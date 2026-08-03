Yili Group Pacu Inovasi dan Kerjasama untuk Ekosistem Tenusu Global Mampan di Persidangan Industri Tenusu Dunia 2026

HOHHOT, China, 3 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Persidangan Industri Tenusu Dunia 2026 bermula secara rasmi pada 1 Ogos di Hohhot, Mongolia Dalam. Dianjurkan oleh Yili Group, Persidangan itu menumpukan tema Technology-driven, Partnership Oriented, Co-building a Sustainable Global Dairy Ecosystem (Dipacu Teknologi, Berteraskan Kerjasama, Membina Bersama Ekosistem Tenusu Global yang Mampan). Acara berprestij tersebut menghimpunkan pemimpin daripada persatuan industri antarabangsa, ahli akademik terkemuka serta eksekutif atasan daripada seluruh rantaian nilai industri tenusu global.

IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech

Hohhot Dinobatkan Secara Rasmi sebagai Ibu Kota Tenusu Dunia

Semasa majlis pembukaan, International Union of Food Science and Technology (IUFoST) menyampaikan secara rasmi plak dan anugerah peringatan World Dairy Capital (Ibu Kota Tenusu Dunia) kepada Hohhot.

Dalam ucapannya, Dr. Pavinee Chinachoti, Presiden Eksekutif IUFoST, menegaskan bahawa gelaran ini mengiktiraf usaha berterusan bandar ini dalam memajukan industri tenusu. Beliau turut menambah bahawa penghormatan itu juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada perusahaan perintis seperti Yili Group untuk memartabatkan sektor makanan kesihatan global dan mempercepat pembinaan masa depan yang berteraskan kepimpinan teknologi serta kejayaan yang dikongsi bersama.

Memupuk Nilai Bersama dan Keharmonian Bersama

Di acara itu, Pan Gang, Pengerusi dan Presiden Yili Group, menyampaikan ucaptama bertajuk Shared Value, Mutual Harmony, Building a New Global Dairy Ecosystem (Nilai Bersama, Keharmonian Bersama, Membina Ekosistem Tenusu Global Baharu).

Dalam menangani cabaran global—bermula daripada lelaran teknologi yang pantas, penstrukturan semula rantaian bekalan hinggalah perubahan iklim serta perubahan kehendak pengguna—Pan Gang menggariskan visi strategik Yili. Beliau menegaskan bahawa misi segelas susu bukan sekadar menyuburkan kehidupan, tetapi juga untuk mencapai matlamat World Integrally Sharing Health (Dunia Berkongsi Kesihatan Secara Bersepadu). Dalam menghadapi transformasi industri, beliau menyampaikan penyelesaian China kepada industri tenusu global dengan menyeru semua rakan kongsi untuk berganding bahu dan membuka laluan baharu yang berasaskan nilai bersama dan keharmonian bersama.

Pan Gang menyatakan bahawa inovasi sebenar tidak pernah berdiri secara bersendirian, sebaliknya terbina daripada rangkaian kerjasama yang luas, sekali gus mengetengahkan bagaimana Yili menghimpunkan kebijaksanaan industri tenusu global bagi membentuk rangkaian inovasi yang kukuh. Dalam aspek transformasi digital, beliau menyifatkan kecerdasan digital bukan sebagai usaha berasingan, tetapi sebagai simfoni yang melibatkan keseluruhan rantaian industri. Bagi mencapai tujuan itu, kini Yili memacu integrasi menegak dan mendatar untuk membangunkan ekosistem digital-pintar yang merangkumi keseluruhan rantaian. Beliau mengakhiri ucapan dengan mengundang rakan kongsi global untuk memulakan perjalanan membina nilai bersama yang berteraskan semangat keharmonian bersama, seterusnya menyumbang kekuatan industri tenusu bagi memantapkan asas kesihatan manusia dan memajukan kesejahteraan global.

Memperkenalkan Inovasi Terobosan

Upacara pembukaan turut menyaksikan pelancaran rasmi Hab Pintar Data Tenusu China (Global) dan Kilang Set Data Berkualiti Tinggi Tenusu Global.

Selain itu, China National Technology Innovation Center for Dairy (NTICD) mengumumkan 10 Pencapaian Inovasi Terbaik bagi 2026. Pencapaian tersebut meliputi bidang-bidang kritikal termasuk pembiakan lembu tenusu, teknologi pengurangan dan penggantian makanan ternakan, penyelidikan strain probiotik untuk susu ibu, pengeluaran laktoferin berskala besar, sistem pemeriksaan pintar hujung-ke-hujung serta kitar semula pembungkusan berkualiti tinggi. Teknologi canggih ini mencerminkan komitmen teguh untuk memacu pembangunan industri tenusu global yang berkualiti tinggi dan mampan.

SOURCE Yili Group