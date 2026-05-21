Haier amplía su estrategia deportiva "Play with the Number Ones" a África, al impulsar un desarrollo de alta calidad en Egipto y en todo el continente mediante la innovación y un profundo compromiso local

CAIRO, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca número uno a nivel mundial de electrodomésticos grandes durante 17 años consecutivos según la clasificación de Euromonitor International, firmó un acuerdo de patrocinio de cuatro años con el Al Ahly FC, el club más emblemático y exitoso de Egipto en la historia del fútbol africano, con un récord de 12 títulos de la Liga de Campeones de la CAF. En virtud del acuerdo, Haier se convertirá en el segundo patrocinador principal del club, con importantes derechos de marca, incluida la colocación del logotipo de Haier en la camiseta oficial del primer equipo del Al Ahly. La asociación extiende por primera vez a África la estrategia deportiva mundial de Haier "Play with the Number Ones" (Jugar con los mejores).

Haier firma un acuerdo de patrocinio de cuatro años con el Al Ahly FC y se convierte en el segundo patrocinador principal del club Haier amplía su estrategia deportiva "Play with the Number Ones" a África, al impulsar un desarrollo de alta calidad en Egipto y en todo el continente mediante la innovación y un profundo compromiso local

"Nuestra asociación con el Al Ahly FC va mucho más allá de un simple acuerdo de patrocinio. Es una colaboración entre dos instituciones líderes que comparten un legado de éxito, ambición, innovación y excelencia", afirmó Li Dapeng, director general de Haier para la región de Oriente Medio y África. "El Al Ahly representa la pasión y la inspiración para millones de fanáticos en Egipto, África y Oriente Medio, y nos enorgullece formar parte de esta extraordinaria trayectoria. Mediante esta asociación, nuestro objetivo es fortalecer nuestra conexión con los consumidores egipcios, a la vez que unimos la tecnología, el deporte y la vida inteligente bajo una visión compartida".

Mahmoud El Khatib, presidente del Al Ahly FC, declaró: "Nos complace dar la bienvenida a Haier como uno de los principales patrocinadores del Al Ahly, en una alianza que refleja la capacidad constante del club para atraer a marcas líderes a nivel mundial. Haier es una de las empresas de tecnología y electrodomésticos más respetadas del mundo, y creemos que esta colaboración generará un valor significativo para ambas partes, a la vez que respaldará los ambiciosos planes futuros del club y mejorará la experiencia general de los fanáticos del Al Ahly".

El patrocinio se alinea con la continua expansión de las operaciones de fabricación y comerciales de Haier en Egipto. El Complejo Industrial de Haier Egipto, ubicado en la Ciudad del 10 de Ramadán, es el primer complejo industrial de la empresa en África, con una superficie de más de 200.000 metros cuadrados y una inversión total de 185 millones de dólares. La primera fase, dedicada a la fabricación de aires acondicionados, televisores y lavarropas, ha alcanzado una capacidad de producción superior a las 900.000 unidades. La segunda fase, centrada en la refrigeración, comenzó en septiembre de 2024 y se espera que entre en funcionamiento a finales de 2026. Haier también hizo historia al convertirse en la primera empresa china en Egipto en ser distinguida con la Licencia Dorada, lo que la posiciona como un referente para los inversionistas internacionales en el país.

Haier ha logrado importantes avances en el segmento premium con productos adaptados a las necesidades locales. Para hacer frente al intenso calor de Egipto, Haier ha desarrollado compresores para condiciones T3 que garantizan un funcionamiento estable a temperaturas de hasta 53 °C, sistemas inverter diseñados para la red eléctrica local y modelos AI ECO que reducen el consumo de energía hasta en un 60 %. Impulsado por Haier, el mercado egipcio de aires acondicionados está acelerando su transición hacia la tecnología inverter, y Haier cuenta con una cuota de mercado del 35 % en el segmento de aires acondicionados inverter en Egipto. En 2024, Haier abrió un centro de servicio de la marca en Nasr City, El Cairo, que ofrece una experiencia de producto completa y un soporte posventa profesional. En 2026, Haier entró en Massmart, la cadena minorista más grande de Sudáfrica, lo que le permitió ampliar aún más su presencia en África.

La estrategia deportiva de Haier, "Play with the Number Ones", asocia a la marca con clubes, federaciones y eventos deportivos internacionales de primer nivel en todo el mundo. En el ámbito del fútbol, Haier anunció recientemente alianzas con el Liverpool FC y el Paris Saint-Germain, y colabora con LaLiga, la Liga de Portugal y la Real Federación Marroquí de Fútbol. La cartera se extiende más allá del fútbol para incluir el tenis, a través de Roland-Garros, en Francia, y el críquet, en el sur de Asia. Cada una de estas alianzas está diseñada para acercar la innovación inteligente a los consumidores mediante el lenguaje común del deporte.

En el marco de la ceremonia de firma, Haier presentó su línea de productos para 2026 destinada al mercado egipcio, en la que destacó sus últimas innovaciones en lavarropas, soluciones de refrigeración, televisores y sistemas de aire acondicionado comerciales.

Para más información sobre Haier, visite https://www.haier.com/eg/.

Acerca de Haier Group

Haier Group se fundó en 1984 y es un proveedor líder mundial en soluciones para una vida mejor y la transformación digital, con el propósito de generar "Más creación, más posibilidades". La empresa ha establecido 10 centros de investigación y desarrollo (I+D), 35 parques industriales y 173 centros de fabricación, y alcanzó ingresos a nivel mundial de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier ha sido clasificada entre las 100 marcas globales más valiosas del mundo de Kantar BrandZ durante 8 años consecutivos. Además, Haier ha ocupado el primer puesto en el ranking de Euromonitor de las principales marcas de electrodomésticos grandes a nivel mundial durante 17 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas que cotizan en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las empresas de la lista Fortune Global 500 y es una de las empresas más admiradas del mundo según la revista Fortune.

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FUENTE Haier