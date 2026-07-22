Yili reúne a talentos internacionales en la Cumbre Mundial Elite 2026, celebrando la diversidad y una visión compartida

HOHHOT, China, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Yili celebró recientemente su segunda Cumbre Mundial Elite (Global Elite Summit) del 7 al 10 de julio en Hohhot, Mongolia Interior. Este evento, de varios días de duración, reunió a los 52 mejores empleados procedentes de Indonesia, Tailandia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Alemania y Australia y se diseñó para acortar las distancias geográficas y fomentar un equipo global estrechamente unido. Mucho más que un simple retiro corporativo, la cumbre ofreció una combinación inmersiva de intercambio cultural, visitas a instalaciones industriales y actividades colaborativas de trabajo en equipo.

Las élites mundiales visitan la sede central del Grupo Yili (PRNewsfoto/Yili Group) Las élites mundiales se reúnen en Hohhot para sumergirse en la cultura local. (PRNewsfoto/Yili Group)

Pan Gang, presidente y director general del Grupo Yili, participó en los actos para dar la bienvenida al personal internacional. Durante la tradicional ceremonia de la cumbre conocida como «pintar los ojos del dragón», que es un símbolo cultural del despertar y los nuevos comienzos, les entregó a los empleados diversos obsequios conmemorativos y destacó el papel fundamental que desempeña el equipo global de Yili.

«Ampliar nuestra presencia global sigue siendo la piedra angular de nuestra estrategia de futuro», señaló Pan Gang en su discurso. «A medida que ampliamos nuestra presencia global, nos comprometemos a ofrecer a los miembros de nuestro equipo internacional una plataforma aún más amplia para el desarrollo profesional y el éxito personal».

Uno de los momentos más destacados del viaje fue una visita guiada en profundidad al «Yili Modern Intelligent Health Valley». Al recorrer todo el proceso de producción láctea, los empleados que realizaron la visita pudieron comprobar cómo las tecnologías digitales de vanguardia, la fabricación inteligente y una rigurosa labor de I+D garantizan los estándares de calidad de los productos de Yili. Para los compañeros procedentes de distintos mercados, este compromiso compartido con la calidad y la salud de los consumidores sirvió de lenguaje universal.

«Ver de primera mano la incansable búsqueda de la calidad por parte de Yili fue realmente inspirador», comentó un empleado de Indonesia. «Estoy entusiasmado de poder aplicar estos altos estándares en mi trabajo diario y ofrecer la misma calidad superior a nuestros consumidores locales».

Más allá de las operaciones empresariales, la cumbre fue una vibrante celebración de la diversidad. Los participantes tomaron parte en actividades culturales tradicionales chinas, recorrieron la ciudad anfitriona, Hohhot y subieron al escenario para compartir las costumbres, la música y los bailes de sus países de origen.

Uno de los momentos más memorables fue la danza del dragón, en la que todos participaron. Al colaborar para diseñar, construir y animar su propio dragón tradicional, los equipos superaron las barreras lingüísticas gracias al esfuerzo colectivo y el apoyo mutuo.

Tal como resumió un compañero chino: «Los idiomas pueden diferir, pero la cultura no conoce fronteras. Puede ser que procedamos de diferentes partes del mundo, pero el cariño sincero que nos mostramos unos a otros es exactamente el mismo».

La Cumbre Mundial Elite es un pilar fundamental de la estrategia global de Yili en materia de talento. Al promover un entorno laboral abierto, diverso e inclusivo, Yili garantiza que los profesionales de cualquier origen puedan sentirse integrados y desarrollar todo su potencial.

De cara al futuro, Yili aspira a convertir cada iniciativa conjunta en una fuente de vitalidad y fortaleza para el sector sanitario mundial.

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FUENTE Yili Group