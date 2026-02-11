DXC inaugurará un centro de experiencia para clientes en Londres para ayudar a liberar el valor de la IA

El nuevo centro ayuda a las organizaciones a pasar de la ambición de la IA a resultados a escala empresarial

Reúne a 6.000 expertos en IA de DXC y promueve la colaboración con clientes de diferentes sectores

DXC contratará a 150 especialistas en IA en el Reino Unido e Irlanda para ampliar aún más sus capacidades

ASHBURN, Virginia, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy la apertura de su nuevo centro de experiencia para clientes (CEC, por sus siglas en inglés) en Londres.

DXC Launches London Customer Experience Center to Help Unlock AI Value

El centro está diseñado para crear un entorno en el que los expertos de DXC puedan trabajar de forma directa con los clientes para ayudarlos a pasar de la experimentación con nuevas tecnologías, incluida la IA, a la ejecución a escala. Se basará en la experiencia colectiva de 6.000 miembros del equipo multidisciplinario de DXC en el Reino Unido e Irlanda, incluidos arquitectos de sistemas, ingenieros de software, especialistas de la industria y equipos de prestación de servicios. Su experiencia colectiva se ve reforzada por la red mundial de 40.000 desarrolladores de DXC, lo que permite a los clientes de todo el Reino Unido e Irlanda crear soluciones en conjunto que ofrecen resultados comerciales medibles a escala empresarial.

Ubicado en la ciudad de Londres, el corazón del centro de negocios de Londres, el centro permite innovar de forma colaborativa en todas las plataformas, servicios y soluciones de DXC, desde la automatización, la IA generativa y agéntica hasta AdvisoryX, el grupo de consultoría y asesoramiento de DXC, las operaciones de seguridad agéntica y las aplicaciones e infraestructuras empresariales. Los clientes podrán explorar cómo el conjunto único de capacidades de DXC permite una mayor resiliencia, una toma de decisiones más rápida y generar un impacto comercial medible.

"El centro de experiencia para clientes de Londres es un espacio en el que nuestros clientes pueden plantear sus desafíos tecnológicos más complejos, conversar y crear soluciones junto con nuestro equipo de expertos altamente capacitados", afirmó Derek Allison, gerente general de DXC Technology en Reino Unido e Irlanda. En un mundo donde el cambio exponencial es la norma en los negocios, los líderes necesitan socios confiables que puedan ayudarlos a diseñar, construir y administrar empresas habilitadas con IA. Esto es mucho más que una muestra de nuestra experiencia y nuestras soluciones. Es una extensión del propio recorrido de transformación de nuestros clientes".

El centro de experiencia para clientes apoyará a algunas de las organizaciones públicas y privadas más importantes de la región, como la Policía Metropolitana, Network Rail, Barts Health NHS Trust, compañías de seguros del mercado de Londres, el Ministerio de Defensa y el Departamento de Salud y Asistencia Social, para ayudarles en acelerar la transformación digital.

DXC está contratando a 150 especialistas en IA en Reino Unido e Irlanda para ayudar a las empresas a priorizar y poner en funcionamiento la IA, así como a desarrollar la próxima generación de líderes de transformación equipados para ayudar a los clientes a navegar por cambios complejos impulsados por IA en múltiples sectores, incluidos el gobierno, la industria aeroespacial y la defensa, la banca y los seguros, la automotriz, la atención médica y las ciencias biológicas. El nuevo centro se basa en la presencia de DXC en Reino Unido e Irlanda con oficinas e instalaciones en Erskine, Newcastle, Tewkesbury y Farnborough.

"Las organizaciones de todos los sectores se encuentran bajo presión para convertir la IA de pilotos aislados en una capacidad operativa segura y escalable", afirmó Bob James, director ejecutivo de Velonetic, proveedor de servicios que apoya la modernización y las operaciones en todo el mercado de seguros de Londres. "El centro de experiencia para clientes de DXC crea un entorno práctico en el que los equipos comerciales y tecnológicos pueden crear en conjunto, validar e industrializar soluciones basadas en IA y datos en plataformas complejas."

Los analistas del sector también reconocen el posible impacto del centro.

"El éxito en el aprovechamiento de las tecnologías digitales, incluida la IA, depende de equipos multidisciplinarios que comprendan la tecnología junto con las barreras organizacionales, culturales y regulatorias para la producción y el escalamiento", comentó Georgina O'Toole, analista principal y socia de TechMarketView, una firma de análisis y asesoría de la industria tecnológica con sede en Reino Unido. "Centros como el de DXC combinan desafíos empresariales precisos con la experiencia técnica y de dominio que pueden acelerar el camino hacia la producción y el escalamiento, y hacia resultados comerciales medibles."

