Haier se asocia con AO 1 Point Slam para llevar el tenis de base al escenario de los Grand Slams

Esta colaboración abre un nuevo camino para que los jugadores aficionados vivan la experiencia del Abierto de Australia

QINGDAO, China, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca número uno del mundo en grandes electrodomésticos, hoy anunció su colaboración con AO 1 Point Slam, una innovadora iniciativa de tenis impulsada por el Abierto de Australia que ofrece a los jugadores aficionados la oportunidad de vivir la emoción de una competición de Grand Slam.

Esta colaboración conecta a las comunidades tenísticas locales con el principal escenario del tenis mundial , ofreciendo a jugadores de todas las edades y niveles la oportunidad de competir en torneos clasificatorios locales y ganarse la posibilidad de jugar en la Rod Laver Arena durante la semana inaugural del Abierto de Australia.

Con el fin de fomentar una mayor participación de la comunidad, Tennis Australia y Haier hacen un llamado a los clubes de tenis, asociaciones, escuelas y entrenadores de todo el país para que organicen etapas clasificatorias. Cada jugador del cuadro principal de la semana inaugural del Abierto de Australia representará a una comunidad local, y el club al que pertenezca el campeón final recibirá una subvención para el desarrollo del tenis destinada a fomentar el crecimiento de este deporte desde la base.

«Nuestra sólida alianza con el Abierto de Australia ha permitido a Haier conectar con los aficionados al tenis y las comunidades de todo el mundo. Al ampliar nuestra colaboración para incluir el AO 1 Point Slam, estamos creando nuevas oportunidades para interactuar con una comunidad más amplia de jugadores y aficionados, acercando la emoción del Abierto de Australia a las comunidades tenísticas de todo el mundo», afirmó Wang Meiyan, vicepresidenta y directora de marca del Grupo Haier.

«Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Haier al AO 1 Point Slam», declaró Cedric Cornelis, director comercial de Tennis Australia. «El compromiso de Haier con la innovación y la calidad encaja a la perfección con los valores de nuestro deporte. Esta colaboración no solo potenciará uno de los eventos de tenis más recientes, sino que también apoyará a las comunidades del tenis de base en todo el país».

Con más de dos décadas de experiencia en marketing deportivo desde su primera colaboración con los Melbourne Tigers en 2004, Haier ha consolidado su presencia en eventos deportivos de nivel mundial, asociándose con clubes de fútbol de primer orden como el París Saint-Germain y el Liverpool FC, así como con importantes eventos internacionales, entre los que destacan el Abierto de Australia y el Roland-Garros.

A través de estas colaboraciones, Haier conecta con públicos diversos de todo el mundo, mientras profundiza en el conocimiento de las culturas locales y los estilos de vida de los consumidores. Estas experiencias continúan guiando el enfoque de Haier en el desarrollo de productos y soluciones que satisfagan las necesidades cambiantes de los hogares en diversos mercados.

Con una red global de I+D y capacidades de innovación localizadas, Haier crea soluciones para el hogar inteligente diseñadas en función de distintos entornos domésticos y estilos de vida. Desde lavadoras de bajo consumo adaptadas a los hogares europeos hasta electrodomésticos de gran capacidad diseñados para los consumidores norteamericanos, Haier sigue adaptando sus innovaciones para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.

Reconocida por 17 años consecutivos como la marca número uno del mundo en grandes electrodomésticos por volumen de ventas minoristas y como una empresa líder global en el sector del hogar inteligente, Haier consolida su liderazgo en el mercado a través de la innovación, las soluciones centradas en el consumidor y su compromiso con las comunidades locales. Al integrar deporte, comunidad y tecnología, la compañía busca generar un valor duradero para los consumidores de todo el mundo.

Para obtener más información sobre la organización de eventos comunitarios, la inscripción y los detalles de la participación, visita tennis.com.au/one-point-slam.

Acerca del Grupo Haier

Fundado en 1984, el Grupo Haier es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones para una vida mejor y para la transformación digital, con el lema «Más creación, más posibilidades». La compañía cuenta con 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 173 centros de fabricación en todo el mundo, lo que le permitió generar unos ingresos globales de USD 59 800 millones en 2025. Haier es la única marca de ecosistemas de IoT del mundo clasificada entre las 100 marcas globales más valiosas del ranking Kantar BrandZ durante ocho años consecutivos. Además, Haier ha ocupado el primer puesto en participación de marca en ventas mundiales de grandes electrodomésticos según Euromonitor International durante 17 años consecutivos.

FUENTE Haier