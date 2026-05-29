TAIPÉI, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, anunció su participación en COMPUTEX 2026 con el tema "ENTER INFINITY" (Conozca INFINITY), donde mostrará su línea completa de productos de consumo que incluye placas base, tarjetas gráficas, componentes de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, monitores y dispositivos periféricos. Con motivo del 40.º aniversario de GIGABYTE, la muestra refleja cuatro décadas de innovación líder en la industria, a la vez que presenta el próximo capítulo de la marca en el ámbito de la tecnología de IA, los juegos inmersivos, los diseños refinados y las experiencias informáticas inteligentes.

GIGABYTE presenta ENTER INFINITY en COMPUTEX 2026 y ofrece un adelanto de su ecosistema de IA y sus experiencias informáticas inmersivas

Con el tema ENTER INFINITY, GIGABYTE conecta su legado histórico de ingeniería con una visión futurista para la era de la IA. La muestra destaca la manera en la que las tecnologías de IA se integran en el ecosistema de GIGABYTE a través de la optimización inteligente del sistema, el procesamiento informático local con IA y las experiencias del usuario mejoradas con la IA. Desde la optimización del rendimiento y los flujos de trabajo de creación con IA hasta las computadoras con IA y aplicaciones de IA periféricas, GIGABYTE demuestra cómo la integración de hardware y software puede lograr que la IA sea más práctica y accesible en el ámbito de los juegos, la creación, la productividad y el uso cotidiano.

Como parte de la celebración de su 40.º aniversario, GIGABYTE realizará el lanzamiento de las motherboards, tarjetas gráficas, chasis y componentes periféricos de edición limitada de la serie INFINITY. La serie INFINITY, encabezada por AORUS (la marca premium de juegos de GIGABYTE), combina elementos de diseño conmemorativos con la innovación de hardware de alto rendimiento para mostrar el esfuerzo continuo de la marca por alcanzar sus objetivos de rendimiento de excelencia, diseño y experiencias de usuario de juegos de última generación e informática inteligente.

Además de la serie INFINITY, GIGABYTE presentará una línea completa de productos de consumo que tendrá como eje central la innovación en el procesamiento informático y los juegos con IA. El ecosistema con IA incluye las computadoras personales con IA, así como las soluciones AI BOX y AI TOP, que ofrecen aceleración local con IA, flujos de trabajo ampliables con IA y optimización inteligente de sistemas en múltiples escenarios. En el ámbito de los juegos, GIGABYTE mostrará el mejor hardware del sector para la personalización de computadoras, que incluye placas base, tarjetas gráficas y monitores de juego OLED diseñados para una jugabilidad ultrarrápida e imágenes inmersivas.

GIGABYTE ofrece el máximo nivel de rendimiento en juegos, complementado con innovaciones impulsadas por el diseño, como la línea STEALTH que permite el ensamblaje de computadoras con gestión de cables ocultos y los productos de la edición con acabados en madera, que combinan de una manera perfecta el rendimiento en juego con el diseño estético.

Los visitantes podrán explorar el stand de consumo de GIGABYTE, #M0520, en el Centro de Exposiciones de Nangang, Pabellón 1, 4F, mientras que el stand para empresas #K0802 estará ubicado en la sección 1F. Durante la exposición, los asistentes podrán participar en actividades que se desarrollarán en el lugar para recibir regalos exclusivos. Quienes no puedan asistir al evento, pueden participar en el cuestionario de la serie INFINITY del 40.º aniversario a partir del 1.º de junio para tener la oportunidad de ganar una tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY de 32G. Para obtener más información, visite https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986826/COMPUTEX_2026_Preview_KV.jpg

FUENTE GIGABYTE