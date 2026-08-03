El Yili Group impulsa la innovación y la colaboración para lograr un ecosistema lácteo mundial sostenible en la World Dairy Industry Conference 2026

HOHHOT, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La World Dairy Industry Conference (Conferencia Mundial de la Industria Láctea) de 2026 comenzó oficialmente el 1 de agosto en Hohhot, Mongolia Interior. Organizada por el Yili Group, la conferencia se centró en el lema Impulsado por la tecnología, orientado a la colaboración, construcción conjunta de un ecosistema lácteo global sostenible. Este prestigioso evento reunió a líderes de asociaciones industriales internacionales, académicos de renombre y altos ejecutivos de toda la cadena de valor láctea mundial.

La IUFoST otorga oficialmente a Hohhot el título de Capital Mundial de los Productos Lácteos Pan Gang, presidente y director general del Yili Group, pronuncia un discurso inaugural

Hohhot, proclamada oficialmente "capital mundial de los productos lácteos"

Durante la ceremonia de inauguración, la International Union of Food Science and Technology (IUFoST) entregó oficialmente a Hohhot la placa de Capital Mundial de los Productos Lácteos y un premio conmemorativo.

En su discurso, la Dra. Pavinee Chinachoti, presidenta ejecutiva de la IUFoST, destacó que este título reconoce los esfuerzos constantes de la ciudad por impulsar el sector lácteo. Añadió que este reconocimiento también tiene como objetivo inspirar a empresas pioneras como el Yili Group para impulsar el sector mundial de la alimentación saludable y acelerar un futuro basado en el liderazgo tecnológico y el éxito compartido.

Fomentar el valor compartido y la armonía mutua

En el evento, Pan Gang, presidente y director general del Yili Group, pronunció un discurso inaugural titulado Valor compartido, armonía mutua, construcción de un nuevo ecosistema lácteo global.

Al abordar los retos globales —que van desde la rápida evolución tecnológica y la reestructuración de la cadena de suministro hasta el cambio climático y las cambiantes demandas de los consumidores—, Pan Gang expuso la visión estratégica de Yili. Destacó que la misión de un vaso de leche no es solo nutrir la vida, sino lograr una Salud mundial compartida de forma integral. En medio de las transformaciones del sector, presentó la respuesta de China a la industria láctea mundial, haciendo un llamamiento a todos los socios para que unieran sus fuerzas y abrieran un nuevo camino hacia el valor compartido y la armonía mutua.

Pan Gang señaló que la verdadera innovación nunca es una isla, sino todo un continente, y destacó cómo Yili aúna los conocimientos mundiales sobre el sector lácteo para tejer una sólida red de innovación. En lo que respecta a la transformación digital, describió la inteligencia digital no como una actuación en solitario, sino como una sinfonía que abarca toda la cadena. Con este fin, Yili está impulsando actualmente la integración vertical y horizontal para crear un ecosistema digital e inteligente que abarque toda la cadena de valor. Concluyó invitando a los socios de todo el mundo a emprender un camino de valor compartido, con un espíritu de armonía mutua, aportando la fortaleza del sector lácteo para consolidar los cimientos de la salud humana y promover el bienestar mundial.

Presentación de innovaciones revolucionarias

La ceremonia inaugural también supuso la puesta en marcha oficial del Centro Inteligente de Datos Lácteos de China (Global) y de la Fábrica Global de Conjuntos de Datos Lácteos de Alta Calidad.

Además, el Centro Nacional de Innovación Tecnológica para el Sector Lácteo de China (NTICD) dio a conocer sus 10 principales logros en materia de innovación de 2026. Entre ellas se incluyen áreas fundamentales como la cría de vacas lecheras, las tecnologías de reducción y sustitución de piensos, las cepas probióticas para la investigación sobre la leche materna, la producción a gran escala de lactoferrina, los sistemas inteligentes de inspección de principio a fin y el reciclaje de envases de alta calidad. Estas tecnologías avanzadas ponen de manifiesto un firme compromiso con el impulso de un desarrollo sostenible y de alta calidad de la industria láctea mundial.

FUENTE Yili Group