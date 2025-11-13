Fomento de la innovación con apertura: Huawei celebra el sexto Foro de Innovación y PI

BEIJING, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 11 de noviembre de 2025, Huawei celebró su sexto Foro de Innovación y Propiedad Intelectual (PI), en el que la empresa anunció a los ganadores de su premio bianual "Top Ten Inventions" (Diez mejores invenciones). El evento convocó a expertos en innovación y propiedad intelectual de todo el mundo para analizar la importancia de la apertura y la protección a la PI en el fomento a la innovación y el progreso social.

Huawei llevó a cabo su sexto Foro de Innovación y Propiedad Intelectual (PI), en Beijing (PRNewsfoto/Huawei)

"La innovación abierta promueve el avance de la sociedad y la tecnología, por lo que forma parte de nuestro ADN. Estamos comprometidos con un enfoque abierto a la innovación", afirmó el director jurídico de la empresa, Liuping Song. "Huawei respeta la PI de otros y protege la propia, incluidas las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor y los secretos comerciales".

En 2024, los ingresos por licencias de patentes de Huawei ascendieron a aproximadamente 630 millones de dólares. Las regalías por patentes que Huawei ha pagado en el transcurso de los años superan casi tres veces a las regalías que ha recibido.

Marco Alemán, subdirector general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), señaló que "Huawei es uno de los principales usuarios mundiales de los Servicios mundiales de propiedad intelectual de la OMPI y un promotor de la innovación destacado. Huawei publicó 6.600 solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en 2024 y ha sido el principal usuario del sistema PCT desde 2014".

Etienne Sanz de Acedo, director ejecutivo de la International Trademark Association, recalcó: "Como activo intangible, la PI es un lenguaje universal que traduce la innovación y la creatividad en un valor cuantificable".

Ningling Wang, presidenta electa de Licensing Executives Society International, afirmó que insta a "los líderes del sector, formuladores de políticas, investigadores y emprendedores a fomentar la colaboración, compartir conocimientos, reducir las barreras y practicar una concesión de licencias responsable".

En el foro, Huawei presentó las innovaciones merecedoras de su sexto premio Top Ten Inventions, que contemplan una amplia variedad de ámbitos empresariales clave para el desarrollo en el futuro, entre los que se incluyen la computación, el sistema operativo HarmonyOS y el almacenamiento.

Alan Fan, vicepresidente y director del Departamento de Derechos de Propiedad Intelectual de Huawei, destacó que, como colaborador líder en tecnología en el sector de las TIC, Huawei comparte sus tecnologías a través de software de código abierto, hardware abierto, solicitudes de patentes, contribuciones normativas y artículos académicos.

En 2024, Huawei publicó 37.000 patentes, sentando un nuevo récord para la empresa. Asimismo, Huawei presentó más de 10.000 contribuciones técnicas a organizaciones de normalización y publicó más de 1.000 artículos académicos. Mientras tanto, el código fuente de OpenHarmony creció en otros 10 millones de líneas, con aportaciones de más de 8.100 colaboradores de la comunidad, y openEuler superó las 10 millones de instalaciones.

Para finales de 2024, en el área de los estándares celulares, se han otorgado licencias a más de 2.700 millones de dispositivos 5G bajo las patentes de Huawei. En el ámbito de Wi-Fi, más de 1.200 millones de dispositivos electrónicos de consumo han obtenido licencia bajo las patentes de Huawei. Y en multimedia, más de 3.200 millones de dispositivos multimedia han obtenido licencia bajo las patentes de códecs de video de la empresa. Un total de 48 empresas de la lista Fortune Global 500 son licenciatarias de Huawei, ya sea de forma directa o indirecta.

Heiwai Tang, vicepresidente asociado de la Universidad de Hong Kong, también participó en el foro y comentó: "La innovación es un motor fundamental del crecimiento económico moderno y su desarrollo sostenido depende de un sistema de patentes sólido, abierto y que goce de confianza a nivel mundial". Me complace ver que empresas como Huawei adhieren a las normas internacionales de la PI, las cuales maximizan el valor de la PI a la vez que fomentan un ecosistema comercial saludable".

Como parte de sus iniciativas para impulsar la innovación, Huawei lanzó el sitio web Chaspark Patent en junio de 2024. Se trata de una plataforma gratuita y robusta para que investigadores de todo el mundo busquen información sobre patentes, un servicio que puede ser prohibitivamente costoso para estudiantes, investigadores individuales y pequeñas organizaciones del sector tecnológico. El día de hoy, la empresa anunció actualizaciones importantes a Chaspark Patent, incluidas nuevas funciones como búsqueda semántica y resúmenes con IA.

Otros ponentes invitados al foro incluyeron a Yali Zhu, director general de PatSnap China; Qi Wang, director de Clarivate para Asia-Pacífico; Mattia Fogliacco, presidente de Sisvel; y Laurie Fitzgerald, presidenta de Avanci Vehicle. Todos ellos compartieron sus propias experiencias y mejores prácticas en innovación abierta.

Song concluyó con la siguiente observación: "Tenemos el compromiso de crear un entorno que proteja la innovación y la PI, así como de trabajar estrechamente con socios del sector para fomentar la protección constructiva de la PI. De este modo, la industria puede seguir creciendo y desarrollándose en conjunto".

FUENTE Huawei