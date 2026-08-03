Yili Group treibt auf der Weltkonferenz der Milchwirtschaft 2026 Innovation und Zusammenarbeit für ein nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft voran

HOHHOT, China, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Weltkonferenz der Milchwirtschaft 2026 wurde am 1. August in Hohhot in der Inneren Mongolei offiziell eröffnet. Die von der Yili Group ausgerichtete Konferenz stand unter dem Motto „Technologiegetrieben, partnerschaftsorientiert, gemeinsam ein nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft aufbauen". An dieser hochkarätigen Veranstaltung nahmen führende Vertreter internationaler Branchenverbände, renommierte Wissenschaftler sowie Spitzenmanager aus der gesamten globalen Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft teil.

IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech

Hohhot wurde offiziell zur „Welthauptstadt der Milchwirtschaft" gekürt

Im Rahmen der Eröffnungsfeier überreichte die Internationale Union für Lebensmittelwissenschaft und -technologie (IUFoST) der Stadt Hohhot offiziell die Plakette „Welthauptstadt der Milchwirtschaft" sowie eine Gedenkauszeichnung.

In ihrer Ansprache betonte Dr. Pavinee Chinachoti, geschäftsführende Präsidentin der IUFoST, dass diese Auszeichnung die beharrlichen Bemühungen der Stadt um die Förderung der Milchwirtschaft würdigt. Sie fügte hinzu, dass diese Auszeichnung auch wegweisende Unternehmen wie die Yili Group dazu anregen soll, die globale Branche für gesunde Lebensmittel voranzubringen sowie die Entwicklung hin zu einer Zukunft zu beschleunigen, die auf Technologieführerschaft und gemeinsamem Erfolg beruht.

Förderung gemeinsamer Wertschöpfung und gegenseitiger Harmonie

Auf der Veranstaltung hielt Pan Gang, Vorstandsvorsitzender und Präsident der Yili Group, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Shared Value, Mutual Harmony, Building a New Global Dairy Ecosystem" („Gemeinsame Wertschöpfung, gegenseitige Harmonie, Aufbau eines neuen globalen Ökosystems der Milchwirtschaft").

Angesichts globaler Herausforderungen – von der rasanten technologischen Weiterentwicklung und der Umstrukturierung von Lieferketten bis hin zum Klimawandel und sich wandelnden Verbraucheranforderungen – skizzierte Pan Gang die strategische Vision von Yili. Er betonte, dass die Aufgabe eines Glases Milch nicht nur darin bestehe, Leben zu nähren, sondern auch darin, „World Integrally Sharing Health" (eine Welt, in der Gesundheit ein integrales, gemeinsames Gut ist) zu verwirklichen. Inmitten des Wandels in der Branche formulierte er Chinas Antwort für die globale Milchwirtschaft, indem er alle Partner dazu aufrief, sich zusammenzuschließen und einen neuen Weg zu gemeinsamer Wertschöpfung und gegenseitiger Harmonie einzuschlagen.

Pan Gang wies darauf hin, dass echte Innovation niemals eine Insel, sondern ein ganzer Kontinent sei, und hob hervor, wie Yili globales Know-how im Milchbereich bündelt, um ein starkes Innovationsnetzwerk aufzubauen. Im Hinblick auf die digitale Transformation beschrieb er digitale Intelligenz nicht als Soloauftritt, sondern als Symphonie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zu diesem Zweck treibt Yili derzeit die vertikale und horizontale Integration voran, um ein auf digitaler Intelligenz basierendes Ökosystem entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen. Abschließend lud er die Partner weltweit dazu ein, sich im Geiste gegenseitiger Harmonie auf eine Reise im Zeichen gemeinsamer Wertschöpfung zu begeben und die Stärke der Milchwirtschaft einzubringen, um die Grundlage für die menschliche Gesundheit zu festigen und das globale Wohlergehen zu fördern.

Vorstellung bahnbrechender Innovationen

Die Eröffnungsfeier markierte zugleich den offiziellen Start des „China (Global) Dairy Data Intelligent Hub" und der „Global Dairy High-Quality Datasets Factory".

Darüber hinaus stellte Chinas Nationales Zentrum für technologische Innovation in der Milchwirtschaft (NTICD) seine zehn wichtigsten Innovationserfolge des Jahres 2026 vor. Diese umfassen wichtige Bereiche wie die Zucht von Milchkühen, Technologien zur Reduzierung und Substitution von Futtermitteln, probiotische Stämme für die Muttermilchforschung, die großtechnische Herstellung von Lactoferrin, intelligente durchgängige Prüfsysteme sowie hochwertiges Verpackungsrecycling. Diese fortschrittlichen Technologien zeugen von einem starken Engagement für die Förderung einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Entwicklung der globalen Milchwirtschaft.