ermöglicht DXC und seinen Kunden, Managed Services neu zu denken – indem reaktive, isolierte Funktionen durch koordinierte Arbeitsabläufe ersetzt werden, die zu messbaren Verbesserungen bei der Erfahrung der Beschäftigten, der betrieblichen Effizienz sowie den Geschäftsergebnissen führen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dxc.com/workplace.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.