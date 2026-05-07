Sinopec lanza "Fenghuo" agente de IA industrial: una novedad en el sector que convierte la IA en empleados digitales y expertos en diferentes áreas

BEIJING, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) presentó "Fenghuo" agente de IA industrial, el primer experto digital en el sector petroquímico capaz de participar activamente en las operaciones de producción.

El agente de IA "Fenghuo" puede analizar datos de producción, interactuar con un software industrial y generar investigaciones científicas y resultados de ingeniería que, en esencia, actúa como un "compañero digital" para los trabajadores del sector petroquímico. Esta innovación marca la primera vez que la IA alcanza una capacidad operativa independiente en el sector petroquímico, un hito clave en los esfuerzos de Sinopec por hacer que la IA pase de ser una herramienta de uso general a convertirse en un motor fundamental de la productividad industrial, lo que aporta un nuevo impulso tecnológico al desarrollo de alta calidad de toda la cadena industrial.

Basado en el modelo a gran escala "Gran Muralla" de Sinopec, el agente inteligente "Fenghuo" logra tres avances importantes:

Acumulación de conocimientos especializados : al integrar más de mil millones de perspectivas y experiencias de expertos, es como tener toda una biblioteca sobre petroquímica disponible para cada tarea, a la vez, este agente puede aprender de forma continua y realizar iteraciones de forma autónoma.

: al integrar más de mil millones de perspectivas y experiencias de expertos, es como tener toda una biblioteca sobre petroquímica disponible para cada tarea, a la vez, este agente puede aprender de forma continua y realizar iteraciones de forma autónoma. Uso preciso de cadenas de herramientas especializadas y datos empresariales : utiliza sistemas de simulación industrial, ejemplificación de procesos y otros sistemas para realizar cálculos de ingeniería.

: utiliza sistemas de simulación industrial, ejemplificación de procesos y otros sistemas para realizar cálculos de ingeniería. Ejecución estable de tareas complejas durante largos períodos: desglosar de forma autónoma procesos industriales de varias etapas y mantener un rendimiento confiable durante operaciones continuas que duran varias horas.

La primera implementación del agente de IA "Fenghuo" abarca cuatro funciones: Fenghuo Scientist (científico), Fenghuo Engineer (ingeniero), Fenghuo Programmer (programador) y Fenghuo Assistant (asistente). Los agentes científico e ingeniero desempeñan funciones clave para la productividad, analizan tareas de forma autónoma y utilizan software industrial para llevar a cabo trabajos especializados, como el análisis dinámico del desarrollo de yacimientos petrolíferos y la optimización de los procesos de refinería. En tanto, el asistente Fenghuo ayuda a los empleados a organizar datos, elaborar informes y realizar otras tareas rutinarias, lo que mejora la eficiencia diaria en la oficina.

Desde hace unos años, Sinopec promueve de forma constante la visión de una "sociedad digital e inteligente de Sinopec". De cara al futuro, la empresa tomará al agente de IA industrial "Fenghuo" como punto de partida para seguir impulsando la aplicación integrada y la evolución iterativa de inteligencia artificial en toda la cadena del sector petroquímico y aportará de forma continua nueva inteligencia digital al desarrollo de calidad del sector energético y químico de China.

Para obtener más información, visite http://www.sinopec.com/listco/en/.

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FUENTE SINOPEC